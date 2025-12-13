Vječito nezadovoljni: Ovim horoskopskim znakovima 'dižete živce' već samom pojavom

Neki ljudi se bude s osmijehom, a neki... pa, neki se bude s popisom stvari koje ih živciraju. Ako imate prijatelja koji uvijek gunđa ili partnera kojem 'nije dan' (svaki drugi dan), provjerite horoskop. Zvijezde kažu da su ova tri znaka pravi prvaci u mrzovolji, ali svaki ima svoj razlog

Svi imamo loše dane, ali za neke horoskopske znakove, 'loš dan' je više životni stil nego iznimka. Određeni horoskopski znakovi prirodno naginju pesimizmu, kritičnosti ili jednostavno – mrzovolji. No, prije nego ih otpišete kao 'teške', vrijedi razumjeti što se krije iza tog hladnog pogleda.

Evo tko su najveća astrološki 'gunđala' i zašto:

Ovan Danas ćete osjetiti snažan nalet intuicije koji vas može usmjeriti prema važnoj odluci u vezi s partnerstvom. U poslu napokon vidite jasniju strukturu onoga što želite postići, pa ćete hrabrije povući prvi korak. Mogli biste dobiti neočekivanu poruku koja mijenja tijek dana. Navečer se javlja potreba za mirom i povlačenjem od tuđih očekivanja.

Bik U ljubavi biste mogli postaviti granicu koja je dugo bila neizgovorena, ali će vam donijeti olakšanje. Poslovno se otvara mogućnost suradnje o kojoj prethodnih dana niste niti razmišljali, pa budite fleksibilni. Emotivni razgovori s bliskim ljudima vraćaju osjećaj stabilnosti. Dan je dobar i za sređivanje praktičnih obaveza koje vam vise nad glavom.

Blizanci Danas ćete biti komunikativniji nego inače, što vam donosi prednost u pregovorima i rješavanju nesporazuma. U ljubavi se može pojaviti nova dinamika, bilo kroz iznenadni susret ili iskren razgovor koji sve okreće u konstruktivnom smjeru. Poslovne ideje lako pretvarate u konkretne planove. Skloni ste brzopletosti, pa pripazite na detalje.



Rak Emocije će danas biti naglašene, ali na način koji vam daje bolji uvid u vlastite potrebe. U poslu ćete pokazati zrelost i preuzeti odgovornost ondje gdje drugi oklijevaju. U odnosima se otvara prostor za toplinu, posebno ako pokažete više spontanosti. Predvečer biste mogli poželjeti promijeniti raspored ili uvesti novu rutinu.

Lav Priprema vas za dan pun prilika da zasjate, ali ovaj put ne kroz dramatiku, nego kroz jasno postavljene ciljeve. U ljubavi nastupa iskren razgovor koji otkriva što oboje trebate. Moguća je zanimljiva ponuda ili poziv koji vas motivira na daljnji napredak. Nemojte ignorirati fizičke signale umora — ritam dana bit će intenzivan.

Djevica Napokon osjećate da se otvara prostor za stabilnije odnose, bilo privatno bilo poslovno. Dan donosi vrlo korisnu informaciju koja vam pomaže planirati naredne korake. U ljubavi se javlja želja za jednostavnošću i iskrenošću. U drugom dijelu dana dobro vam čini sve što uključuje red, organizaciju i povratak rutini.

Vaga Danas privlačite ljude koji cijene vaš miran ton i sposobnost da uočite rješenje prije svih. U ljubavi se javlja razigranost koja osvježava odnos. Poslovno biste mogli uspostaviti kontakt koji vam otvara vrata nečemu dugoročno korisnom. Navečer dolazi ugodan osjećaj zadovoljstva zbog dobro obavljenog posla.

Škorpion Dan donosi duboku koncentraciju i sposobnost da riješite nešto što odgađate već danima. U ljubavi ste izravniji nego inače, što partneru donosi jasnoću. Na poslu možete postići značajan pomak, ali samo ako pustite stare strahove. Krajem dana osjećate snažnu potrebu za povlačenjem i punjenjem energije.



Strijelac Imate osjećaj da se vaš horizont širi, bilo kroz novu ideju, susret ili plan putovanja. U ljubavi vas prati optimizam i iskrenost koja razbija sve nedoumice. Poslovno je dobar trenutak za donošenje odluka koje zahtijevaju hrabrost. Mogli biste dobiti vijest koja vas ugodno iznenađuje.

Jarac Danas ćete biti iznimno fokusirani na praktične obaveze, ali istovremeno svjesniji emocija koje ste potiskivali. U ljubavi se otvara iskren razgovor koji donosi stabilnost. Poslovno ste spremni povući konkretan potez koji od drugih zahtijeva preciznost i profesionalnost. Dan završava osjećajem jasnijeg smjera.



Vodenjak Razmišljate kreativnije, a istovremeno ste spremniji surađivati nego prethodnih dana. U ljubavi vas očekuje ugodna promjena ritma, možda kroz neočekivani prijedlog ili poziv. Poslovno biste mogli pokazati inicijativu koja vas izdvaja iz mase. Večer donosi osvježenje i osjećaj slobode.

Ribe Danas intuitivno osjećate što trebate reći ili učiniti da popravite odnose oko sebe. U poslu se javlja prilika da ispravite nešto što vas je mučilo prethodnih dana. Ljubavno polje donosi nježnost i povjerenje, ali i jasnije razumijevanje vlastitih granica. Krajem dana mogli biste dobiti inspiraciju za nešto stvaralačko.

Jarac Ako mislite da vas Jarac mrzi, vjerojatno ste u krivu. On je samo razočaran. Ovaj zemljani znak poznat je po svojoj ozbiljnosti i ambiciji, a mrzovolja često proizlazi iz njegove netolerancije prema – gluposti. Jarci su rođeni pesimisti koji svijet vide kao niz problema koje treba riješiti. Kada stvari ne idu po planu ili kada se ljudi oko njih ponašaju neodgovorno, Jarac se povlači u svoju ljušturu cinizma. Njihova mrzovolja zapravo je obrambeni mehanizam; oni brinu više nego što pokazuju, a 'hladan tuš' koji dobivate od njih samo je znak da su pod stresom jer netko (vjerojatno vi) nije odradio posao kako treba.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia



Djevica Za razliku od Jarca koji je ciničan, Djevica je kronično iritirana – nesavršenošću. Kao najveći perfekcionisti zodijaka, Djevice primjećuju svaku grešku: od mrlje na stolnjaku do gramatičke pogreške u poruci. Njezina mrzovolja dolazi iz čiste iscrpljenosti. Zamislite da vidite svaki detalj koji nije na svom mjestu, a nitko drugi to ne primjećuje? Djevice su stalno u stanju 'popravljanja' svijeta, a to umara. Kada vam Djevica prigovara, ona zapravo misli da vam pomaže. Nažalost, to često zvuči kao neprestano kritiziranje, zbog čega ih mnogi doživljavaju kao vječita gunđala kojima ništa nije dovoljno dobro.

Blake Lively je Djevica, rođena je 25. kolovoza 1987. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia







Škorpion Škorpionova mrzovolja je kategorija za sebe. Dok su Jarac i Djevica iritirani vanjskim svijetom, Škorpion kuha iznutra. Ovaj vodeni znak osjeća emocije dublje od bilo koga drugog, a kada ga uhvati 'žuta minuta', cijela prostorija to osjeti, iako možda neće reći ni riječ.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI





