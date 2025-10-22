Opet se nose velike torbe, a ovaj model je najveći hit: Svi ga žele

Najčešće nošene torbe u street styleu često nisu najpraktičnije, već najposebnije i najoriginalnije. To se jako dobro moglo vidjeti u razdoblju mini torbi, u koje je jedva stao mobitel. Potom su trendovi otišli u suprotnom smjeru, prema maksi modelima, čije su ih velike dimenzije č inile nezgrapnima za svakodnevno nošenje.

XXL torbice u obliku klasičnih novčanika postale su jedan od najizraženijih modnih trendova sezone jesen/zima 2025.–2026. Iako nisu najpraktičniji modni dodatak, ove su torbe pravi hit na ulicama svjetskih modnih metropola. Nakon razdoblja minibags modela u koje nije stao ni mobitel, te kasnijeg trenda glomaznih maxi tote torbi, sada je ponovno naglasak na proporcijama, ali u sofisticiranijem i ženstvenijem obliku.

Riječ je o t orbi nadahnutoj formom novčanika ili koverte, ali u nesrazmjerno velikim dimenzijama. Novi must-have modni dodatak funkcionira poput oversized torbice, nosi se pod rukom, a zbog svoje veličine postaje središnji komad svakog outfita.

Na svjetskim modnim revijama ovaj se trend pojavio u kolekcijama za jesen/zimu 2025. modnih kuća Balmain, Chanel, Di Petsa i Giambattista Valli, no najveću je pažnju izazvao u kolekciji brenda Coach za proljeće/ljeto 2025. Taj je brend reinterpretirao klasični novčanik kakav bismo mogli pronaći u ormarima naših baka, ali u gigantskoj verziji. Model je ubrzo postao viralan, a dodatno je popularnost stekao kada ga je u jednoj od najzapaženijih scena finalne sezone serije And Just Like That nosila Sarah Jessica Parker.

XXL modeli pojavljuju se u opuštenim (slouchy) varijantama, često izrađeni od mekane ili brušene kože, a dominiraju žive boje – od fuksije i limuna do bezvremenskih tonova bež i crne.