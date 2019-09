Zbogom neredu i nedostatku prostora: Uz ove savjete lakše ćete uvesti reda u svoja četiri zida

Imate dojam da vječito ratujete s manjkom prostora u svom domu? Čini vam se da živite u kaosu, a kad morate pronaći nešto u ormarima, oblijeva vas hladan znoj? Evo korisnih savjeta za sve one koji muku muče s dobrom organizacijom i uvođenjem reda u domu

Dobro je poznato to da nered može imati negativan utjecaj na raspoloženje, pa čak i negativno utjecati na obiteljske odnose.

Nakon što je simpatična Japanka Marie Kondo 2011. godine objavila svoju prvu knjigu, 'The Life-Changing Magic of Tidying Up', te je svojom emisijom 'Tidying Up' na Netflixu, koja se prikazuje od 1. siječnja ove godine, zaludila svijet, svi su poželjeli uvesti reda u svoje domove.