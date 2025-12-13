Imate je na polici sa začinima, a niste ni svjesni da vam može promijeniti život

Možete li zamisliti jedan prirodni lijek koji istovremeno pomaže u održavanju zdrave razine šećera, jača pamćenje, smanjuje stres, pa čak i olakšava simptome menopauze? Dobra vijest je da on postoji, nije riječ o novom otkriću i vjerojatno ga već imate na svojoj polici sa začinima
Znanost danas potvrđuje ono što su naši preci odavno znali - kadulja (žalfija) nije samo aromatičan začin za meso, već moćan saveznik u borbi protiv brojnih tegoba, od valunga do dijabetesa.
Kadulja je poznata po svojim ljekovitim svojstvima još od davnina, a novije studije potvrđuju da njezina konzumacija može poboljšati apsorpciju glukoze u stanicama.
'Kadulja djeluje na određene jetrene enzime uključene u metabolizam glukoze, što pomaže u uravnoteženju razine šećera u tijelu', objašnjava farmaceutkinja Pilar Pérez. Naravno, ona nije čarobni štapić, već pomoćno sredstvo uz tjelovježbu i zdravu prehranu.
Pomoć kod 'moždane magle' i pamćenja
Osim što regulira šećer, kadulja je prirodni booster za kognitivne funkcije. 'Postoje određeni spojevi u kadulji koji utječu na neurotransmitere povezane s pamćenjem, poput acetilkolina', ističe farmaceutkinja. To bi moglo objasniti zašto se konzumacija kadulje povezuje s boljim zadržavanjem informacija i kratkoročnim pamćenjem.
Zahvaljujući antioksidansima, poput ružmarinske kiseline, kadulja pomaže u odgađanju starenja mozga i smanjenju rizika od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimera i Parkinsona.
Kako pripremiti savršen čaj?
Priprema je jednostavna, ali važna je umjerenost:
- Zakuhajte šalicu vode.
- Dodajte nekoliko listova sušene kadulje.
- Ostavite da odstoji 5 minuta.
- Procijedite i popijte.
Možete je kombinirati s kamilicom ili mentom za bolji okus. Stručnjaci preporučuju maksimalno dvije do tri šalice dnevno i to u kraćim vremenskim razdobljima.
Spas za žene u menopauzi
Kadulja je možda najpoznatija kao veliki saveznik žena u menopauzi. Zbog svojih fitoestrogenskih svojstava (biljnih spojeva sličnih estrogenu), može značajno ublažiti neugodne valunge, odnosno napadaje vrućine.
Na emocionalnoj razini djeluje kao prirodni lijek za anksioznost. 'Neki spojevi u kadulji imaju umirujuće djelovanje koje pomaže smanjiti stres', napominje Pérez, što je čini idealnom za opuštanje nakon napornog dana. Također, pomaže kod nadutosti i probavnih smetnji.
Tko je treba izbjegavati?
Unatoč prednostima, kadulja nije za svakoga. Prema riječima farmaceutkinje Pérez, trebali bi je izbjegavati:
- Trudnice i dojilje: Može smanjiti proizvodnju mlijeka i povećati rizik od komplikacija.
- Osobe s epilepsijom: U visokim dozama neki spojevi mogu biti neurotoksični.
- Osobe s visokim krvnim tlakom: Iako nema dovoljno dokaza, neki izvori sugeriraju oprez.