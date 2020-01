Naš bloger krenuo je putevima Winnetoua u snježnu biciklističku misiju. Pročitajte što ga je sve dočekalo na neobičnom putu

Naš bloger prisjetio se legendarnog Winnetoua i kauboja povodom emitiranja kultne mini serije tj. tri filma u Hrvatskoj. Putevima Winnetoua u tada snijegom okovane Fužine otputio se na biciklu. U snježnu indijansku misiju. Uspio se prvi probiti do Roswella prije četiri godine nakon što je netom prije završeno snimanje, a Gorski kotar zatrpao veliki snijeg

Možda ni Karl May nije mislio da će njegova putovanja i prijateljstvo s legendarnim poglavicom Apača bar na filmu završiti u Europi, i to u Hrvatskoj. I prva ekranizacija, i ova nova moderna snimane su u Hrvatskoj. Jedino su autori htjeli da to ipak budu nove lokacije te je izbor pao na Gorski kotar i Fužine. Tamo je za potrebe snimanja izgrađeno kaubojsko naselje Roswell čije su kulise sačuvane i mogu se turistički razgledati, pa i ružiti s pravim kaubojima i s Apačima. Također, može se i okušati u jahanju, ali i drugim igrama i atrakcijama u naselju, razgledati originalne kuće i mali foto muzej sa snimanja.