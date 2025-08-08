Tako sočan i mekan: Kolač s ricottom i bademima osvaja na prvi zalogaj, a gotov je za 20 minuta

Ovaj kolač od badema i ricotte osvaja na prvi zalogaj. Dodatak ricotta sira daje kolaču bogat, vlažan i blag okus koji se razlikuje od većine tradicionalnih biskvita. Ako vam suhi kolači nisu po volji, jednom kad isprobate ovaj recept , teško da ćete se vratiti starim verzijama.

Tipičan za južnu Italiju, ricotta kolač peče se u brojnim varijacijama, ali uvijek dopušta ovom poznatom talijanskom siru da zablista u punom sjaju. Iako na ricottu često pomislimo kao na sastojak za lazanje, ona jednako dobro funkcionira i u desertima, dajući im svježinu i punoću okusa. Ova verzija s bademima može se dodatno 'uljepšati' posipom šećera u prahu ili svježim voćem po želji.

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. U velikoj zdjeli miksajte maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta, 5–7 minuta.

Dodajte jaja jedno po jedno, dobro miksajući nakon svakog dodavanja. Umiješajte ekstrakte vanilije i badema.

Prosijajte brašno, prašak za pecivo i sol pa ih postupno dodajte u smjesu naizmjenično s ricottom.

Smjesu rasporedite u namašćen okrugli kalup promjera 23 cm s odvojivim rubom. Pospite listićima badema.

Pecite dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe s vlažnim mrvicama, 45–50 minuta. Ohladite na rešetki 15 minuta.

Nožem odvojite rubove od kalupa i uklonite obruč. Kolač ostavite da se potpuno ohladi. Po želji, prije posluživanja pospite šećerom u prahu.