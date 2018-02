Slavna Kosovarka u istom danu promijenila čak pet stajlinga

Rita Ora, britanska glazbenica podrijetlom s Kosova, često je na meti kritičara zbog svojih modnih odabira, no zgodnu 26-godišnjakinju to ni najmanje ne zabrinjava

Rita je imala nekoliko TV gostovanja u New Yorku, za što se pomno dotjerala, pa britanskim medijima nije promaknulo da je seksi vlasnica hitova 'Your Song' i 'Anywhere' u istom danu promijenila čak pet zanimljivih stajlinga!