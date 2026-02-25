Jennifer Garner s 53 izgleda fantastično: 'Vježbam svaki dan, ali pizzi ne mogu odoljeti'

Jednostavno nema sumnje - Jennifer Garner s 53 godine izgleda fantastično, a njezina figura prkosi godinama. Ovog tjedna holivudska glumica ponovno je oduševila u snimanju za časopis Flaunt, gdje je zablistala u kožnoj Givenchy haljini dubokog dekoltea. No, kako to Garner postiže? Donosimo uvid u njezinu dosljednu rutinu prehrane i vježbanja koja stoji iza te zavidne linije

Ljubav Jennifer Garner prema vježbanju dobro je dokumentirana, a već je ranije holivudska miljenica otkrila da trenira svaki dan. Prošle godine, u razgovoru s Drew Barrymore o svojoj jutarnjoj rutini, otkrila je da dan voli započeti treningom, objasnivši da naša tijela trebaju 'teški kardio'. 'Trebamo to u našim tijelima, ali trebamo to i u našim mozgovima. Tvoj mozak to treba!' rekla je tada i dodala ključan savjet: 'Moraš pronaći nešto što te zapravo veseli dok to radiš ili neće funkcionirati.'

Majka troje djece - Violet (20), Finna (17) i Samuela (12), koje dijeli s bivšim suprugom Benom Affleckom - velika je zagovornica Body by Simone kardio treninga, koji uključuju ples i vježbe na trampolinu. 'Treninzi me jednostavno čine sretnom! Čak i ako mogu odraditi samo 20 minuta, pobrinem se da se do kraja oznojim, i to je pobjeda. Ne osuđujem se', ispričala je za Women's Health. Forma u 50-ima Tijekom godina, Garner nije viđena samo na grupnim treninzima u Los Angelesu, već je svojim pratiteljima na društvenim mrežama pružila uvid u svoje naporne rutine. U ožujku 2025. glumica je demonstrirala svoju kondiciju i agilnost izvodeći seriju skokova na kutiju od 45 cm.

Jennifer Garner Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia



