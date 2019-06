Uz ovih šest trendi detalja svaki će dom izgledati moderno

Svi smo svjesni kako svaki prostor zahtijeva posebne detalje kako bi se dala ona toliko potrebna završna nota te kako bi interijer dobio 'ono nešto'. Često se bojimo unositi previše trendovskih komponenti u strahu da će nam brzo dosaditi i da ćemo vrlo skoro morati u novi 'makeover'. Ipak, dizajnerica interijera Mirjana Mikulec, ima nekoliko savjeta kako riješiti ovaj problem

Baza interijera, dakle podovi, zidovi, osnovni i veći komadi namještaja, neka budu neutralniji u smislu stila i odabira boja, a manji komadi namještaja i detalji u trendi izdanju. Tada je lako mijenjati elemente koji nam se više ne čine atraktivnima te dodavati nove koji postaju popularni. Evo šest prijedloga kako to možete učiniti uz pomoć pomno odabranih detalja.

Konzolni stolić Ovo je komad namještaja koji se vratio u interijere na velika vrata. Uski stolići s elegantnim, dugim nogama postavljeni uza zid plijene pažnju gdje god sa su smješteni - od hodnika, preko blagovaonice i boravka, pa sve do kupaonice, spavaće i teen sobe gdje imaju ulogu stolića za šminkanje. Idealni su za male prostore jer ne zauzimaju puno mjesta, a istovremeno mogu poslužiti za odlaganje sitnica i detalja kojima ćete postići novu dozu estetike. U uske hodnike rijetko da možemo staviti komode standardnih dimenzija, pa je konzolni stolić savršena i znatno efektnija zamjena. Savršen estetski dodatak je ogledalo iznad njih, koji će imati i svoju praktičnu svrhu. Dodatni skladišni prostor možete u stolićima dobiti ako birate model s ladicama ili dodatnom otvorenom policom.

Okruglo ogledalo Interijeri su nezamislivi bez ogledala, jer osim svoje praktične namjene, savršen su odabir za male prostorije jer tako dajete dubinu prostoru i vizualno proširujete interes i dovodite svjetlo u njega. No, bitno je znati kakvi oblici su u trendu. Ako odaberete onaj okrugloga ili zaobljenog nepravilnog oblika i stavite ga iznad komode, kamina, u hodnik, iznad stolića za šminkanje ili umivaonika, to će biti puni stilski pogodak. Kako bi se istaknuo oblik, okvir je ovdje u drugome planu i obično je od metala ili drveta, vrlo jednostavne izrade i nenametljiv. Posljednji hit su ogledala u boji i ona s patinom, nerijetko samo naslonjena umjesto pričvršćena na zid. Ovakva okrugla ogledala vole i moderne kupaonice - bit će to savršen ljetni mini makeover najintimnije prostorije u domu.

Tabure Taburei već nekoliko godina vladaju dnevnim boravcima kao jedni od najmoćnijih detalja. No, sada u posve novoj ulozi: kao mjesta za skladištenje, u ulozi pomoćnih klub stolića u dnevnom boravku ili noćnih ormarića u spavaćim sobama, ili pak kao savršeni detalji u hodniku. Izvrsno će poslužiti kao dodatno mjesto za sjedenje u malim dnevnim boravcima. U trendu su taburei koji imaju skladišni prostor u svojoj unutrašnjosti, presvučeni baršunom ili nekom njegovom imitacijom kao i oni koji imaju utisnute gumbe ili pak zlatni metalni obruč na dnu. Uzglavlje Elegantni i moćni saveznici svake spavaće sobe postala su uzglavlja. Osmišljena pozadina, obično presvučena nekim bogatim materijalom poput baršuna ili kože dat će toplinu prostoriji i dojam luksuza i hedonizma nalik na one u hotelskim sobama. Novije varijante donose uzglavlja koja sežu do pola zida iza kreveta, pa čak i do samog stropa. Tako ujedno dobivate kompletnu dekoraciju za akcentni zid u spavaćoj sobi, a u kombinaciji s visilicama imat ćete spavaonicu iz koje nećete poželjeti izaći. Dobra stvar s uzglavljima je to što ih možete naknadno izraditi po narudžbi i staviti na krevet koji ste odabrali ili postojeći koji imate u spavaonici. Podudaranje u boju i vrsti materijala nije nužno.