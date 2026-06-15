Zara je konačno lansirala bermude koje izdužuju noge i sužavaju struk

Ako ovog ljeta tražite jedan komad koji spaja udobnost, eleganciju i praktičnost, Zara ima ozbiljnog favorita. Bermude visokog struka s remenom i decentnim naborima sprijeda već privlače pažnju ljubiteljica mode, a dostupne su u čak pet boja
Dugačke hlače polako odlaze u drugi plan, a glavnu riječ tijekom toplijih dana preuzimaju bermude. No modeli koji dominiraju ove sezone daleko su od nekadašnjeg sportskog i ležernog dojma.
Najveće modne kuće posljednjih su godina transformirale bermude u sofisticiran komad koji se lako uklapa i u poslovne i u elegantnije kombinacije. Zahvaljujući strukturiranim krojevima, kvalitetnijim materijalima i pažljivo osmišljenim detaljima, danas su među najpoželjnijim ljetnim komadima.
Za popularnost ovog trenda zaslužne su modne kuće poput Chanela, Balenciage, Hermèsa i Driesa Van Notena, koje su bermude vratile na modnu scenu u znatno profinjenijem izdanju.
Model koji izdužuje figuru
Među najtraženijim modelima ističu se bermude visokog struka s prednjim naborima, nešto dužim krojem i lagano širokim nogavicama. Upravo takav model sada je predstavila Zara.
Riječ je o bermudama midi duljine koje dolaze s pletenim remenom u kontrastnoj boji, detaljem koji dodatno naglašava struk i doprinosi efektu vitkije siluete. Visoki struk vizualno izdužuje noge, definira liniju tijela i pruža dodatnu udobnost tijekom vrućih dana.
Posebna prednost ovog modela je njegova svestranost. Jednako dobro izgleda uz lanene košulje, jednostavne pamučne majice, elegantne topove, romantične bluze ili sakoe, zbog čega se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama.
Zara ih je predstavila u pet nijansi – bordo, smeđoj, bež, plavoj i bijeloj – pa će svatko bez problema pronaći verziju koja najbolje odgovara njegovoj garderobi.