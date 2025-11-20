Zagreb dobio prostor dostojan svjetskih frizerskih salona

Nakon godina oblikovanja zagrebačke frizerske scene, Raptur seli na novu adresu – Cankareva 15 – i otvara prostor koji spaja iskustvo i estetiku. Novi salon od 120 m², koji je dizajnirala Kristina Bradač Radić, kombinacija je modernog i industrijskog dizajna u kojem je korišteno puno prirodnih materijala kao što su cement, beton, kamen, drvo. Također, u prostoru koji je ležeran, neopterećen i prozračan, prevladavaju i snažni futuristički elementi koji asociraju na budućnost, a postignuti su uz pomoć inoxa i metalnih detalja.

Poseban pečat interijeru daju ždralovi akademskog umjetnika Karla Risa, simbolizirajući dugovječnost i transformaciju, odnosno vrijednosti koje se prirodno nastavljaju na filozofiju salona. U središtu novog Raptura stoji Anamarija Uroić, vlasnica i hairstylistica koja već godinama gradi mjesto u kojem se ne njeguje samo kosa, nego i identitet. Preciznost, boje koje traju i pristup koji nadilazi tehniku čine da klijenti dolaze generacijama. Anamarija Uroić, vlasnica i hairstylistica Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo “Kosa za mene nikad nije bila samo posao. Ona je trenutak preobrazbe, način da ljudi ponovno osjete sebe. Novi Raptur samo je logičan nastavak toga – ali na višoj razini. Posebno me veseli što je u ovom projektu sudjelovalo toliko talentiranih mladih umjetnika, čija energija i kreativnost čine novi Raptur još posebnijim. Najljepši dio ovog procesa, bili su ljudi koji su gradili ovaj prostor sa mnom” – dodaje Anamarija. RAPTUR 2.0 Izvor: Promo fotografije / Autor: Marko Mihaljević







+9 RAPTUR 2.0 Izvor: Promo fotografije / Autor: Marko Mihaljević Raptur 2.0 donosi personalizirane kolorističke rituale, premium njegu, suvremeni styling i potpuno nov doživljaj prostora i klijenta. Ovo nije samo nova lokacija – ovo je nova frekvencija ljepote. Raptur službeno otvara svoja vrata u ponedjeljak, 24. studenog 2025.