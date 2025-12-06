Pljušte komplimenti: Severina ima još jednu ludo hrabru kombinaciju

Severinin se stil već godinama ubraja među najupečatljivije i najutjecajnije na hrvatskoj sceni, a rado nosi monokromatske outfite uspješno 'podiže' zanimljivim krojevima, bogatim teksturama i pomno odabranim detaljima.

Omiljena Splićanka zadivila je novim, odvažnim izdanjem s uvijek dobrodošlom dozom modnog buntovništva.

Poznata glazbenica , poznata po svom besprijekornom stilu i prepoznatljivoj eleganciji, nije razočarala ni modnom kombinacijom koju je pokazala na svom Instagram profilu.

Umjesto klasičnog zimskog looka, odlučila se za nešto posve drukčije: top korzetnog stila bez naramenica i sako u istoj nijansi i materijalu, čime je naglasila gornji dio siluete te stvorila profinjen dojam.

Tko je tko u obitelji Grimaldi

Najviše pozornosti ipak je privukla kratka, smeđa suknja s upečatljivim cvjetnim detaljem, koja cijelom stajlingu daje modni twist.

Look je dopunila trendi sunčanim naočalama, štiklama i moćnom kožnom torbicom dok je kosu oblikovala u blagim uvojcima.

'Moć manifestacije: 'Toplo je, toplo je, toplo je, + 30° je, nije mi zima, toplo je, toplo je...', poručila je Severina u svom stilu pokraj fotografije.

Njezini obožavatelji su je vrlo brzo zasuli komplimentima: 'Najljepša žena na kugli zemaljskoj', 'Ljepotica', 'Prelijepa'...