Zara je konačno lansirala bermude koje izdužuju noge i sužavaju struk

Ako ovog ljeta tražite jedan komad koji spaja udobnost, eleganciju i praktičnost, Zara ima ozbiljnog favorita. Bermude visokog struka s remenom i decentnim naborima sprijeda već privlače pažnju ljubiteljica mode, a dostupne su u čak pet boja

Dugačke hlače polako odlaze u drugi plan, a glavnu riječ tijekom toplijih dana preuzimaju bermude. No modeli koji dominiraju ove sezone daleko su od nekadašnjeg sportskog i ležernog dojma. Najveće modne kuće posljednjih su godina transformirale bermude u sofisticiran komad koji se lako uklapa i u poslovne i u elegantnije kombinacije. Zahvaljujući strukturiranim krojevima, kvalitetnijim materijalima i pažljivo osmišljenim detaljima, danas su među najpoželjnijim ljetnim komadima.

Za popularnost ovog trenda zaslužne su modne kuće poput Chanela, Balenciage, Hermèsa i Driesa Van Notena, koje su bermude vratile na modnu scenu u znatno profinjenijem izdanju. Model koji izdužuje figuru Među najtraženijim modelima ističu se bermude visokog struka s prednjim naborima, nešto dužim krojem i lagano širokim nogavicama. Upravo takav model sada je predstavila Zara. Riječ je o bermudama midi duljine koje dolaze s pletenim remenom u kontrastnoj boji, detaljem koji dodatno naglašava struk i doprinosi efektu vitkije siluete. Visoki struk vizualno izdužuje noge, definira liniju tijela i pruža dodatnu udobnost tijekom vrućih dana.

Zara bermude Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





Zara bermude Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo