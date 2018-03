Špageti carbonara prema receptu Gwyneth Paltrow postat će vaša nova opsesija

Kuharica 'It's All Easy' glumice Gwyneth Paltrow prepuna je jednostavnih i ukusnih recepata koje i početnici vrlo lako mogu pripremiti, a nama je za oko zapala tjestenina carbonara, omiljeno jelo slavne glumice idealno za lijene večeri na kauču dok vani pada snijeg

Ovo brzo i slasno jelo koje obožavaju sve generacije gotovo je u trenu, a najbolje od svega je to što sve sastojke većina nas uvijek ima pri ruci. Sve što vam je potrebno za pripremu najukusnije carbonare su špageti, slanina, jaja, parmezan i malo dobre volje.

Recept slavne glumice sadrži sve uobičajene sastojke koji su potrebni za carbonaru, a ključ do savršene harmonije okusa je u pripremi. Ako ste početnik ovo je jelo odlično za okušati se u svojim prvim kulinarskim koracima. Morate uistinu imati dvije lijeve, što se kaže, kako bi uništili okuse.

Umjesto slanine možete upotrijebiti i pancetu, a ukoliko ste navikli odvajati mast prilikom rezanja slanine, sačuvajte ju za umak. Kada kombinirate jaja i parmezan smjesa podsjeća na kajganu, no neka vas to ne buni, jer točno tako i treba izgledati. Ne zaboravite sačuvati šalicu vruće vode u kojoj su se kuhali špageti jer je to najvažnije za postizanje svilenkaste teksture umaka.