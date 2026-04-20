Želite u Madridu okusiti najbolje tapase? Četvrt El Retiro nudi sve

Ali ništa ne definira Madrid više od njegove kulture tapasa – užitak prelaska iz bara u bar, dijeljenja malih jela, ispijanja vina ili piva i puštanja da se večer odvija. A ako postoji jedan kvart u kojem se ta tradicija pokazuje u svom najboljem izdanju, to je El Retiro. Međunarodno poznat po svom poznatom parku i muzejima, El Retiro je tiho postao srce madridske tapas scene. To nije turistička četvrt 'izgrađena' za Instagram, to je pravi kvart u koji Madriđani odlaze jesti, piti i susresti se s prijateljima.

U mnogim aspektima, El Retiro je mjesto gdje sam Madrid izlazi na tapase. Tijekom posljednjih nekoliko godina, nova generacija restorana i vinskih barova pridružila se povijesnim konobama koje ovdje poslužuju hranu desetljećima. Zajedno su stvorili jedinstvenu koncentraciju kvalitete, pretvorivši El Retiro u ono što mnogi građani danas nazivaju madridskom Zlatnom miljom gastronomije, malo područje s iznimnim brojem izvrsnih mjesta za jelo.

Šetnja El Retirom znači kretanje između tradicije i modernosti. Možete započeti s hladnim pivom i klasičnim španjolskim tapasom - kremastom salatom od krumpira, prženim krumpirom s ljutim umakom, hrskavom svinjetinom ili kroketima. A nekoliko minuta poslije naći ćete se kako kušate pažljivo odabrana vina i profinjenija jela inspirirana suvremenom španjolskom kuhinjom. Sve je opušteno, neformalno i stvoreno za dijeljenje, što je upravo ono što kultura tapasa predstavlja.

Ono što El Retiro čini posebnim nije jedan poznati restoran, već broj izvrsnih restorana smještenih u malom, pješačkom području. Mnogi različiti stilovi, tradicije i ponude spajaju se u samo nekoliko ulica, tako da posjetitelj u samo par sati može putovati kroz okuse Španjolske, a da nikada ne napusti kvart. Dio duše kvarta živi u njegovim starim gastro institucijama.

Casa Rafa i dalje poslužuje jednu od najpoznatijih madridskih ruskih salata, jelo koje je postalo dio gradske gastronomske povijesti. Laredo ostaje klasik za visokokvalitetnu tradicionalnu španjolsku kuhinju, dok Buendi, sa svoje dvije lokacije u ulicama Castelo i Narváez, održava kulturu vina i tradicionalnih tapasa.