LJETNI FAVORIT

Zara je konačno lansirala bermude koje izdužuju noge i sužavaju struk

M.D.

15.06.2026 u 15:43

Zara bermude
Zara bermude Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
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Ako ovog ljeta tražite jedan komad koji spaja udobnost, eleganciju i praktičnost, Zara ima ozbiljnog favorita. Bermude visokog struka s remenom i decentnim naborima sprijeda već privlače pažnju ljubiteljica mode, a dostupne su u čak pet boja

Dugačke hlače polako odlaze u drugi plan, a glavnu riječ tijekom toplijih dana preuzimaju bermude. No modeli koji dominiraju ove sezone daleko su od nekadašnjeg sportskog i ležernog dojma.

Najveće modne kuće posljednjih su godina transformirale bermude u sofisticiran komad koji se lako uklapa i u poslovne i u elegantnije kombinacije. Zahvaljujući strukturiranim krojevima, kvalitetnijim materijalima i pažljivo osmišljenim detaljima, danas su među najpoželjnijim ljetnim komadima.

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Za popularnost ovog trenda zaslužne su modne kuće poput Chanela, Balenciage, Hermèsa i Driesa Van Notena, koje su bermude vratile na modnu scenu u znatno profinjenijem izdanju.

Model koji izdužuje figuru

Među najtraženijim modelima ističu se bermude visokog struka s prednjim naborima, nešto dužim krojem i lagano širokim nogavicama. Upravo takav model sada je predstavila Zara.

Riječ je o bermudama midi duljine koje dolaze s pletenim remenom u kontrastnoj boji, detaljem koji dodatno naglašava struk i doprinosi efektu vitkije siluete. Visoki struk vizualno izdužuje noge, definira liniju tijela i pruža dodatnu udobnost tijekom vrućih dana.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
Zara bermude Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Posebna prednost ovog modela je njegova svestranost. Jednako dobro izgleda uz lanene košulje, jednostavne pamučne majice, elegantne topove, romantične bluze ili sakoe, zbog čega se lako prilagođava različitim stilovima i prilikama.

Zara ih je predstavila u pet nijansi – bordo, smeđoj, bež, plavoj i bijeloj – pa će svatko bez problema pronaći verziju koja najbolje odgovara njegovoj garderobi.

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