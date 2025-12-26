Najbolji šef na svijetu: Prodao firmu pa radnicima podijelio 240 milijuna dolara

U gradiću Minden u Louisiani, mjestu s jedva 12.000 stanovnika, dogodila se priča koja je nadmašila svaki filmski scenarij. Graham Walker, izvršni direktor tvrtke Fibrebond, prodao je obiteljski posao za 1,7 milijardi dolara, no prije potpisa postavio je uvjet od kojeg nije odstupao: 15% od prodaje mora ići izravno njegovim zaposlenicima. Rezultat? Nevjerojatnih 240 milijuna dolara podijeljeno je na 540 radnika
Kada je Graham Walker ranije ove godine sjeo za stol s čelnicima korporacije Eaton kako bi finalizirao prodaju obiteljske tvrtke Fibrebond za 1,7 milijardi dolara, imao je jedan neobičan uvjet. Nije tražio veći udio za sebe ili svoju obitelj; tražio je da 15% od ukupne prodajne cijene ode izravno njegovim zaposlenicima. Za 540 radnika u gradiću Mindenu to je značilo nezamisliv božićni dar – fond od 240 milijuna dolara. Prosječni bonus iznosio je 443.000 dolara, isplaćivan tijekom pet godina, uz uvjet da zaposlenici ostanu u tvrtki. Oni s najduljim stažem dobili su znatno više.
Ova gesta nije došla preko noći, već je duboko ukorijenjena u kulturi tvrtke koja je preživjela razorne požare i ekonomske krize. Obitelj Walker godinama je gradila povjerenje, isplaćujući plaće čak i kada su strojevi mirovali. Kada je tvrtka napokon doživjela procvat zahvaljujući potražnji za podatkovnim centrima i AI tehnologijom, Graham je odlučio da plodovi tog uspjeha moraju biti zajednički.
Promijenjeni životi
Kada je Lesia Key u ožujku pozvana na sastanak, nije ni slutila da će joj obična plavo-bijela koverta promijeniti život. Lesia je u Fibrebondu počela raditi 1995. godine za samo 5,35 dolara po satu. Bila je mlada majka s troje djece, pritisnuta dugovima koji su je odveli u bankrot. Godinama je nakon smjene čistila tuđe kuće kako bi preživjela. Danas, zahvaljujući bonusu, Lesia je otplatila hipoteku i otvorila vlastiti butik odjeće, ostvarivši životni san, piše The Wall Street Journal.
Još emotivnija je priča 67-godišnje Hong Blackwell. Kao imigrantica iz Vijetnama, Hong je godinama naporno radila u logistici i očajnički željela u mirovinu, ali se bojala da si to ne može priuštiti. Kada je na prezentaciji vidjela slajd na kojem je pisalo da se uvjet o petogodišnjem ostanku u tvrtki ne odnosi na starije od 65 godina, briznula je u plač i počela skakati od sreće. 'Napokon mogu imati mirnu starost', rekla je Hong, koja je suprugu odmah kupila novi kamionet.
Istinska lojalnost
Fibrebond nije bio obična tvornica. Grahamov otac, Claud Walker, osnovao ju je 1982. godine, a radnici su postali dio šire obitelji. Svakog četvrtka u 14 sati rad bi stao – tvrtka bi dijelila čips, bombone i sokove, a zaposlenici bi se družili i razgovarali. Postojao je čak i poseban fond koji su vodili sami radnici kako bi pomogli kolegama koji ne mogu platiti račune.
Lojalnost je testirana 1998. godine kada je tvornica potpuno izgorjela. Obitelj Walker tada je nastavila plaćati radnike mjesecima dok pogoni nisu ponovno pokrenuti. Kasnije, tijekom 'dot-com' krize, spali su sa 900 na samo 320 radnika i svega 3 klijenta, a Graham je godinama kasnije osobno zvao i vraćao ljude koji su tada dobili otkaz.
Kad su Graham Walker i njegov brat sredinom 2000-ih preuzeli vođenje tvrtke, godinama su prodavali imovinu i smanjivali dugove. Prekretnica dolazi 2013. osnivanjem nove divizije i ulaganjem od 150 milijuna dolara u infrastrukturu za podatkovne centre. Rizik se isplatio – pandemija i rast umjetne inteligencije lansirali su potražnju, a prodaja je u pet godina porasla gotovo 400 posto.
Kapitalizam sa srcem
Kad su se pojavili potencijalni kupci, Walker je bio jasan: bez 15 posto za zaposlenike – nema dogovora. 'Zašto baš 15 posto? Nema nekog posebnog razloga. Više je od 10', rekao je za WSJ uz osmijeh.
Kada su u lipnju ove godine na račune počele stizati isplate, u pogonima je zavladala nevjerica. Prosječni bonus iznosi 443.000 dolara, dok će oni s najdužim stažem dobiti i znatno više. Izvršni direktor Hector Moreno, koji je pomagao u podjeli bonusa, prisjetio se svog oca, imigranta iz Meksika koji je cijeli život proveo u tvornici i umro ne dočekavši mirovinu. Hector je svoj bonus iskoristio da 25 članova svoje obitelji odvede na prvo zajedničko ljetovanje u Meksiko.
Graham Walker, koji tvrtku napušta 31. prosinca, kaže da mu je jedini cilj bio da može mirno prošetati lokalnom trgovinom, a da se ne osjeća posramljeno pred ljudima koji su s njim gradili to bogatstvo.
'Nadam se da ću s 80 godina dobiti e-mail o tome kako je ovaj novac nekome promijenio život', zaključio je šef kakvog bi svatko poželio.