Dnevni horoskop za 14. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Vodenjak

Ideje koje danas dolaze su neobične čak i za vaše standarde – zapišite ih prije nego nestanu. Romantična situacija vas zbunjuje jer ne znate želite li vezu ili samo zanimljivo iskustvo. Posao nudi suradnju s osobom koja razmišlja kao vi – takve prilike su rijetke. Večer provedite u razgovoru koji vas intelektualno stimulira.

