Vrijeme je za iskrenost: Prosinac tjera 4 znaka zodijaka na životne odluke

Prosinac nije tu da vam olakša stvari. Naprotiv, zahtijeva da budete brutalno iskreni sami sa sobom. Astrologija ovog tjera vas da se suočite s onim što ne funkcionira, što ste prerasli i što više ne može biti ignorirano. Ovaj mjesec će vas prisiliti da usporite, preispitate svoje planove i usredotočite se na širu sliku

Mjesec počinje punim Mjesecom u Blizancima 4. prosinca, a ta lunacija može pojačati osjećaj nemira ili preopterećenosti informacijama. Energija punog Mjeseca ima 'prestimulirano' ispisano posvuda, ali pritisak i nelagoda ne ostavljaju vam drugo nego da budete realni sa svojim granicama.

Opozicija prema retrogradnom Uranu Zatim, 8. prosinca, Mars u Strijelcu suočit će se licem u lice sa Saturnom u Ribama, što bi moglo izgledati kao da nešto (ili netko) koči vaš napredak i blokira vašu motivaciju. Merkur u Škorpionu napravit će opoziciju prema retrogradnom Uranu u Biku 10. prosinca, što može izazvati sve - od neočekivanih vijesti do emocionalnih proboja. Nakon toga slijedi drugi ulazak Merkura u Strijelca, gdje se smatra da je u oslabljenom položaju, s obzirom na njegovu preopširnu perspektivu i optimizam. Tenzije nastavljaju rasti 14. prosinca kada Mars ulazi u kvadrat s Neptunom u Ribama, iscrpljujući energiju. Sunce će ubrzo nakon toga ući u kvadrat sa Saturnom, pojačavajući pritisak, odgovornost i umor, a zatim slijedi Sunčev kvadrat s Neptunom 20. prosinca, što sve čini još intenzivnijim.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Sve dobiva jači intenzitet 21. prosinca jer retrogradni Jupiter u Raku ponovno otvara rane vezane uz osjećaj sigurnosti, samopoštovanja i emocionalne neovisnosti. Istog dana Venera u Strijelcu će ući u kvadrat sa Saturnom, dodajući napetost u odnosima i financijska ograničenja. 24. prosinca Venera ulazi u kvadrat s Neptunom naglašavajući teme ljubavi i novca, dok istovremeno potiče nerealistična očekivanja. Mjesec se zatvara s posljednjom točkom 30. prosinca, kada Merkur u Strijelcu ulazi u kvadrat sa Saturnom, zahtijevajući jasnoću, odgovornost i realistično donošenje odluka prije Nove godine.

Ovan Umjesto da se trudite još više, pozvani ste da pustite ono što vas iscrpljuje. Vaš najveći izazov ovog mjeseca je usporavanje tempa kada sve u vama želi - žurno. Vaš nebeski vladar Mars aktivira vašu ekspanzivnu devetu kuću s hrabrim idejama, velikim planovima i porivom za skokom naprijed, ali Saturn u 12. kući usporava zamah, prisiljavajući vas da se suočite sa strahovima, ograničenjima koje biste radije ignorirali. Ovo je napetost između želje za širenjem i potrebe za povlačenjem. Svemir vas poziva da zastanete i razmislite. Mars ulazi u Jarca 15. prosinca, što vašoj prirodi daje strukturu i fokus i usredotočuje vas na dugoročne ciljeve. Mjesec u Blizancima 4. prosinca mogao bi pokrenuti važnu komunikaciju ili donijeti dugo očekivanu vijest. Saturn sezona počinje 21. prosinca, što donosi priznanje i napredak u karijeri, ali i veću odgovornost.

Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL





Sarah Jessica Parker je Ovan, rođena je 25. ožujka 1965. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Bik Vaš najveći izazov u prosincu je kretanje kroz nejasnu granicu između intimnosti i očekivanja. Napokon, vaš nebeski vladar Venera budi vašu 8. kuću, pa dublје emocije, ranjivost i zajednički prioriteti izbijaju na površinu, ali Saturn i Neptun u vašoj 11. kući kompliciraju ono što se nadate naspram onoga što netko realno može dati. Prijateljstva, ili planovi za budućnost mogu se činiti nesigurnima, ostavljajući vas da se pitate tko je stvarno uz vas. Možda žudite za bliskošću, no osjećate se kao da ste bez podrške. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca osvijetlit će vašu drugu kuću stabilnosti i samopouzdanja. Venera ulazi u Jarca 21. prosinca, donoseći vam stabilniji i dugoročniji emocionalni pristup, te želju za pouzdanošću u odnosima i financijskoj sigurnosti. Ovo je mjesec duboke introspekcije i iscjeljenja starih rana.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia



Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Blizanac Vaš najveći izazov u prosincu? Suočavanje s razgovorima koje biste radije izbjegli. S Merkurom u vašoj 7. kući obveza, partnerstva zahtijevaju jasnoću, ali njegov kvadrat sa Saturnom u vašoj 10. kući 30. prosinca donosi pritisak. Možete se osjećati rastrgano između održavanja mira i isticanja odgovornosti, očekivanja ili dugoročnih ciljeva. Profesionalni stres također može se preliti u osobnu dinamiku, otežavajući vam da ostanete fleksibilni ili bezbrižni. Odaberite iskrenost umjesto šarma i preuzmite svoj dio odgovornosti u obvezama koje ste preuzeli. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca dovest će vas do introspekcije o tome tko ste i kako balansirate vlastite potrebe s potrebama drugih. Ovo je vrijeme kada vaša komunikacijska sposobnost dolazi do izražaja. Kraj mjeseca donosi potrebu za jasnim granicama u odnosima, što može biti neugodno za vašu prilagodljivost, ali nužno za rast.

Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA







+2 Angelina Jolie je Blizanac, rođena je 4. lipnja 1975. Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA

Rak Lakše je reći nego učiniti, ali dio vašeg izazova u prosincu leži u upravljanju emocijama koje ste držali pod kontrolom. Napokon, pun Mjesec u Blizancima (4. prosinca) dodirnuti će vašu 12. kuću privatnosti, introspekcije i neizgovorenih istina, otežavajući vam da ostanete pribrani ili distancirani. Možete se osjećati preopterećeno, a da ne znate točno zašto, dok stara sjećanja, snovi ili tjeskobe prekidaju vaš uobičajeni fokus. Ipak, ovo je mjesec kada vaš unutarnji svijet zahtijeva pažnju.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

Lav Vaš najveći izazov ovog mjeseca bitn će kako balansirati radost s emocionalnom odgovornošću. Dok Sunce (vaš nebeski vladar) energizira vašu 5. kuću radosti, kreativnosti i samoizražavanja, potičući vas da se igrate, stvarate, flertujete i slijedite svoje strasti, utjecaj Saturna u vašoj 8. kući dodaje težinu, podsjećajući vas na dublje obveze, zajedničke dužnosti ili neriješene osjećaje koji se ne mogu ignorirati. Možete se osjećati rastrgano između želje da slobodno živite u trenutku i potrebe da se posvetite težim stvarnostima. Prosinac od vas traži da poštujete i želju da blistate i potrebu da se pojavite tamo gdje je važno. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 11. kuću prijateljstava što može dovesti do potrebe za jasnoćom u vašim odnosima. Sunčev kvadrat sa Saturnom pojačava pritisak i odgovornost, ali i mogućnost za rast kroz suočavanje s onim što ste izbjegavali. Ovo je mjesec gdje se vaša kreativna snaga mora uravnotežiti s ozbiljnim obvezama u intimnim odnosima ili financijskim pitanjima.

Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI





Jennifer Lawrence je Lav, rođena je 15. kolovoza 1990. Izvor: EPA / Autor: ETTORE FERRARI

Djevica Vaš najveći izazov ovog mjeseca je pronaći prave riječi kada se osobni i vanjski pritisci sukobljavaju. S vašim nebeskim vladarom Merkurom koji budi vašu 4. kuću, obiteljska pitanja, stambene ili emocionalne situacije zahtijevaju pažnju, ali Saturn u vašem sektoru odnosa stvara napetost s partnerom ili bliskim suradnikom koji očekuje jasnoću i dosljednost. Merkurov kvadrat sa Saturnom 30. prosinca predstavlja kulminaciju tražeći od vas da budete istovremeno jasni i suosjećajni. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 10. kuću karijere, što može pojačati profesionalni stres koji se prelijeva u privatne odnose. Ovo je mjesec kada vaša analitička priroda mora pronaći ravnotežu između perfekcionizma i realističnih očekivanja, kako od sebe tako i od drugih. Emocionalnu inteligenciju trebate kombinirati s vašom prirodnom preciznošću.

Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ





Kraljica Letizia je Djevica, rođena je 15. rujna 1972. Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ

Vaga Vi ste najšarmantniji znak zodijaka, ali ovaj mjesec je o održavanju ravnoteže kada vaš um i vaš svakodnevni život odbijaju surađivati. Vaš nebeski vladar Venera nalazi se u vašoj radoznaloj 3. kući, čineći vas magnetom za lagane razgovore i bezazlene flertove, ali kvadrat sa Saturnom (16. prosinca) i Neptunom (20. prosinca) u Ribama u vašoj dužnosnoj šestoj kući može stvoriti probleme. Ono što govorite i ono što realno možete ispuniti možda se neće poklapati, ostavljajući vas da se osjećate neprihvaćeno. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 9. kuću filozofije i širih perspektiva, što može dovesti do potrebe za preispitivanjem vaših vjerovanja i životnih ciljeva. Kvadrati Venere sa Saturnom i Neptunom krajem mjeseca ističu nesklad između onoga što želite reći i onoga što se od vas očekuje u svakodnevnim obavezama. Ovo je mjesec kada vaša diplomatska priroda mora pronaći ravnotežu između ugađanja drugima i brige o vlastitim granicama i zdravlju.

Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Naomi Watts je Vaga, rođena je 28. rujna 1968. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Škorpion Vaš najveći izazov ovog mjeseca leži u suočavanju s emocionalnim intenzitetom u kojem ne vidite logiku. Pun Mjesec u Blizancima (4. prosinca) rasplamsati će vašu 8. kuću spajanja, zakopanih osjećaja i ranjivosti, izvlačeći neizrečene osjećaje i strahove na površinu. Možete se osjećati izloženo, preopterećeno ili primorano da se suočite s istinom koju ste izbjegavali. Ovo može pobuditi financijske napetosti ili napetosti u intimnim odnosima, probleme s povjerenjem. Pun Mjesec u vašoj 8. kući dubinske transformacije traži od vas da se suočite s onim što ste skrivali čak i od sebe. Merkur u vašem znaku tijekom prvog dijela mjeseca daje vам snagu za duboku introspekciju i moćnu komunikaciju. Kvadrati između planeta krajem mjeseca pojačavaju pritisak na intimnost i emocionalne veze. Ovo je mjesec katarze gdje vaša prirodna sposobnost za transformaciju dolazi do izražaja - ali samo ako dopustite sebi da budete ranjivi.

Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI





Julia Roberts je Škorpion, rođena je 28. listopada 1967. Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI

Strijelac Vaš najveći izazov ovog mjeseca leži u suočavanju s ranjivom stranom vaših želja. Napokon, s retrogradnim Jupiterom u vašoj 8. kući emocionalnih zapleta, problema povjerenja i zajedničke potrebe su uvećane. Ovo je vaš mjesec, ali retrogradan Jupiter u vašoj 8. kući vraća vas na dubinsko emocionalno sučeljavanje. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 7. kuću odnosa, zahtijevajući jasnoću u partnerstvima. Merkur i Venera također prolaze kroz vaš znak ovog mjeseca, pojačavajući vašu komunikativnost i šarm, ali i potrebu za iskrenim emocionalnim izražavanjem. Ovo je mjesec dubljih uvida, gdje se vaša optimistična priroda mora suočiti s ranama koje ste dugo ignorirali.

