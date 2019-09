Nije to baš mačji kašalj: Provjerili smo kako do licencije za biciklističkog vodiča

Kako postati biciklistički vodič i zašto će to postati najtraženije zanimanje u turizmu? Istarska razvojna turistička agencija, koja je u većinskom vlasništvu Istarske županije, prva je počela provoditi edukaciju bike vodiča u Hrvatskoj. Dosad je službenu licenciju steklo oko 300 osoba. Bloger tportala osjetio je i te kako zahtjevnost edukacije

Ako želite imati licenciju za bike vodiča, adresa je Hrvatski biciklistički savez. Neke druge zemlje riješile su to preko turističkih organizacija ili nekim drugim putem. Licencija kod nas vrijedi na cijelom teritoriju Hrvatske te nije teritorijalno vezana uz grad ili županiju.

Zakonom je u tzv. pustolovnom turizmu ostavljen širok prostor za osobe koje se bave cikloturizmom. Biciklistički vodič zanimanje je koje podrazumijeva niz znanja. Uz iskustvo, treba dobro znati voziti bicikl u svim uvjetima i na svim terenima. Bez obzira na propise, oni koji organiziraju izlete u cikloturizmu nastoje da takve poslove obavljaju za to sposobni ljudi. Često su to oni koji su se profesionalno bavili biciklizmom ili se još bave, aktivno voze utrke ili su u angažirani u srodnoj djelatnosti.

Bike edukacija zahtijeva i niz praktičnih radnji - od nužnih popravaka bicikala, preko vještine upravljanja biciklom, do one vođenja grupe i organizacije biciklističkih izleta. Posebna pozornost pridaje se vožnji, spretnosti, orijentaciji u prirodi i kartografiji te korištenju tehnologija poput GPS-a i gadgeta. Najteži dio je prva pomoć na terenu.

Istarska razvojna turistička agencija, koja je u većinskom vlasništvu Istarske županije, prva je počela provoditi edukaciju bike vodiča u Hrvatskoj. Danas se za završeni tečaj, koji obično traje dva vikenda, dobije priznanje za edukaciju i spomenuta licencija nacionalnog bike saveza. Ona se svake godine mora produljiti, što prate i druge obveze, ponajprije financijske. Osim godišnje članarine, tu je nemali trošak edukacije, nekoliko tisuća kuna. Kako bi omogućile to da što više zainteresiranih stekne takve vještine i zvanja, županijske turističke zajednice preuzele su sufinanciranje i organiziraju takve tečajeve. Provodi ih tim IRTE, koji čine iskusni vodiči, liječnici, ljudi koji se bave sportskom fiziologijom i prehranom i sl. Dio njih napisao je svaki iz svoje domene 'Priručnik za biciklističke vodiče'.

I vaš bloger osjetio je i te kako zahtjevnost edukacije. Zakonski, edukacija nije obvezna, ali je poželjna svakome tko želi biti bike vodič. Preporučuju se i tečajevi koje u sklopu svojih aktivnosti provodi Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

Dosad je službenu licenciju za bike vodiča steklo oko 300 osoba. U pravilu su to vrlo rijetko ljudi koji se bave samo time, a to im je hobi ili dopunska djelatnost. Interes za tu rastuću granu turizma u Hrvatskoj sve je veći. Vožnja biciklom po morskoj obali, već popularna u posezoni i predsezoni, među stranim je turistima sve traženija. Sve je više zainteresiranih za to da na biciklu upoznaju cijelu zemlju. Cikloturizam je put Hrvatske prema cjelogodišnjem turizmu.

Priču sa šestodnevnog tečaja za bike vodiča u Sisačko-moslavačkoj županiji zaključujem riječima voditelja projekta edukacije, Istranina Martina Čotara.

'Program edukacije za biciklističke vodiče plod je mnogo godina sustavnog rada na razvoju cikloturizma u Istri. Da bi jedna destinacija došla do razine na kojoj postoji kontinuirana potreba za bike vodičima, potrebno je razviti i ostale segmente u turizmu. Za sve su to potrebne godine, čak i desetljeća rada. Temelj razvoja bike destinacije su staze, eventi i druga ponuda te aktivni marketing za razrađen turistički proizvod, kao što je novi sadržaj za bicikliste, drugačiji od postojeće ponude u okruženju. U nastojanjima za kvalitetno provođenje edukacije, a samime tim i razvoj cikloturizma, pomažu mnogi. Prije svega lokalna zajednica, zatim Hrvatski biciklistički savez, koji uspješnim polaznicima izdaje licencije. Upravo to smatramo perspektivom za povećanje popularnosti biciklizma. Cilj je da ovakav način edukacije zaživi i s velikim brojem kvalitetno pripremljenih vodiča te s visokim standardima za postojeće i buduće bike vodiče', zaključuje Čotar.