Voda nije dovoljna: Evo kako pravilno prati voće i povrće da bude sigurno za zdravlje

Ispiranje voća i povrća pod mlazom vode često nije dovoljno za uklanjanje svih nečistoća, upozoravaju stručnjaci. Nutricionistica Jessica Shand savjetuje jednostavnu, ali učinkovitiju rutinu čišćenja koja pomaže ukloniti ostatke pesticida, bakterije i druge potencijalno štetne tvari iz svakodnevne prehrane
Pravilno pranje voća i povrća važan je korak u svakodnevnoj prehrani, a prema nutricionistici Jessici Shand, običnim ispiranjem pod vodom ne uklanjaju se sve nečistoće. Ona preporučuje temeljitiji pristup koji pomaže ukloniti ostatke pesticida, bakterije i potencijalne parazite.
Kada namirnice stignu u njezin dom, Shand provodi postupak koji naziva 'detoksikacijom'. Iako se može činiti zahtjevnim, naglašava da je riječ o jednostavnoj rutini koja donosi dodatnu sigurnost. Ako za to nema vremena, alternativa je guljenje kore, no pritom se gubi dio vlakana i vrijednih nutrijenata.
Stručnjakinja ističe da je pranje nužno čak i kod organskih proizvoda. Iako sadrže manje pesticida, tijekom transporta i skladištenja dolaze u kontakt s raznim nečistoćama. Upravo su takvi kontakti u prošlosti povezivani s pojavom parazita poput ciklospore, prenosi Vogue. S oprezom treba pristupiti i proizvodima označenima kao 'oprano i spremno za konzumaciju'.
'To uključuje i pakirane salate. Često se peru kemikalijama poput klora, pa je preporučljivo dodatno ih isprati kod kuće', upozorava Shand. Takvi su proizvodi ranije povezivani i s bakterijama poput E. coli, salmonele i listerije.
Kako pravilno prati voće i povrće?
Za temeljito čišćenje preporučuje se jednostavan postupak. Voće i povrće treba potopiti u sudoper ili veću posudu s vodom, uz dodatak jabučnog octa u omjeru otprilike jedan prema tri. Kao alternativa mogu poslužiti bijeli ocat ili otopina sode bikarbone. Ocat ima prirodna antibakterijska svojstva koja pomažu ukloniti nečistoće.
Namirnice s čvrstom korom, poput jabuka ili krumpira, poželjno je lagano izribati četkom i ostaviti u otopini oko 15 minuta, nakon čega ih treba dobro isprati. Osjetljivije voće, poput bobičastog voća, treba kraće namakati, svega nekoliko minuta, kako se ne bi oštetilo.
Nakon pranja, voće i povrće treba nježno osušiti. Bobičasto voće je najbolje ostaviti na krpi da se prirodno osuše, dok se ostale namirnice mogu obrisati. Za pohranu se preporučuju staklene posude, koje su praktičnije i higijenskije od plastičnih, a potom ih treba spremiti u hladnjak.