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER





Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER

Jarac Prosinac vas potiče da se izrazite. S Venerom u vašoj 12. kući tajnosti i nesvjesnih obrazaca, emocije teku dublje nego obično. Ali kvadrat planeta ljubavi s vašim nebeskim vladarom Saturnom (21. prosinca) i Neptunom (24. prosinca) — u vašoj trećoj kući komunikacije i neposrednog okruženja — mogao bi zakomplicirati razgovore s miješanim signalima, nesporazumima ili osjećajem da vas drugi jednostavno ne čuju jasno. Mars ulazi u vaš znak 15. prosinca po prvi put u dvije godine, donoseći vam zamah, motivaciju i obnovu energije. Sunce ulazi u Jarac 21. prosinca na zimskom solsticiju, označavajući početak vaše sezone i donoseći vam povećano samopouzdanje. Venera slijedi 24. prosinca, dodajući šarm vašoj asertivnosti. Kraj mjeseca donosi osjećaj integriteta i jasnoće. Ovo je vaše vrijeme da blistate nakon razdoblja introspekcije.

Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT





Carla Bruni je Jarac, rođena je 23. prosinca 1967. Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT

Vodenjak Prosinac vas tjera da postavite prioritete, brzo se prilagodite i reagirate umjesto da samo djelujete. S Merkurom koji aktivira vašu 10. kuću javnosti - razgovori, odluke ili profesionalne odgovornosti zahtijevaju više vaše pažnje, ali opozicija planeta glasnika prema retrogradnom Uranu u vašoj četvrtoj kući (10. prosinca) potresa vaš svijet s iznenadnim promjenama, emocionalnim prevratima i neočekivanim promjenama. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 5. kuću kreativnosti i samoizražavanja, pozivajući vas da pronađete radost usred kaosa. Merkurov kvadrat sa Saturnom 30. prosinca zahtijeva jasnoću, odgovornost i realne odluke prije Nove godine. Vaš vladar Uran u retrogradnom kretanju stvara nestabilnost u obiteljskim i životnim pitanjima, ali vam istovremeno daje priliku da preispitate gdje trebate više autonomije i sigurnosti. Ovo je mjesec gdje vaša vizionarska priroda mora pronaći ravnotežu između profesionalnih ambicija i emocionalnih temelja.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra



Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Ribe Vaša snaga se vraća kada se ponovno se povežete sa sobom. Unatoč energiji Marsa u vašoj 10. kući autoriteta i karijere koji vas gura prema velikim ciljevima, vidljivosti i odlučnom djelovanju — njegov kvadrat s Neptunom u vašem znaku 14. prosinca stvara konfuziju oko vašeg identiteta. Možete iznenada posumnjati u svoje izbore ili osjećati nesigurnost oko toga kako vas drugi percipiraju. Što se više trudite, to možete postati preopterećeniji, pa si uzmite trenutak da usporite. Pun Mjesec u Blizancima 4. prosinca aktivira vašu 4. kuću doma i emocioja pozivajući vas na duboku introspekciju. Mars vas gura prema profesionalnim postignućima, ali kvadrat s Neptunom 14. prosinca može dovesti do iscrpljenosti ili gubitka smjera ako ne usporite. Sunčev kvadrat s Neptunom 20. prosinca dodatno zamagljuje stvari. Ovo je mjesec gdje vaša intuitivna priroda mora pronaći ravnotežu između snova i stvarnosti, između ambicije i potrebe za odmorom i refleksijom.