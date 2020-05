Dok se mnogi vesele ljetu, a život se polako vraća u 'novu normalu' kako popuštaju mjere opreza zbog globalne pandemije, trendseterice diljem svijeta žele se vidjeti upravo u jednom modelu natikača

'Prošli smo kroz mnoge svjetske krize, pa nam to možda daje veću perspektivu. Znamo da su mnogi prije povezivali udobnost samo s mekim šlapama, no nakon što su sad tjedne proveli kod kuće, znaju da postoji alternativa. Ovo razdoblje možda je dalo mnogima uvid i u naš brand. Osim toga, kad su vremena nesigurna, ljudi traže proizvode koji im daju osjećaj sreće. Kupuju sigurne brendove. Kad kupujete Stan Smith, Adidas ili Nike Air Force One, to vam daje osjećaj zadovoljstva. Njihovi proizvodi uvijek su dobar izbor i neće samo tako prestati biti popularni', objašnjava David Kahan, predsjednik uprave američkog Birkenstocka.