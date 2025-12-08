PRIVUKLA POGLEDE

Nova frizura i haljina koja siluetu pretvara u oblik pješčanog sata: Jessica Alba izazvala je nevjericu

M.D.

08.12.2025 u 14:10

Jessica Alba
Jessica Alba Izvor: Profimedia / Autor: Ammar ABD RABBO / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Jessica Alba zablistala je na otvaranju Red Sea International Film Festivala u Džedi u haljini koja je naglasila njezinu figuru i donijela dozu glamura starog Hollywooda, uz diskretan modni zaokret koji joj savršeno pristaje

Glumica je privukla pozornost pojavivši se u raskošnoj crnoj couture haljini Elie Saaba. Osim besprijekornog odjevnog izbora, iznenadila je i promjenom frizure. Alba je još jednom potvrdila da je njezin stil jednostavan, spontan i usklađen s trenutkom, dok je sama haljina istaknula njezinu figuru i oblikovala siluetu pješčanog sata.

vezane vijesti

Glamur starog Hollywooda u suvremenom ruhu

Jessica Alba stigla je na crveni tepih u crnoj haljini bez naramenica iz kolekcije Elie Saab Haute Couture za jesen i zimu 2025./2026. Riječ je o elegantnom modelu koji naglašava struk i vizualno oblikuje liniju tijela u pješčani sat, dok bogata suknja u A-kroju meko prati svaki pokret. Kombinacija profinjenog kroja i luksuzne tkanine stvara skladnu ravnotežu glamura i moderne ženstvenosti.

Iako najčešće nosi kosu raspuštenu u opuštenim valovima, ovoga je puta odabrala elegantno podignutu frizuru. Kosa je bila oblikovana u profinjenu punđu, a nekoliko nježnih pramenova uz lice dodatno je naglasilo mekoću njezina izgleda. Stajling je upotpunila efektna ogrlica i crna torbica Ahikoza By Brham, što je cijelom izgledu dalo dodatnu dozu sofisticiranosti.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Stil kao odraz odnosa prema modi

Alba je nedavno govorila o tome koliko je s godinama njezin odnos prema modi postao opušteniji. Istaknula je da se više ne opterećuje detaljima te da odjevne kombinacije bira prema osjećaju i trenutku. Takav pristup jasno se vidi i u ovom izdanju koje spaja klasičnu eleganciju i moderan minimalizam.

Kirsten Dunst, Jessica Alba i Dakota Johnson
  • Jessica Alba
  • Jessica Alba
Jessica Alba Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na festivalu je najavila i suradnju s redateljem Robertom Rodriguezom na novom projektu koji opisuje kao zabavni akcijski film s elementima obiteljske drame i potpuno latino glumačkom postavom. Govorila je i o promjenama u Hollywoodu, naglasivši da se sve više prepoznaje važnost latino publike i njezin doprinos filmskoj industriji.

Za Albu je 2025. godina bila obilježena brojnim osobnim promjenama. Nakon razlaza s Cashom Warrenom i nove veze s glumcem Dannyjem Ramirezom, glumica ističe da joj je uoči blagdana najvažnije provoditi kvalitetno vrijeme s djecom i stvarati trajne uspomene. Kao prioritet navodi njihovu sreću, zdravlje i osjećaj sigurnosti.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČISTI MINIMALIZAM

ČISTI MINIMALIZAM

Nitko joj nije bio ni do koljena: Melania Trump pojavila se u haljini kojoj nitko ne može pronaći manu
PRISTUPAČNA CIJENA

PRISTUPAČNA CIJENA

Zaboravite visoke potpetice: U Zari smo pronašli glamurozne balerinke stvorene za svečanosti
ASTRO PROGNOZA

ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Ovnovi blistaju, Lavovi preuzimaju vodstvo, a Rakovi jačaju veze

najpopularnije

Još vijesti