Lais Ribeiro, 28-godišnja brazilska manekenka i Victorijina anđelica od 2015. godine, sunčani je dan iskoristila na plaži u Malibuu kamo se uputila u društvu zaručnika, Joakima Noaha, NBA zvijezde, igrača Los Angeles Clippersa

Ovaj surferski look odlično raspoložena Lais dodatno je zaokružila simpatičnim platnenim šeširom i sunčanim naočalima.

U nedavnom je intervjuu, Lais otkrila kako je i ona poput mnogih roditelja imala problema oko organizacije škole na daljinu.

'Radili smo skupa zadaće i to nije lako. Moja mama, baka i dvije tete su učiteljice i znam koliko je to zahtjevan posao, ali nisam znala kako to zbilja izgleda', rekla je Lais čiji sin Alexandre ima autizam.

Još sredinom ožujka, zbog globalne pandemije, Lais je sa sinom, majkom i sestrom otišla iz New Yorka u Los Angeles, gdje karantenu odrađuje sa zaručnikom.