Tako sočan i mekan: Kolač s ricottom i bademima osvaja na prvi zalogaj, a gotov je za 20 minuta

M.D.

08.08.2025 u 10:52

Ricotta i bademi spojeni u jednom desertu savršena su kombinacija,
Ricotta i bademi spojeni u jednom desertu savršena su kombinacija, Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Ljubitelje prozračnih i sočnih kolača ovaj recept će oduševiti svojom teksturom i okusom. Ricotta i bademi spojeni u jednom desertu savršena su kombinacija, a priprema je iznimno brza i jednostavna

Ovaj kolač od badema i ricotte osvaja na prvi zalogaj. Dodatak ricotta sira daje kolaču bogat, vlažan i blag okus koji se razlikuje od većine tradicionalnih biskvita. Ako vam suhi kolači nisu po volji, jednom kad isprobate ovaj recept, teško da ćete se vratiti starim verzijama.

Tipičan za južnu Italiju, ricotta kolač peče se u brojnim varijacijama, ali uvijek dopušta ovom poznatom talijanskom siru da zablista u punom sjaju. Iako na ricottu često pomislimo kao na sastojak za lazanje, ona jednako dobro funkcionira i u desertima, dajući im svježinu i punoću okusa. Ova verzija s bademima može se dodatno 'uljepšati' posipom šećera u prahu ili svježim voćem po želji.

Potrebni sastojci:

  • 115 g neslanog maslaca
  • 200 g šećera
  • 2 velika jaja, sobne temperature
  • 1¼ žličice ekstrakta badema
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 190 g glatkog brašna
  • 1¼ žličice praška za pecivo
  • ¼ žličice soli
  • 425 g ricotta sira
  • 75 g listića badema
  • Šećer u prahu, po želji
Ovaj kolač od badema i ricotte osvaja na prvi zalogaj
Ovaj kolač od badema i ricotte osvaja na prvi zalogaj Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. U velikoj zdjeli miksajte maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta, 5–7 minuta.

Dodajte jaja jedno po jedno, dobro miksajući nakon svakog dodavanja. Umiješajte ekstrakte vanilije i badema.

Prosijajte brašno, prašak za pecivo i sol pa ih postupno dodajte u smjesu naizmjenično s ricottom.

Smjesu rasporedite u namašćen okrugli kalup promjera 23 cm s odvojivim rubom. Pospite listićima badema.

Pecite dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe s vlažnim mrvicama, 45–50 minuta. Ohladite na rešetki 15 minuta.

Nožem odvojite rubove od kalupa i uklonite obruč. Kolač ostavite da se potpuno ohladi. Po želji, prije posluživanja pospite šećerom u prahu.

