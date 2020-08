Paparazzi su ih prepoznali unatoč maskama na licu: Katie Holmes i Suri Cruise u šetnji ulicama New Yorka

Holivudska glumica ponosna u kakvu je djevojčicu izrasla 14-godišnja Suri Cruise, koju posljednjih godina, otkako se rastala od Toma Cruise i napustila Scijentološku crkvu, odgaja sama. Majka i kći snimljene su u šetnji ulicama New Yorka s psima

41-godišnja glumica i nejzina 14-godišnja nasljednica svakog dana odlaze u šetnju u park nedaleko njihovog doma u New Yorku sa svojim četveronožnim ljubimcima. I ovoga su ih puta paparazzi prepoznali i snimili, unatoč tome što su obje prekrile većinu lica zaštitnim maskama za lice.

No, Katie Holmes je tada donijela odluku kako ljubimca neće kupiti i to je jasno dala kćeri do znanja, koja je vrišteći i u suzama napustila dućan s kućnim ljubimcima. Nakon što su se mediji raspisali o nemilom događaju, ljudi koji se bore za prava životinja preko novina su poručili da bi psa trebala udomiti, a ne kupiti.

Dvije godine kasnije, tada osmogodišnjoj Suri, Katie je dopustila da udomi malenu Chihuahu koju su nazvali Honey.