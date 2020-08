Udobnost prije svega: Katie Holmes nosi hlače na koje bi se rijetki odvažili

U vremenima kada je izraziti seksepil 'must have', lijepa glumica Katie Holmes ipak bira ono u čemu se osjeća najudobnije. Ovoga puta to su udobne široke hlače koje se rijetki usude nositi, a zgodna glumica i u njima izgleda sjajno

Za razliku od svojih kolegica iz svijeta showbizza koje su uvijek pomno dotjerane, bivša supruga Toma Cruisea nema problema pojaviti se niti u potpuno opuštenom izdanju. U jednom takvom posve običnom casual izdanju, Katie Holmes prošetala je susjedstvom u New Yorku te se uputila do lokalne trgovine.

Za ovu je prigodu odjenula je lanene bež hlače širih nogavica i jednostavnu bijelu majicu te neupadljive bijele kožne tenisice.

Palazzo model od omiljenog ljetnog materijala lana izgledao je izuzetno udobno, a prije svega je poželjan u ljetnim vrućinama i sparinama koje trenutno vladaju Manhattanom.