Najbolji šef na svijetu: Prodao firmu pa radnicima podijelio 240 milijuna dolara

U gradiću Minden u Louisiani, mjestu s jedva 12.000 stanovnika, dogodila se priča koja je nadmašila svaki filmski scenarij. Graham Walker, izvršni direktor tvrtke Fibrebond, prodao je obiteljski posao za 1,7 milijardi dolara, no prije potpisa postavio je uvjet od kojeg nije odstupao: 15% od prodaje mora ići izravno njegovim zaposlenicima. Rezultat? Nevjerojatnih 240 milijuna dolara podijeljeno je na 540 radnika

Kada je Graham Walker ranije ove godine sjeo za stol s čelnicima korporacije Eaton kako bi finalizirao prodaju obiteljske tvrtke Fibrebond za 1,7 milijardi dolara, imao je jedan neobičan uvjet. Nije tražio veći udio za sebe ili svoju obitelj; tražio je da 15% od ukupne prodajne cijene ode izravno njegovim zaposlenicima. Za 540 radnika u gradiću Mindenu to je značilo nezamisliv božićni dar – fond od 240 milijuna dolara.​ Prosječni bonus iznosio je 443.000 dolara, isplaćivan tijekom pet godina, uz uvjet da zaposlenici ostanu u tvrtki. Oni s najduljim stažem dobili su znatno više.

Ova gesta nije došla preko noći, već je duboko ukorijenjena u kulturi tvrtke koja je preživjela razorne požare i ekonomske krize. Obitelj Walker godinama je gradila povjerenje, isplaćujući plaće čak i kada su strojevi mirovali. Kada je tvrtka napokon doživjela procvat zahvaljujući potražnji za podatkovnim centrima i AI tehnologijom, Graham je odlučio da plodovi tog uspjeha moraju biti zajednički. Promijenjeni životi Kada je Lesia Key u ožujku pozvana na sastanak, nije ni slutila da će joj obična plavo-bijela koverta promijeniti život. Lesia je u Fibrebondu počela raditi 1995. godine za samo 5,35 dolara po satu. Bila je mlada majka s troje djece, pritisnuta dugovima koji su je odveli u bankrot. Godinama je nakon smjene čistila tuđe kuće kako bi preživjela. Danas, zahvaljujući bonusu, Lesia je otplatila hipoteku i otvorila vlastiti butik odjeće, ostvarivši životni san, piše The Wall Street Journal. Još emotivnija je priča 67-godišnje Hong Blackwell. Kao imigrantica iz Vijetnama, Hong je godinama naporno radila u logistici i očajnički željela u mirovinu, ali se bojala da si to ne može priuštiti. Kada je na prezentaciji vidjela slajd na kojem je pisalo da se uvjet o petogodišnjem ostanku u tvrtki ne odnosi na starije od 65 godina, briznula je u plač i počela skakati od sreće. 'Napokon mogu imati mirnu starost', rekla je Hong, koja je suprugu odmah kupila novi kamionet.

