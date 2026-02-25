Jennifer Garner s 53 izgleda fantastično: 'Vježbam svaki dan, ali pizzi ne mogu odoljeti'

Jednostavno nema sumnje - Jennifer Garner s 53 godine izgleda fantastično, a njezina figura prkosi godinama. Ovog tjedna holivudska glumica ponovno je oduševila u snimanju za časopis Flaunt, gdje je zablistala u kožnoj Givenchy haljini dubokog dekoltea. No, kako to Garner postiže? Donosimo uvid u njezinu dosljednu rutinu prehrane i vježbanja koja stoji iza te zavidne linije
Ljubav Jennifer Garner prema vježbanju dobro je dokumentirana, a već je ranije holivudska miljenica otkrila da trenira svaki dan. Prošle godine, u razgovoru s Drew Barrymore o svojoj jutarnjoj rutini, otkrila je da dan voli započeti treningom, objasnivši da naša tijela trebaju 'teški kardio'.
'Trebamo to u našim tijelima, ali trebamo to i u našim mozgovima. Tvoj mozak to treba!' rekla je tada i dodala ključan savjet: 'Moraš pronaći nešto što te zapravo veseli dok to radiš ili neće funkcionirati.'
Majka troje djece - Violet (20), Finna (17) i Samuela (12), koje dijeli s bivšim suprugom Benom Affleckom - velika je zagovornica Body by Simone kardio treninga, koji uključuju ples i vježbe na trampolinu.
'Treninzi me jednostavno čine sretnom! Čak i ako mogu odraditi samo 20 minuta, pobrinem se da se do kraja oznojim, i to je pobjeda. Ne osuđujem se', ispričala je za Women's Health.
Forma u 50-ima
Tijekom godina, Garner nije viđena samo na grupnim treninzima u Los Angelesu, već je svojim pratiteljima na društvenim mrežama pružila uvid u svoje naporne rutine. U ožujku 2025. glumica je demonstrirala svoju kondiciju i agilnost izvodeći seriju skokova na kutiju od 45 cm.
U studenom 2024. viđena je kako boksa na setu druge sezone serije The Last Thing He Told Me. Samo nekoliko tjedana ranije otkrila je kakve je treninge radila kako bi postigla 'Marvelovu formu' za blockbuster Deadpool & Wolverine, u kojem je reprizirala svoju ulogu Elektre.
Tada je otkrila i da njezini treninzi uključuju boks tri puta tjedno, vožnju na Peloton biciklu i visoko intenzivni intervalni trening (HIIT).
Pizza je slabost
Što se tiče prehrane, Garner je još 2015. rekla da ne provodi dane brojeći kalorije.
'Toliko dugo sam bila na dijeti usred snimanja Aliasa i dok sam bila superjunakinja, da postoji nešto u meni što ne može raditi ništa tako ekstremno', priznala je tada za Yahoo Beauty.
Potom je dodala: 'Mislim, vjerujte mi, uvijek postoji trenutak na probi kad se osjećam kao: 'Zašto nisam samo pokušala izgubiti dva kilograma i onda bih mogla nositi bilo koju haljinu?' Ali jednostavno ne mogu.'
Ipak, trudi se održavati vitku liniju. 'S hranom sam vjerojatno dobra 80 posto vremena', rekla je, i potom otkrila da i dalje postoje neke namirnice kojih se ne može odreći.
'Shvatila sam da ne mogu proći pored pizze a da ne pojedem malo. Jednostavno ne mogu! Moja djeca jedu puno pizze. Ne mogu otići na dječji rođendan a da ne pojedem komad', iskreno je priznala omiljena glumica.