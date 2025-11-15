ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 15. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

15.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Pozitivna planetarna energija donosi Ovnovima entuzijazam, samopouzdanje i snažnu volju. Emocionalni život Blizanaca je aktivan tijekom ovog vremena, ali može biti jednostran.

Pogledaj detaljni horoskop

Ovo je vrijeme kada Djevice mogu bolje procijeniti situacije i donijeti promišljene odluke. Vodenjaci se mogu osjećati blago melankolično. Ribe trebaju izbjegavati nove financijske obveze, poslovne ekspanzije ili velika ulaganja tijekom ovog razdoblja...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LISA KUDROW

LISA KUDROW

Tko bi joj dao 62 godine: Legendarna Phoebe iz 'Prijatelja' iznenadila izgledom
U VIŠE BOJA

U VIŠE BOJA

Ove neodoljive hlače iz Zare nestat će s polica: Nema udobnijeg modela za manje od 20 eura
PODIŽE STAJLING

PODIŽE STAJLING

Nema zime bez dobrog kaputa, a ovaj model ponovo je veliki hit

najpopularnije

Još vijesti