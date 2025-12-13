NAJVEĆI MRGUDI

Vječito nezadovoljni: Ovim horoskopskim znakovima 'dižete živce' već samom pojavom

P. H.

13.12.2025 u 06:57

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Neki ljudi se bude s osmijehom, a neki... pa, neki se bude s popisom stvari koje ih živciraju. Ako imate prijatelja koji uvijek gunđa ili partnera kojem 'nije dan' (svaki drugi dan), provjerite horoskop. Zvijezde kažu da su ova tri znaka pravi prvaci u mrzovolji, ali svaki ima svoj razlog

Svi imamo loše dane, ali za neke horoskopske znakove, 'loš dan' je više životni stil nego iznimka. Određeni horoskopski znakovi prirodno naginju pesimizmu, kritičnosti ili jednostavno – mrzovolji. No, prije nego ih otpišete kao 'teške', vrijedi razumjeti što se krije iza tog hladnog pogleda.

vezane vijesti

Evo tko su najveća astrološki 'gunđala' i zašto:

Pogledaj detaljni horoskop

Jarac

Ako mislite da vas Jarac mrzi, vjerojatno ste u krivu. On je samo razočaran. Ovaj zemljani znak poznat je po svojoj ozbiljnosti i ambiciji, a mrzovolja često proizlazi iz njegove netolerancije prema – gluposti.

Jarci su rođeni pesimisti koji svijet vide kao niz problema koje treba riješiti. Kada stvari ne idu po planu ili kada se ljudi oko njih ponašaju neodgovorno, Jarac se povlači u svoju ljušturu cinizma. Njihova mrzovolja zapravo je obrambeni mehanizam; oni brinu više nego što pokazuju, a 'hladan tuš' koji dobivate od njih samo je znak da su pod stresom jer netko (vjerojatno vi) nije odradio posao kako treba.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Djevica

Za razliku od Jarca koji je ciničan, Djevica je kronično iritirana – nesavršenošću. Kao najveći perfekcionisti zodijaka, Djevice primjećuju svaku grešku: od mrlje na stolnjaku do gramatičke pogreške u poruci.

Njezina mrzovolja dolazi iz čiste iscrpljenosti. Zamislite da vidite svaki detalj koji nije na svom mjestu, a nitko drugi to ne primjećuje? Djevice su stalno u stanju 'popravljanja' svijeta, a to umara. Kada vam Djevica prigovara, ona zapravo misli da vam pomaže. Nažalost, to često zvuči kao neprestano kritiziranje, zbog čega ih mnogi doživljavaju kao vječita gunđala kojima ništa nije dovoljno dobro.

Blake Lively
  • Blake Lively
  • Blake Lively
  • Blake Lively
  • Blake Lively
  • Blake Lively
Blake Lively je Djevica, rođena je 25. kolovoza 1987. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Škorpion

Škorpionova mrzovolja je kategorija za sebe. Dok su Jarac i Djevica iritirani vanjskim svijetom, Škorpion kuha iznutra. Ovaj vodeni znak osjeća emocije dublje od bilo koga drugog, a kada ga uhvati 'žuta minuta', cijela prostorija to osjeti, iako možda neće reći ni riječ.

Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
  • Julia Roberts
Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI

Škorpioni su majstori pasivne agresije. Njihova mrzovolja često je rezultat povrijeđenosti ili sumnjičavosti. Ako im se čini da nešto skrivate ili da niste bili potpuno iskreni, Škorpion će se pretvoriti u mračni oblak. Oni ne gunđaju glasno kao Djevice; oni vas strijeljaju pogledom dok se sami ne zapitate što ste skrivili 2014. godine.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREPORUKE STRUČNJAKA

PREPORUKE STRUČNJAKA

Ovo nisu obični simptomi gripe: Evo kada je potrebno odmah ići liječniku
BOŽIĆNA ZVIJEZDA

BOŽIĆNA ZVIJEZDA

Čarobna zimska biljka najljepši je božićni poklon, a evo što sve s njom možete napraviti
PO DOBROJ CIJENI

PO DOBROJ CIJENI

Na police Zare stigao je ultimativni kaput za izlaske: Zbog ovog modela i haljine padaju u drugi plan

najpopularnije

Još vijesti