Imate je na polici sa začinima, a niste ni svjesni da vam može promijeniti život

Možete li zamisliti jedan prirodni lijek koji istovremeno pomaže u održavanju zdrave razine šećera, jača pamćenje, smanjuje stres, pa čak i olakšava simptome menopauze? Dobra vijest je da on postoji, nije riječ o novom otkriću i vjerojatno ga već imate na svojoj polici sa začinima

Znanost danas potvrđuje ono što su naši preci odavno znali - kadulja (žalfija) nije samo aromatičan začin za meso, već moćan saveznik u borbi protiv brojnih tegoba, od valunga do dijabetesa.

Kadulja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima još od davnina, a novije studije potvrđuju da njezina konzumacija može poboljšati apsorpciju glukoze u stanicama. 'Kadulja djeluje na određene jetrene enzime uključene u metabolizam glukoze, što pomaže u uravnoteženju razine šećera u tijelu', objašnjava farmaceutkinja Pilar Pérez. Naravno, ona nije čarobni štapić, već pomoćno sredstvo uz tjelovježbu i zdravu prehranu.

Pomoć kod 'moždane magle' i pamćenja Osim što regulira šećer, kadulja je prirodni booster za kognitivne funkcije. 'Postoje određeni spojevi u kadulji koji utječu na neurotransmitere povezane s pamćenjem, poput acetilkolina', ističe farmaceutkinja. To bi moglo objasniti zašto se konzumacija kadulje povezuje s boljim zadržavanjem informacija i kratkoročnim pamćenjem. Zahvaljujući antioksidansima, poput ružmarinske kiseline, kadulja pomaže u odgađanju starenja mozga i smanjenju rizika od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimera i Parkinsona.

Kako pripremiti savršen čaj? Priprema je jednostavna, ali važna je umjerenost: Zakuhajte šalicu vode.

Dodajte nekoliko listova sušene kadulje.

Ostavite da odstoji 5 minuta.

Procijedite i popijte. Možete je kombinirati s kamilicom ili mentom za bolji okus. Stručnjaci preporučuju maksimalno dvije do tri šalice dnevno i to u kraćim vremenskim razdobljima.