Sportsko Vincekovo? Može. Na bicikl i pravac Vivodina - uz ovakvu gastroponudu nema zime

Bloger tportala proslavio je Vincekovo u Vivodini pokraj Ozlja. Ovaj vinorodni kraj podno Žumberka nedaleko je od poznatog vrha Sv. Gere, ali i doline rijeke Kupe. Mnogo je ondje mjesta koja treba posjetiti. Ako vam je hladno, ugrijati se možete već ovoga vikenda, možda i uz pahulje snijega, uz neki od trsova na fešti povodom Vincekova

Na vrhu su dvije crkvice, TV toranj i vojarna. Ljeti je na slovenskoj strani 'pokretna gostilna', no u zimskim mjesecima samo prigodno. U dane vikenda uvijek je ondje netko od posjetitelja. Iako je bilo sunčano, bez vjetra i ugodno, požurio sam natrag jer planiram posjetiti i mjesto Kašt, na samoj slovenskoj granici, i još obići Vivodinu koja kao da je na dlanu, ali do nje je još petnaestak kilometara.

Krenuo sam iz mjesta Radatovića, odakle do vrha ima desetak kilometara. Manji dio je asfalt, a veći dio puta makadam. Zadnja četiri kilometra nešto su lošija, ali i strmija. No kako znate da ste blizu, sigurno ćete stići do odredišta. To je uvijek dobar motiv.

U selu Kašt obišao sam pčele na zimovanju. Ondje svoje košnice imaju Jelena i Denis Balić, nadaleko poznati proizvođači meda. Posjet OPG-u i pčelarstvu Balić bila mi je prilika da puno naučim o životu pčela, nastanku meda i medarskih proizvoda. Prošla je godina, pričaju mi domaćini, bila dosta loša, pa je bilo manje meda s livada, ali je zato onog od kestena bilo više. Život s pčelama nije lagan, kaže nam naš domaćin Ivan. Sada se one odmaraju i čekaju proljeće.

Nakon što sam kušao gorski med krenuo sam na ništa manje važan proizvod: vino.

Vivodina je idealna pozicija za to. Nakon što sam pedalirao više od 25 kilometara čekalo me još desetak. Za zimsko bicikliranje taman. No vrijeme me poslužilo. Obrež Vivodinski moja je zadnja postaja. Do auta koji je ostao tamo negdje u vrletima Žumberka netko će me odbaciti.