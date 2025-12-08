Nova frizura i haljina koja siluetu pretvara u oblik pješčanog sata: Jessica Alba izazvala je nevjericu

Jessica Alba zablistala je na otvaranju Red Sea International Film Festivala u Džedi u haljini koja je naglasila njezinu figuru i donijela dozu glamura starog Hollywooda, uz diskretan modni zaokret koji joj savršeno pristaje

Glumica je privukla pozornost pojavivši se u raskošnoj crnoj couture haljini Elie Saaba. Osim besprijekornog odjevnog izbora, iznenadila je i promjenom frizure. Alba je još jednom potvrdila da je njezin stil jednostavan, spontan i usklađen s trenutkom, dok je sama haljina istaknula njezinu figuru i oblikovala siluetu pješčanog sata.

Glamur starog Hollywooda u suvremenom ruhu Jessica Alba stigla je na crveni tepih u crnoj haljini bez naramenica iz kolekcije Elie Saab Haute Couture za jesen i zimu 2025./2026. Riječ je o elegantnom modelu koji naglašava struk i vizualno oblikuje liniju tijela u pješčani sat, dok bogata suknja u A-kroju meko prati svaki pokret. Kombinacija profinjenog kroja i luksuzne tkanine stvara skladnu ravnotežu glamura i moderne ženstvenosti. Iako najčešće nosi kosu raspuštenu u opuštenim valovima, ovoga je puta odabrala elegantno podignutu frizuru. Kosa je bila oblikovana u profinjenu punđu, a nekoliko nježnih pramenova uz lice dodatno je naglasilo mekoću njezina izgleda. Stajling je upotpunila efektna ogrlica i crna torbica Ahikoza By Brham, što je cijelom izgledu dalo dodatnu dozu sofisticiranosti.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Stil kao odraz odnosa prema modi Alba je nedavno govorila o tome koliko je s godinama njezin odnos prema modi postao opušteniji. Istaknula je da se više ne opterećuje detaljima te da odjevne kombinacije bira prema osjećaju i trenutku. Takav pristup jasno se vidi i u ovom izdanju koje spaja klasičnu eleganciju i moderan minimalizam.

Jessica Alba Izvor: Profimedia / Autor: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

