Sasvim je jasno zašto su ove Zarine traperice izazvale pomutnju na modnoj sceni

U nikad bogatijoj ponudi traperica koje možemo pronaći u trgovinama, rijetko se dogodi da jedan model stvarno opravda sva očekivanja.

Međutim, sjajan komad iz nove Zarine kolekcije po cijeni od 35,95 eura postavlja posve nove standarde za ono što dobro odabrane traperice mogu učiniti za vašu figuru.​

U odličnoj ponudi pronašli smo pravi modni dragulj koji kombinira sve poželjne karakteristike: super visoki struk u stilu sedamdesetih, tamnoplavu nijansu koja se lako kombinira s drugim komadima i praktične prednje džepove s detaljima koji dodaju originalnost.

Posebno je efektan detalj remena u boji devine kože koji ovaj osnovni komad garderobe pretvara u modni statement. Ovaj model već sada pokazuje znakove da će uskoro biti rasprodan, što potvrđuje njegovu veliku privlačnost među kupcima.

Trendi kroj i pametni detalji čine ove traperice nezaobilaznim komadom jesenske garderobe. Dobro je poznato kako uspjeh traperica ne leži samo u boji ili osnovnom kroju. Najvažniju ulogu igra način na koji se traperice prilagođavaju proporcijama tijela i stvaraju željene vizualne efekte.

Laskav kroj

Visoki struk ostaje neupitni favorit modnih znalaca jer vizualno produljuje noge, dok istovremeno stvara efekt ravnog trbuha. Za razliku od modela niskog struka koji vizualno skraćuju torzo, visoki struk pomaže u postizanju elegantne siluete bez obzira na visinu žene.

Što se tiče nogavica, široki i opušteni krojevi trenutno su najtraženiji jer uspješno maskiraju problematična područja, a istovremeno pružaju maksimalnu udobnost tijekom nošenja.

Za razliku od tradicionalnih krutih denim tkanina, današnji modeli sadrže mali postotak elastana koji pruža savršenu potporu bez žrtvovanja udobnosti.

Detalji poput položaja džepova i šavova također igraju ključnu ulogu. Centriranih stražnjih džepova, postavljeni na optimalnoj udaljenosti, vizualno podižu stražnjicu i dodatno naglašavaju pozitivne strane figure, a to sve imaju nove Zarine traperice po prihvatljivoj cijeni od 35,95 eura.