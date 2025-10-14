ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 14. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

14.10.2025 u 00:00

Osoba do koje im je stalo pokazuje Ovnovima stranu sebe koju nisu očekivali. Bkovima financijski ulov dolazi sporije nego što su očekivali, ali sigurno. Vagama balansiranje između osobnih želja i tuđih očekivanja postaje naporno – vrijeme je da odluče što im stvarno treba.

Strijelcima je ljubav laka ako prestanu tražiti garancije koje nitko ne može dati. Emotivna veza Jarava trpi jer konstantno stavljaju posao ispred bliskosti. Ribama ntuicija govori nešto važno, ali trebaju provjeriti činjenice prije akcije...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

