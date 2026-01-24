Zašto vam tlak raste i kad ne jedete slano: Evo što doista uzrokuje hipertenziju

Povišeni krvni tlak godinama se povezuje sa stresom, previše soli i manjkom kretanja, no nova istraživanja pokazuju da su uzroci puno složeniji

Znanstvenici sve češće upozoravaju da u razvoju hipertenzije važnu ulogu imaju imunološki sustav, zdravlje usne šupljine, onečišćenje zraka i prehrana siromašna vlaknima.

Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe u svijetu i vodeći je uzrok preuranjene smrti. Posebno zabrinjava činjenica da polovica oboljelih ne zna da ima povišen tlak jer često nema jasnih simptoma.

Upala kao skriveni uzrok hipertenzije Istraživanja prof. Tomasza Guzika sa Sveučilišta u Edinburghu pokazala su da imunološki sustav može imati ključnu ulogu u razvoju povišenog tlaka. Kada imunološke stanice potaknu kroničnu upalu, krvne žile postaju krutije, protok krvi otežan, a tlak raste. Znanstvenici su utvrdili da bolesti desni, poput parodontitisa, mogu potaknuti takvu upalu i izravno povisiti krvni tlak. Klinička ispitivanja pokazala su da intenzivno liječenje bolesti desni može rezultirati njegovim snižavanjem. ‘Ako intenzivno liječite usta, snižavate krvni tlak’, ističe Guzik.