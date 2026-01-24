Zašto vam tlak raste i kad ne jedete slano: Evo što doista uzrokuje hipertenziju

Povišeni krvni tlak godinama se povezuje sa stresom, previše soli i manjkom kretanja, no nova istraživanja pokazuju da su uzroci puno složeniji
Znanstvenici sve češće upozoravaju da u razvoju hipertenzije važnu ulogu imaju imunološki sustav, zdravlje usne šupljine, onečišćenje zraka i prehrana siromašna vlaknima.
Hipertenzija pogađa jednu od tri odrasle osobe u svijetu i vodeći je uzrok preuranjene smrti. Posebno zabrinjava činjenica da polovica oboljelih ne zna da ima povišen tlak jer često nema jasnih simptoma.
Upala kao skriveni uzrok hipertenzije
Istraživanja prof. Tomasza Guzika sa Sveučilišta u Edinburghu pokazala su da imunološki sustav može imati ključnu ulogu u razvoju povišenog tlaka. Kada imunološke stanice potaknu kroničnu upalu, krvne žile postaju krutije, protok krvi otežan, a tlak raste.
Znanstvenici su utvrdili da bolesti desni, poput parodontitisa, mogu potaknuti takvu upalu i izravno povisiti krvni tlak. Klinička ispitivanja pokazala su da intenzivno liječenje bolesti desni može rezultirati njegovim snižavanjem. ‘Ako intenzivno liječite usta, snižavate krvni tlak’, ističe Guzik.
Zrak i prehrana također igraju veliku ulogu
Nisu problem samo bakterije. Istraživanja iz SAD-a pokazala su da udisanje ultrafinih čestica iz prometa može povisiti krvni tlak, dok korištenje kućnih pročistača zraka kod osoba s hipertenzijom dovodi do njegova smanjenja.
Važan saveznik u borbi protiv povišenog tlaka su i vlakna. Prehrana bogata vlaknima hrani dobre crijevne bakterije koje proizvode tvari s protuupalnim učinkom. U kliničkim ispitivanjima takva je prehrana snizila tlak jednako učinkovito kao i standardni lijekovi.
Što možemo učiniti već danas
Stručnjaci poručuju da je prvi korak redovito mjerenje krvnog tlaka i savjetovanje s liječnikom. Uz to, vrijedi voditi računa o oralnoj higijeni, kvaliteti zraka u prostoru u kojem živimo te unosu dovoljne količine vlakana. Iako ne možemo promijeniti genetiku ili uvijek izbjeći promet, postoje konkretni koraci kojima možemo dugoročno smanjiti rizik i zaštititi zdravlje srca.