NEVIDLJIVI OKIDAČI

Zašto vam tlak raste i kad ne jedete slano: Evo što doista uzrokuje hipertenziju

M.D.

24.01.2026 u 21:04

Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe u svijetu
Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe u svijetu Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Povišeni krvni tlak godinama se povezuje sa stresom, previše soli i manjkom kretanja, no nova istraživanja pokazuju da su uzroci puno složeniji

Znanstvenici sve češće upozoravaju da u razvoju hipertenzije važnu ulogu imaju imunološki sustav, zdravlje usne šupljine, onečišćenje zraka i prehrana siromašna vlaknima.

vezane vijesti

Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe u svijetu i vodeći je uzrok preuranjene smrti. Posebno zabrinjava činjenica da polovica oboljelih ne zna da ima povišen tlak jer često nema jasnih simptoma.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Upala kao skriveni uzrok hipertenzije

Istraživanja prof. Tomasza Guzika sa Sveučilišta u Edinburghu pokazala su da imunološki sustav može imati ključnu ulogu u razvoju povišenog tlaka. Kada imunološke stanice potaknu kroničnu upalu, krvne žile postaju krutije, protok krvi otežan, a tlak raste.

Znanstvenici su utvrdili da bolesti desni, poput parodontitisa, mogu potaknuti takvu upalu i izravno povisiti krvni tlak. Klinička ispitivanja pokazala su da intenzivno liječenje bolesti desni može rezultirati njegovim snižavanjem. ‘Ako intenzivno liječite usta, snižavate krvni tlak’, ističe Guzik.

Mjerenje krvnog tlaka jedini je pouzdan način otkrivanja hipertenzije
Mjerenje krvnog tlaka jedini je pouzdan način otkrivanja hipertenzije Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Zrak i prehrana također igraju veliku ulogu

Nisu problem samo bakterije. Istraživanja iz SAD-a pokazala su da udisanje ultrafinih čestica iz prometa može povisiti krvni tlak, dok korištenje kućnih pročistača zraka kod osoba s hipertenzijom dovodi do njegova smanjenja.

Važan saveznik u borbi protiv povišenog tlaka su i vlakna. Prehrana bogata vlaknima hrani dobre crijevne bakterije koje proizvode tvari s protuupalnim učinkom. U kliničkim ispitivanjima takva je prehrana snizila tlak jednako učinkovito kao i standardni lijekovi.

Što možemo učiniti već danas

Stručnjaci poručuju da je prvi korak redovito mjerenje krvnog tlaka i savjetovanje s liječnikom. Uz to, vrijedi voditi računa o oralnoj higijeni, kvaliteti zraka u prostoru u kojem živimo te unosu dovoljne količine vlakana. Iako ne možemo promijeniti genetiku ili uvijek izbjeći promet, postoje konkretni koraci kojima možemo dugoročno smanjiti rizik i zaštititi zdravlje srca.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PODIŽU KOMBINACIJE

PODIŽU KOMBINACIJE

Torbe su veliki hit sezone, ali ne bilo kakve: Ovo su modeli koji će svi priželjkivati
FRANCUSKI ŠARM

FRANCUSKI ŠARM

Zaboravljeni modni detalj vraća se na velika vrata; već je zaludio slavne ljepotice
NJEŽNO, A SNAŽNO

NJEŽNO, A SNAŽNO

Spavaća soba Jennifer Aniston pravi je hit: Sada svi žele isprobati ovo moćno uređenje

najpopularnije

Još vijesti