Opet se nose velike torbe, a ovaj model je najveći hit: Svi ga žele

Velike su torbe ponovno u modi, ali ne bilo kakve. Ove sezone hit su gigantske torbice u obliku novčanika koje kombiniraju eleganciju i savršenu dozu dramatičnosti
Najčešće nošene torbe u street styleu često nisu najpraktičnije, već najposebnije i najoriginalnije. To se jako dobro moglo vidjeti u razdoblju mini torbi, u koje je jedva stao mobitel. Potom su trendovi otišli u suprotnom smjeru, prema maksi modelima, čije su ih velike dimenzije činile nezgrapnima za svakodnevno nošenje.
Sada, prateći trend nesrazmjernih silueta, na scenu stiže nova 'it' torba, model koji je preuzeo modne piste, street style i male ekrane.
XXL torbice u obliku klasičnih novčanika postale su jedan od najizraženijih modnih trendova sezone jesen/zima 2025.–2026. Iako nisu najpraktičniji modni dodatak, ove su torbe pravi hit na ulicama svjetskih modnih metropola. Nakon razdoblja minibags modela u koje nije stao ni mobitel, te kasnijeg trenda glomaznih maxi tote torbi, sada je ponovno naglasak na proporcijama, ali u sofisticiranijem i ženstvenijem obliku.
Riječ je o torbi nadahnutoj formom novčanika ili koverte, ali u nesrazmjerno velikim dimenzijama. Novi must-have modni dodatak funkcionira poput oversized torbice, nosi se pod rukom, a zbog svoje veličine postaje središnji komad svakog outfita.
XXL torbica – omiljena na modnim pistama
Na svjetskim modnim revijama ovaj se trend pojavio u kolekcijama za jesen/zimu 2025. modnih kuća Balmain, Chanel, Di Petsa i Giambattista Valli, no najveću je pažnju izazvao u kolekciji brenda Coach za proljeće/ljeto 2025. Taj je brend reinterpretirao klasični novčanik kakav bismo mogli pronaći u ormarima naših baka, ali u gigantskoj verziji. Model je ubrzo postao viralan, a dodatno je popularnost stekao kada ga je u jednoj od najzapaženijih scena finalne sezone serije And Just Like That nosila Sarah Jessica Parker.
XXL modeli pojavljuju se u opuštenim (slouchy) varijantama, često izrađeni od mekane ili brušene kože, a dominiraju žive boje – od fuksije i limuna do bezvremenskih tonova bež i crne.
Kako nositi novu hit torbu
Stilske insajderice i modne urednice ovaj model torbe nose kao statement dodatak, glavnu zvijezdu cijelog stajlinga. Kako bi torba došla do izražaja, kombinira se s minimalističkom odjećom u neutralnim tonovima, bez naglašenih uzoraka i voluminoznih krojeva koji bi joj konkurirali.
Iako su dimenzije torbe impresivne, tajna njezina šarma leži u lakoći. Umjesto da je napune do kraja, modne stručnjakinje biraju nositi je polupraznu kako bi zadržala oblik i ostala udobna za nošenje pod rukom ili u ruci. Tako izgled ostaje elegantan, ali s dozom dramatičnosti – upravo onakav kakav današnja modna sezona obožava.