Bicikl na struju, uživancija na kvadrat: Ovo je dobitna kombinacija za sportski izlet iz Zagreba po snijegu

Bloger tportala isprobao je vožnju po snijegu, testirao električni bicikl i oduševio se bijelom čarolijom nadomak Zagreba: Uživao je, uz ostalo, u prizorima Žumberka i pogledima koji su sezali sve do Alpa i planina Gorskog kotara

Ova zima idealna je za vožnju biciklom: s puno sunca, pogotovo u planinama, pri usponu vam je toplo koliko god bili zaklonjeni u klancu ili šumi, a slijedi nagrada na prvom proplanku. Nije loše izbjeći dulju vožnju po ravnom uz potok ili kotlinu jer ćete se teže zagrijati. Najbolje je isplanirati vožnju između devet ujutro i tri popodne.

Iako sam pri polasku na Japetić u Samoborskom gorju znao da bi moglo pasti nešto snijega, iznenadila me količina. Ništa, međutim, nisam prepustio slučaju. Imao sam odlične gume šireg promjera i pune ripni. Pri dolasku na snježnu podlogu, malo sam još ispustio zrak u gumama. Kada je to leglo u snijeg, činilo se kao da sam na snježnim sanjkama na dva kotača. Električni bicikl još je odradio svoje u dodanoj snazi, a pri usporavanju lakše sam se kretao i izvlačio iz zavoja pri malim brzinama. Nisam morao stati, a s klasičnim biciklom sigurno bih morao češće zastajkivati. Išao sam uglavnom po cesti, pa mi je odgovaralo što je prije mene prošao barem jedan auto. Ipak je lakše voziti po tragu, a ne prtiti snijeg. Dok sam uživao u prizorima Žumberka i pogledima koji su sezali sve do Alpa i planina Gorskog kotara, sustigla me i ralica koju sam rado propustio. Do planinarskog doma na Japetiću ostala su mi još tri kilometra.