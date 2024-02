Torbe kao narukvice s privjescima: Nije šala, ovo je trenutno jedan od najvećih trendova

Na velikim Coach torbama visjele su male Coach torbe zajedno s privjescima za ključeve na temu New Yorka u obliku pereca, jabuke i taksija. Na nekima su čak visile šalice s natpisom 'Voli New York, pored Yankees kapa i turističkih razglednica s rukopisom nažvrljanim na poleđini.

Uz to, taj neodoljivi i zapetljani spoj držanja mnogo torbi odjednom, često dodatno zapetljane sa žicom od slušalica i pomalo prljave od podzemne željeznice, predstavlja prepoznatljivu posjetnica Njujorčana. Pojaviti se na večeri s prijateljima dok se ispričavate zbog bjesomučnog nereda stvari koje ste ponijeli sa sobom je nešto na što su gradske cure jednostavne naviknule. 'To je veći suvenir od šalice s natpisom 'Volim New York', piše Harper's Bazaar.

'Ova je kolekcija', rekao je sam Vevers u bilješkama s revije,' nadahnuta je gradom kao mjestom za stare i nove ljubavne priče, napetosti između romantičnog i slikovitog te stvarnog i spontanog koje je ovdje jedinstveno.' A neopisiva grozničava energija grada, onakva koja stvara trenutke improvizacije po kojima je poznat, najbolje je predstavljena u ovom stilu torbe.