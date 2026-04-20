Želite u Madridu okusiti najbolje tapase? Četvrt El Retiro nudi sve

Madrid je trenutačno jedan od najuzbudljivijih europskih gradova kada je u pitanju gastronomska ponuda. Od restorana s Michelinovim zvjezdicama do tradicionalnih konoba i živahnih tržnica, španjolska prijestolnica nudi izvanrednu raznolikost mjesta za jelo i piće.
Ali ništa ne definira Madrid više od njegove kulture tapasa – užitak prelaska iz bara u bar, dijeljenja malih jela, ispijanja vina ili piva i puštanja da se večer odvija. A ako postoji jedan kvart u kojem se ta tradicija pokazuje u svom najboljem izdanju, to je El Retiro. Međunarodno poznat po svom poznatom parku i muzejima, El Retiro je tiho postao srce madridske tapas scene. To nije turistička četvrt 'izgrađena' za Instagram, to je pravi kvart u koji Madriđani odlaze jesti, piti i susresti se s prijateljima.
U mnogim aspektima, El Retiro je mjesto gdje sam Madrid izlazi na tapase. Tijekom posljednjih nekoliko godina, nova generacija restorana i vinskih barova pridružila se povijesnim konobama koje ovdje poslužuju hranu desetljećima. Zajedno su stvorili jedinstvenu koncentraciju kvalitete, pretvorivši El Retiro u ono što mnogi građani danas nazivaju madridskom Zlatnom miljom gastronomije, malo područje s iznimnim brojem izvrsnih mjesta za jelo.
Šetnja El Retirom znači kretanje između tradicije i modernosti. Možete započeti s hladnim pivom i klasičnim španjolskim tapasom - kremastom salatom od krumpira, prženim krumpirom s ljutim umakom, hrskavom svinjetinom ili kroketima. A nekoliko minuta poslije naći ćete se kako kušate pažljivo odabrana vina i profinjenija jela inspirirana suvremenom španjolskom kuhinjom. Sve je opušteno, neformalno i stvoreno za dijeljenje, što je upravo ono što kultura tapasa predstavlja.
Ono što El Retiro čini posebnim nije jedan poznati restoran, već broj izvrsnih restorana smještenih u malom, pješačkom području. Mnogi različiti stilovi, tradicije i ponude spajaju se u samo nekoliko ulica, tako da posjetitelj u samo par sati može putovati kroz okuse Španjolske, a da nikada ne napusti kvart. Dio duše kvarta živi u njegovim starim gastro institucijama.
Casa Rafa i dalje poslužuje jednu od najpoznatijih madridskih ruskih salata, jelo koje je postalo dio gradske gastronomske povijesti. Laredo ostaje klasik za visokokvalitetnu tradicionalnu španjolsku kuhinju, dok Buendi, sa svoje dvije lokacije u ulicama Castelo i Narváez, održava kulturu vina i tradicionalnih tapasa.
El Retiro je također jedinstven prozor u španjolske regionalne kuhinje. U O'Grelu, galicijski plodovi mora i atlantske ribe zauzimaju središnje mjesto. Couzapín donosi umirujuće okuse Asturije, dok Can Bonet predstavlja dubinu katalonske kuhinje. Sa Brisa nudi okuse Balearskih otoka, a Triana je referenca za prženu ribu u andaluzijskom stilu. Zajedno omogućuju posjetiteljima putovanje Španjolskom bez napuštanja kvarta.
Klasični favoriti ovog područja jednako su važni. Arzábal je donio luksuz u tradicionalnu konobu. Albedrío je postao poznat po svojoj kuhinji orijentiranoj na tržište, dok je Raquetista poznata po svojim neodoljivim hrskavim torreznosima, sada jednom od najpopularnijih zalogaja u susjedstvu.
Nova generacija neo-konoba daje El Retiru živahnu, modernu energiju. Casa de Fieras i Taberna y Media reinterpretiraju španjolsku konobu s pažnjom i kvalitetom, dok Hermanos Vinagre slavi ljubav grada prema kiselim krastavcima i kulturi aperitiva. Vinos de Bellota pretvorio je izvrsna vina i fini ibérico jamón u mjesto susreta ljubitelja hrane, dok Coalla dodaje vlastitu modernu viziju usmjerenu na vino.
Istovremeno, El Retiro također uključuje restorane s gastronomskom vizijom, koje vode priznati chefovi. Marcano je poznat po svom profinjenom pristupu klasičnim španjolskim jelima, Salino po svojoj elegantnoj mediteranskoj kuhinji, a Kulto po svojim iznimnim jelima na bazi tune, što čini susjedstvo privlačnim ne samo za ljubitelje tapasa već i za one koji traže vrhunsku gastronomiju. Svako mjesto ima svoju osobnost, ali svi dijele istu filozofiju - izvrsni sastojci, iskrena kuhinja, dobro vino i topla, živahna atmosfera.
S parkom El Retiro odmah iza ugla, plus nekim od najboljih madridskih muzeja i avenija s drvoredom, ova četvrt nudi jedan od najatraktivnijih itinerera u gradu - šetnju parkom, posjet muzeju, a zatim poslijepodnevno ili večernje uživanje u tapasima od bara do bara.
Zbog svih ovih razloga, El Retiro je postao ne samo najbolja četvrt u Madridu za tapase, već i jedna od najboljih na svijetu - mjesto gdje svaki bar ima priču, svako malo jelo poziva vas da ostanete malo duže, a svaka ulica pokazuje zašto je Madrid jedna od današnjih velikih gastronomskih prijestolnica.
Što i gdje jesti
ALBEDRÍO: Cannelloni s grdobinom i škampima
ARZABAL: Polpete od piletine iz slobodnog uzgoja s divljim gljivama royale
BUENDI NARVAEZ: Iberijska šunka s kruhom od rajčice
BUENDI RETIRO: Tartar od goveđeg filea s tostovima od sardinskog kruha
CAN BONET: Grilani calçot (katalonski mladi luk) s romesco umakom
CASA DE FIERAS: Svježe nasjeckana tuna s majonezom od limete i tartufa
CASA RAFA: Ruska salata na španjolski način
COALLA: Plato sira
COUZAPÍN: Zanatska empanada od malih lignji u vlastitom umaku
HERMANOS VINAGRE: Gilda (baskijski ražnjić od maslina, inćuna i ukiseljenog papra)
KULTO: Hrskavo svinjsko uho na španjolski način s umakom brava
LA RAQUETISTA: Torreznos: (hrskavi španjolski svinjski trbuh)
LAREDO: Zečji kotleti
MARCANO: Wonton rolice s govedinom, jogurtom i tartar umakom od sira te pico de gallo
O’GRELO: Salata od hladnog jastoga s vinaigrette umakom
SA BRISA: Vafl sa sobrasadom (španjolski namaz od sušene svinjetine), kozjim sirom i medom
SALINO: Croquetas: Kroketi od španjolske šunke (hrskavi prženi bešamel s iberijskom šunkom)
TABERNA Y MEDIA: Alejandrovi kremasti prženi krumpiri s ljutim brava umakom
TRIANA: Andaluzijski uštipci od škampa
VINOS DE BELLOTA: Slanutak s kozicama