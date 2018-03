Stručnjaci otkrivaju: Je li bijeli sloj koji se stvori na čokoladi štetan

Iako joj još nije prošao rok trajanja, često se dogodi da otvorite tek kupljenu čokoladu, a ona nije prepoznatljive smeđe boje, već je prekrivena bijelim slojem u obliku praha. Znanstvenici su sada napokon otkrili zbog čega dolazi do te pojave i kako je spriječiti

Njemački znanstvenici došli su do spoznaje toga zašto čokolada blijedi te zbog čega gornji sloj dobije bjelkastu boju i poprimi drugačiju teksturu.

Zbog sve više žalbi potrošača i kupaca svima omiljene poslastice znanstvenici iz Hamburga odlučili su riješiti ovaj misterij te su došli do zaključka da većina ljudi čuva čokoladu na pogrešnoj temperaturi.

Kako ističu, pohranjivanje čokolade na previše toplo ili pak prehladno mjesto dovest će do takozvanog 'masnog cvjetanja', odnosno pojave bijelih čestica čokolade po samoj površini.

Mrvice čokolade podižu se naime na površinu kroz sitne pukotine i to ukoliko ona nije na adekvatnoj temperaturi, a idealna bi, kažu, bila ona od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva. Do ovakvog su zaključka došli i tijekom posjeta tvornici daleko najpoznatije švicarske čokolade Lindt, čokoljupcima itekako dobro poznate.