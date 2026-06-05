Želite smršaviti do ljeta? Zaboravite na gladovanje, ovih 7 namirnica topi kilograme

Mršavljenje ne mora biti rezultat teških dijeta. Dovoljno je u prehranu češće uključiti nutritivno bogate namirnice koje potiču gubitak kilograma
Ako ovog ljeta želite smršaviti, rješenje nije u rigoroznim dijetama ni potpunom izbacivanju određenih namirnica, već odabiru nutritivno bogate hrane koja podržava metabolizam, pruža osjećaj sitosti i smanjuje upalne procese u organizmu. Najbolje namirnice za kontrolu tjelesne težine bogate su vlaknima, proteinima, zdravim mastima i antioksidansima.
Ako tražite jednostavne načine za prirodnu potporu mršavljenju, nutricionistica Johanna Angman je za SheFinds izdvojili sedam namirnica koje trebate dodati u jelovnik.
Masna riba
Masna riba bogata je omega-3 masnim kiselinama, osobito EPA i DHA, koje su ključne za brojne tjelesne funkcije. Konzumacija određenih vrsta masne ribe povezuje se s boljim metaboličkim zdravljem i potporom mršavljenju, tvrdi Angman. Najbolji odabir masne ribe su losos, skuša ili sardine koje mogu pomoći u snižavanju triglicerida i smanjenju rizika od srčanih bolesti.
Tamna čokolada
Mnogi će se možda iznenaditi da za mršavljenje može jesti čokolada. Kvalitetna tamna čokolada s visokim udjelom kakaa, od 70 posto i više, sadrži korisne masti i antioksidanse. Može pridonijeti boljoj razini kolesterola te zadovoljiti želju za slatkim, čime se smanjuje potreba za nezdravim grickalicama.
Lanene sjemenke
Mljevene lanene sjemenke izvrstan su izvor omega-3 masnih kiselina i vlakana, tvrde nutricionisti. Pomažu u snižavanju kolesterola, smanjuju osjećaj gladi i potiču zdravu probavu. Lako ih je dodati u smoothieje, jogurt ili zobenu kašu, kao i koristiti laneno ulje u salatama.
Edamame
Edamame, odnosno mlade sojine mahune, odličan su izbor za zdrav međuobrok. Ove mahunarke poznate su po bogatom izboru proteina, vlakana i izoflavonima koji smanjuju upalu. Jedna šalica kuhanog edamamea sadrži oko 17 grama proteina i značajnu količinu vlakana, što pridonosi duljem osjećaju sitosti.
Maslinovo ulje
Maslinovo ulje, posebno ono ekstra djevičansko, bogato je jednostruko nezasićenim masnim kiselinama i antioksidansima. Prema nutricionistici, maslinovo ulje 'pomaže u smanjenju lošeg (LDL) kolesterola, smanjuje upalu i važan je dio mediteranske prehrane', koja je poznata po pozitivnom učinku na zdravlje srca.
Avokado
Mnogima omiljen dodatak doručku i salatama, avokado je bogat vlaknima i zdravim mastima koje produžuju osjećaj sitosti i smanjuju ukupni unos kalorija. Također pomaže u snižavanju lošeg i povećanju dobrog kolesterola, tvrdi Angman.
Klice brokule
Klice brokule ističu se snažnim protuupalnim djelovanjem. Bogate su vlaknima, vitaminom C i sulforafanom, spojem poznatim po antioksidativnim i zaštitnim svojstvima. Prema nutricionistici, neka 'istraživanja pokazuju da mogu smanjiti upalne procese i rizik od metaboličkih bolesti'.