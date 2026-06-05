Želite smršaviti do ljeta? Zaboravite na gladovanje, ovih 7 namirnica topi kilograme

Ako ovog ljeta želite smršaviti, rješenje nije u rigoroznim dijetama ni potpunom izbacivanju određenih namirnica, već odabiru nutritivno bogate hrane koja podržava metabolizam, pruža osjećaj sitosti i smanjuje upalne procese u organizmu. Najbolje namirnice za kontrolu tjelesne težine bogate su vlaknima, proteinima, zdravim mastima i antioksidansima .

Ako tražite jednostavne načine za prirodnu potporu mršavljenju, nutricionistica Johanna Angman je za SheFinds izdvojili sedam namirnica koje trebate dodati u jelovnik.

Masna riba

Masna riba bogata je omega-3 masnim kiselinama, osobito EPA i DHA, koje su ključne za brojne tjelesne funkcije. Konzumacija određenih vrsta masne ribe povezuje se s boljim metaboličkim zdravljem i potporom mršavljenju, tvrdi Angman. Najbolji odabir masne ribe su losos, skuša ili sardine koje mogu pomoći u snižavanju triglicerida i smanjenju rizika od srčanih bolesti.

Tamna čokolada

Mnogi će se možda iznenaditi da za mršavljenje može jesti čokolada. Kvalitetna tamna čokolada s visokim udjelom kakaa, od 70 posto i više, sadrži korisne masti i antioksidanse. Može pridonijeti boljoj razini kolesterola te zadovoljiti želju za slatkim, čime se smanjuje potreba za nezdravim grickalicama.