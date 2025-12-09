Sydney Sweeney konačno progovorila o onome o čemu svi već neko vrijeme bruje

Pojavivši se uz svoju kolegicu iz filma 'The Housemaid', Amandu Seyfried, u novom videu za Allure, Sweeney se izravno obratila obožavateljima koji je kritiziraju jer navodno nije iskrena o mogućim estetskim zahvatima.

Nekoliko mjeseci ranije, u razgovoru za Variety, ponovno je spomenula strah od igala, rekavši: 'Ni tetovaže. Ništa.'

'Ajmo sve razotkriti. Mislim, nikad nisam napravila nijedan zahvat. Toliko se bojim igala da to ni ne možete zamisliti', dodala je.

Kad joj je ponuđeno da komentira neki 'beauty trač', Sydney je odlučila opovrgnuti tvrdnje onih koji inzistiraju da je 'nešto radila na sebi'.

Sydney Sweeney je u video-intervjuu za Allure iskoristila priliku da jasno demantira glasine o plastičnoj kirurgiji.

Kako je ušla u svijet showbusinessa kao tinejdžerica, Sweeney je odrastala ne samo pred kamerama nego i pred očima javnosti.

'Ne možete uspoređivati moju sliku kada sam imala 12 s onom kad imam 26, s profesionalnom šminkom i rasvjetom! Naravno da ću izgledati drugačije. Svi na društvenim mrežama su ludi', rekla je.

Otkrila je i da je doživjela nesreću tijekom wakeboardanja zbog koje je morala na šivanje – nakon čega joj jedno oko malo više otvara' od drugog.

Sydney ne samo da odbacuje sve glasine o estetskim zahvatima, nego otkriva i da je jedina operacija o kojoj je ikad razmišljala zapravo bila: smanjenje grudi, a ne povećanje.

Prije nekoliko godina, u razgovoru za Glamour UK, rekla je: 'Kad sam bila u srednjoj školi, osjećala sam se neugodno zbog veličine svojih grudi i govorila da ću, kad napunim 18, otići na operaciju da ih smanjim'.

No, njezina ju je majka tada upozorila da bi kasnije mogla požaliti. 'I tako mi je drago što nisam. Volim ih. Moje su najbolje prijateljice', rekla je lijepa glumica kroz smijeh.