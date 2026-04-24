Tri sastojka, a toliko koristi: Ovaj jednostavan napitak spas je za probavu

Ovaj topli napitak mnogi biraju kad žele lakšu probavu i manje nadutosti nakon jela - evo kako ga pripremiti

Topli napitak od ananasa, đumbira i cimeta posljednjih se tjedana sve češće spominje kao jednostavna pomoć kod nadutosti, osjećaja težine nakon jela i usporene probave.

Popularnost mu ne leži samo u tome što se priprema vrlo lako, nego i u kombinaciji sastojaka koji se već dugo povezuju s protuupalnim i probavnim učinkom. Riječ je o napitku koji ne obećava čuda, ali mnogima može biti ugodan dodatak svakodnevnoj rutini, osobito nakon obilnijih obroka ili u razdobljima kada tijelo djeluje usporeno i zadržava više tekućine. Zašto se baš ova kombinacija toliko izdvaja Osnovu čine kora ananasa, đumbir i cimet. Upravo se kora ananasa ističe jer sadrži bromelain, enzim koji se često povezuje s lakšom probavom i protuupalnim djelovanjem. Ananas je ujedno bogat vodom i vlaknima, pa može pridonijeti osjećaju lakšeg želuca i boljoj hidraciji.

Cimet se dugo koristi ne samo zbog arome, nego i zato što ga se povezuje s antioksidativnim svojstvima te povoljnim učinkom na probavu nakon obroka. Đumbir je, pak, među najpoznatijim sastojcima kad je riječ o mučnini, nelagodi u želucu i općem osjećaju težine nakon jela. Može pomoći kod nadutosti i osjećaja težine Najčešći razlog zbog kojeg ljudi posežu za ovakvim napitkom jest nadutost. Kad se pije nakon jela, može djelovati umirujuće na probavu i smanjiti osjećaj težine, osobito ako se prehrana tih dana temelji na težim ili slanijim obrocima. Uz to, mnogi ga biraju i zato što žele toplu alternativu napicima koji mogu iritirati želudac ili utjecati na apsorpciju željeza. U tome se krije i dio njegove privlačnosti: riječ je o vrlo jednostavnom ritualu koji se lako uklapa u svakodnevicu. Kako ga pripremiti? Za pripremu su potrebni: 1 litra vode

1 ananas

1 štapić cimeta ili pola žličice mljevenog cimeta

2 do 3 ploške svježeg đumbira

po želji med ili drugo sladilo Koru ananasa najprije treba dobro oprati. Zatim se stavi kuhati u litru vode, a kad voda zavrije dodaju se cimet i đumbir. Nakon toga napitak se ostavi da lagano kuha i odstoji oko 20 minuta, procijedi se i poslužuje topao ili hladan, ovisno o tome što vam više odgovara.

Nije za svakoga Iako ovakav napitak mnogima može goditi, ipak nije loše zadržati malo opreza. Ako imate kroničnu bolest, trudni ste ili uzimate lijekove, osobito antikoagulanse, prije uvođenja ovakvih napitaka u svakodnevnu rutinu dobro je savjetovati se s liječnikom. Drugim riječima, riječ je o jednostavnom kućnom napitku koji može biti saveznik probave, ali ne i zamjena za stručni savjet ili liječenje.