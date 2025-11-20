Zagreb dobio prostor dostojan svjetskih frizerskih salona

Nakon godina oblikovanja zagrebačke frizerske scene, Raptur seli na novu adresu – Cankareva 15 – i otvara prostor koji spaja iskustvo i estetiku. Novi salon od 120 m², koji je dizajnirala Kristina Bradač Radić, kombinacija je modernog i industrijskog dizajna u kojem je korišteno puno prirodnih materijala kao što su cement, beton, kamen, drvo. Također, u prostoru koji je ležeran, neopterećen i prozračan, prevladavaju i snažni futuristički elementi koji asociraju na budućnost, a postignuti su uz pomoć inoxa i metalnih detalja.
Poseban pečat interijeru daju ždralovi akademskog umjetnika Karla Risa, simbolizirajući dugovječnost i transformaciju, odnosno vrijednosti koje se prirodno nastavljaju na filozofiju salona.
U središtu novog Raptura stoji Anamarija Uroić, vlasnica i hairstylistica koja već godinama gradi mjesto u kojem se ne njeguje samo kosa, nego i identitet. Preciznost, boje koje traju i pristup koji nadilazi tehniku čine da klijenti dolaze generacijama.
“Kosa za mene nikad nije bila samo posao. Ona je trenutak preobrazbe, način da ljudi ponovno osjete sebe. Novi Raptur samo je logičan nastavak toga – ali na višoj razini. Posebno me veseli što je u ovom projektu sudjelovalo toliko talentiranih mladih umjetnika, čija energija i kreativnost čine novi Raptur još posebnijim. Najljepši dio ovog procesa, bili su ljudi koji su gradili ovaj prostor sa mnom” – dodaje Anamarija.
Raptur 2.0 donosi personalizirane kolorističke rituale, premium njegu, suvremeni styling i potpuno nov doživljaj prostora i klijenta. Ovo nije samo nova lokacija – ovo je nova frekvencija ljepote.
Raptur službeno otvara svoja vrata u ponedjeljak, 24. studenog 2025.