Voda nije dovoljna: Evo kako pravilno prati voće i povrće da bude sigurno za zdravlje

Pravilno pranje voća i povrća važan je korak u svakodnevnoj prehrani, a prema nutricionistici Jessici Shand , običnim ispiranjem pod vodom ne uklanjaju se sve nečistoće . Ona preporučuje temeljitiji pristup koji pomaže ukloniti ostatke pesticida, bakterije i potencijalne parazite.

Kada namirnice stignu u njezin dom, Shand provodi postupak koji naziva 'detoksikacijom'. Iako se može činiti zahtjevnim, naglašava da je riječ o jednostavnoj rutini koja donosi dodatnu sigurnost. Ako za to nema vremena, alternativa je guljenje kore, no pritom se gubi dio vlakana i vrijednih nutrijenata.

Stručnjakinja ističe da je pranje nužno čak i kod organskih proizvoda. Iako sadrže manje pesticida, tijekom transporta i skladištenja dolaze u kontakt s raznim nečistoćama. Upravo su takvi kontakti u prošlosti povezivani s pojavom parazita poput ciklospore, prenosi Vogue. S oprezom treba pristupiti i proizvodima označenima kao 'oprano i spremno za konzumaciju'.

'To uključuje i pakirane salate. Često se peru kemikalijama poput klora, pa je preporučljivo dodatno ih isprati kod kuće', upozorava Shand. Takvi su proizvodi ranije povezivani i s bakterijama poput E. coli, salmonele i listerije.