Od Rijeke do Splita: Testirali smo koliko su vlakovi do mora prilagođeni biciklistima

Naš bloger krenuo je na more biciklom i vlakom. Evo kakva su iskustva na linijama prema Puli, Rijeci i Splitu, kakve su cijene i kako je prošlo njegovo putovanje do morskih destinacija vlakom

Svake godine HŽ Putnički prijevoz u prometu ima sve više vlakova koji prevoze bicikle, pa tako i prema odredištima na moru, jer ih mnogi žele povesti i na godišnji te pedalirati na svojoj omiljenoj lokaciji za ljetovanje. Ne idu svi autom na more ili nemaju mjesta za bicikle u vozilu ili pak nosače za njih. Vlak se stoga pokazao najboljim načinom za njihov prijevoz do mora. Još ako, kao ja, možete staviti svoje stvari na leđa, u ruksak, i na bicikl bisage za ostatak prtljage, moći ćete jednostavnije doći na odredište. Lako ćete se kretati Splitom, otići do Dioklecijanove palače i ugodno se sa svojim bajkom zavaliti u duboku hladovinu oko gradskih zidina. Nakon obilaska Splita većina cikloturista nastavlja put brodom, trajektom ili katamaranom do Hvara, Brača, Lastova ili Korčule, pa i dalje, a ovaj način putovanja idealan je za one kojima je previše voziti bicikl, npr., od Zagreba do Splita te izgubiti na to najmanje tri dana.

Zato je najbolje biti mobilan korištenjem više prijevoznih sredstava te tako brže i sigurnije doći na željeno mjesto pa svoje ljetovanje provesti dijelom i upoznajući tu destinaciju vozeći se biciklom. I nisu svi biciklisti oni koji prijeđu puno kilometara, već jednostavno žele imati svoje vozilo na moru. Osim toga, uvijek vam stvari može ponijeti netko drugi, a vi doći do, npr., Šolte svojim mtb biciklom koji nije pogodan za prijevoz prtljage, tj. većih torbi. Tri vlaka dnevno na relaciji Zagreb - Split U glavnoj sezoni od Zagreba za Split voze tri vlaka, dva dnevna i noćni. Svi prevoze bicikle, a po novom čak možete rezervirati mjesto za svog ljubimca na dva kotača i kupiti kartu za sjedalo koje je uz ili vrlo blizu prostora za njega. Prijevozna karta za bicikl u jednom smjeru košta dva eura, što je univerzalna cijena, ali vrlo isplativa ako idete na udaljeniju lokaciju. Putovanje do Splita je ugodno, vagoni su klimatizirani, a onaj za bicikle može ih primiti i više od trideset.

Vlak i bicikl Izvor: tportal.hr / Autor: Dražen Breitenfeld







+2 Vlak i bicikl Izvor: tportal.hr / Autor: Dražen Breitenfeld

Ono što je loše, a to se povremeno događa kad se ide za Split: dizelske lokomotive koje vuku vagone često se kvare. To zna biti vrlo nezgodno jer zna potrajati dok ne dođe rezervni vlak ili lokomotiva, što prouzroči značajno kašnjenje. Srećom, to se dogodilo ovog ljeta tek nekoliko puta, o čemu se pisalo u medijima, pa su svi upoznati s time. Uskoro, već možda naredne godine, i na relaciji Zagreb – Split vozit će nove, jednovolumenske kompozicije, koje su pouzdanije i modernije, a u tim vlakovima, koje će proizvesti zagrebački Končar, bit će mjesta i za bicikle. Za sve vlakove koji ih prevoze karakteristično je da su oni sigurni u njima u smislu mogućeg oštećenja, dapače vrlo se komforno mogu smjestiti. Kao i na svakom drugom parkingu, i u vlaku svoj bicikl možete zaključati. S obzirom na to da ste u pravilu blizu njega, možete ga i nadzirati. Do Splita se ionako ne staje na puno stanica, a dok vlak vozi, bicikl vam ni ne mogu otuđiti i pobjeći na njemu.

Vozači vrjednijih modela, naprimjer električnih, mogu skinuti bateriju i držati je kod sebe s ostalim stvarima. Na jug se još bicikli mogu prevesti do Šibenika, ali u Perkoviću treba presjesti na drugi vlak. Oni koji idu prema Primoštenu ili Brodarici krenut će iz Vrpolja dalje biciklom. Drugi pak, koji žele do šibenskog arhipelaga, ići će do Šibenika, pa na brod koji pristaje tik do željezničkog kolodvora. Oni koji kreću prema Vodicama, Biogradu i dalje nastavit će put biciklom. No imate li vremena, zastanite u Šibeniku i provozajte se njegovom lijepom starom jezgrom. Kako do Rijeke? Prijevoz do Rijeke moguć je iz Zagreba, ali i iz Ljubljane, što koriste putnici iz Slovenije i mnogi cikloturisti koji dolaze vlakom iz zapadne Europe. Uobičajeno mjesto u koje ulazi i izlazi iz njega puno biciklista je kolodvor Opatija - Matulji, a poznat je po obilju vegetacije oko njega. Zagreb i Rijeka su pak povezani s dva dnevna vlaka, jedino što na toj kratkoj relaciji putovanje traje više od četiri sata. No ako vam je bitno da dođete vlakom i biciklom do Rijeke, i to će se nekako anulirati. Ipak, zna se dogoditi da nema posebnog vagona za bicikle, ali se oni uvijek nekako smjeste. Od Zagreba prema Rijeci voze takve klasične garniture, ali i moderni niskopodni električni vlakovi te oni imaju prostor za bicikle, klimu, ali i Wi-Fi, utičnice za struju ispod svakog sjedala itd.