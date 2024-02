Španjolska kraljica povrća skupljala je iskustvo po svijetu, a onda se vratila kući

Imala sam sreće. Chef je trebao riješiti problem oko pomoćnika, a ja sam htjela učiti. Rekao mi je da svaki dan nakon doručka ostanem u kuhinji i da će me on pomalo učiti, svaki dan jednu stvar. A navečer bih opet radila u hotelskom gurmanskom restoranu. Tako je to trajalo četiri godine i naučila sam sve što sam mogla. Bilo je relativno brzo, temeljito i na najprirodniji način. Da moram opet, napravila bih isto, jer je to najbolji način. Morate samo htjeti.

A što se tiče kuhinje?

To je bila kuhinja koja je lutala svijetom. U Amsterdamu sam s hotelom dogovorila da ujutro radim na doručcima i onda do konca dana u gastronomskom restoranu, i tako devet mjeseci zaredom, da bih potom imala slobodno tri mjeseca. Ta tri mjeseca koristila sam za putovanja, recimo tri mjeseca u Africi, tri mjeseca u Tajlandu… Tako da sam na tim putovanjima prikupila mnogo informacija i iskustava, koje nikad nisam mogla staviti na tanjur jer sam radila za drugoga. Vlastiti restoran dao mi je tu šansu. Imala sam mnogo ideja, pa je kuhinja bila mješavina svega iz svijeta. No prije 18 godina u Valenciji nitko na to nije bio spreman. Osim toga, neke egzotičnije namirnice, budući da tada nije bilo tržnica na kojima ste ih mogli kupiti, morali smo nabavljati na gurmanskom odjelu robne kuće El Corte Inglés i one su bile vrlo skupe. Tako da je takvo kuhanje iznimno mnogo koštalo. I, k tome, to ljudi nisu razumjeli. Služili smo ručak uz glazbu, imali smo wi-fi i pružali neki doživljaj. Stigla sam iz Londona, gdje je to bilo normalno, dok je Valencija još uvijek bila old style – sjedi, pojedi paellu i to je to. Bilo je teško. I onda smo počeli služiti fine dining jela i svi su rekli da je hrana dobra, ali da restoran nije primjeren za nju. Dakle nije bilo razumijevanja. Ali mi smo uvijek slušali goste i gosti su nas pratili. Nakon groznih prvih osam mjeseci, sve je krenulo na bolje, stalno smo napredovali i tako je do danas.

Možete li opisati evoluciju vas i vašeg restorana tijekom tih 18 godina, uspoređujući hranu koju ste posluživali na početku i ono što radite danas?

Mislim da je taj proces tekao sasvim normalno. U početku čovjek ima mnogo ideja i krene ih realizirati, a onda u jednome trenutku shvati da to nije pravi put, da je toga previše, da je sve previše izmiješano. Dakle shvatite da niste spremni za to, a vaši gosti još manje. Nakon sedam godina, kad smo počeli raditi s ljudima iz našeg okružja – proizvođačima namirnica, ribarima i slično, odjednom smo se počeli baviti okusima iz sjećanja. Kako smo rasli i postali poznati, mogli smo naša jela ponuditi po višim cijenama. Zahvaljujući tome, moje su ideje mogle biti radikalnije i dobivala sam sve više i više slobode.