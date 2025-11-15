Dnevni horoskop za 15. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Djevica

Mjesec u vašem znaku donosi vam smirenost i jasnoću. Ovo je vrijeme kada možete bolje procijeniti situacije i donijeti promišljene odluke. Vaša sposobnost razlikovanja je na vrhuncu – ne na perfekcionistički način, već na način koji vam omogućava da vidite što je stvarno važno. Fokusirajte se na dovršavanje zadataka i organizaciju svakodnevice.​