Za manje od 50 eura: U ove Zarine komade zaljubit ćete se na prvi pogled

Sezona jesen/zima 2025.-2026. vraća ovaj klasičan odjevni predmet koji evocira dašak glamura zlatnog doba Hollywooda, ali sada u profinjenijoj, modernijoj i etički prihvatljivijoj verziji - od umjetnog krzna.

Umjetno krzno nije samo modni izbor, već i svjesna odluka. U doba kada je održivost postala prioritet u modnoj industriji, dizajneri sve više biraju ovu alternativu kako bi zadržali luksuzni izgled bez etičkih dilema. Modne kuće poput Guccija, Fendija i Valentina to su već istaknuli na svojim revijama, predstavljajući siluete koje su se kretale od predimenzioniranih do strukturiranih.

Nadalje, funkcionalnost jedna je od velikih prednosti umjetnog krzna koje nam omogućava preživljavanje hladnoće bez žrtvovanja imalo stila i elegancije. Osim toga, tehnološki napredak u proizvodnji umjetnog krzna učinio je da ovi komadi izgledaju i garantiraju visoku razinu udobnosti, uz znatno nižu cijenu od pravog krzna.

Jedan od ključnih elemenata ovosezonskog krznenog kaputa je oversized kroj što podrazumijeva nešto šira ramena, voluminoznije rukave i duljine koje ponekad dopiru i do sredine lista.

Boje i uzorci koji dominiraju

Što se tiče boja, klasične neutralne nijanse i dalje su najtraženije. Bež, crna, devina i mornarsko plava osiguravaju dugotrajnost i svestranost, iako ne možemo zanemariti uzorke. Animal print, osim uobičajenog leoparda, sve više uključuje druge varijante poput zebre i 'kravljeg' uzorka.

Neki dizajneri su čak eksperimentirali s teksturama, poput Ferragama ili Rabannea, koji su kombinirali glatke dijelove tkanine ili vune s panelima umjetnog krzna, podižući dizajn na mnogo sofisticiraniju razinu pa je takav odjevni predmet prava modna investicija: prikladan za svaku prigodu, od dnevnih, casual varijanti pa do svečanih prigoda.

Dakako, Zara, jedan od najpopularnijih brendova Inditexa, u svojoj ponudi ima nekoliko takvih komada koje smo pronašli po vrlo pristupačnim cijenama: ispod 50 eura.

Među njima su i modeli koji doista izgledaju daleko skuplje nego koliko koštaju i odličan su modni ulov za nadolazeće hladnije razdoblje.

Bilo da vam se sviđaju kraći modeli poput jaknice, raskošnije dulje varijante ili oni animal uzorka, Zara nudi svima pristupačan luksuz no po posve prihvatljivoj cijeni.

Prilikom stiliziranja ovog odjevnog predmeta moramo pronaći pravu ravnotežu. Budući da je to statement komad, dobro je odlučiti se za osnove: dobre traperice ili crne uske hlače, pleteni pulover u neutralnom tonu i npr. chelsea čizme bit će sasvim dovoljni za savršenu odjevnu kombinaciju. Prilikom kombiniranja kraćih modela, donji dio treba biti s visokim strukom. Ravne, elegantne hlače s kožnim loafericama ili gležnjačama na petu, savršen je outfit za ured.