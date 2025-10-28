Sydney Sweeney konačno dala odgovor na pitanje koje sve zanima

Sydney Sweeney, jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu, ponosi se prirodnom ljepotom te je jasno dala do znanja kako nije ništa korigirala na svom licu i tijelu

Atraktivna Sydney Sweeney odlučila je demantirati glasine o plastičnoj kirurgiji nakon što su korisnici društvenih mreža zaključili da više ne izgleda isto.

Zvijezda hit serija 'Euforija' i 'Bijeli lotos' postala je predmet razgovora javnosti koja je uspoređivala njezine stare fotografije s novijima. Na Redditu su se nedavno pojavile iscrpne rasprave posvećene pretpostavkama o estetskim zahvatima kojima se lijepa Sydney navodno podvrgnula. 'Očigledno je da je Sydney Sweeney koristila botox i filere. Gotovo da nema nabora na čelu, a gornja joj je usna znatno punija nego na ranijim fotografijama', napisao je jedan korisnik o 28-godišnjoj Amerikanki. Drugi su se pridružili komentarima: 'Rinoplastika je očigledna. Plus fileri za usne. Ali sve djeluje impresivno i prirodno', dok je netko treći dodao: 'Ima filere. Samo nisu pretjerani kao kod nekih drugih'. Je li išta promijenila na sebi? No u najnovijem intervjuu za Variety, Sydney Sweeney je izravno odgovorila na spekulacije, negrirajući bilo kakve estetske zahvate. 'Nisam nikada ništa radila. Imam pravu fobiju od igala. Nikakve tetovaže. Ništa', Naglasila je i kako planira dostojanstveno starjeti.

Glumica smatra apsurdnim što ljudi uspoređuju njezine trenutne slike s onima od prije više od deset godina. 'To je zbilja bizarno. Vidim na internetu te 'prije i poslije' usporedbe', komentirala je. 'Razmišljam – 'Na toj sam fotografiji imala 12 godina. Normalno je da ću izgledati drugačije. Sada sam našminkana i starija sam 15 godina', rekla je ljepotica. Sydney Sweeney je također otkrila što misli o tome da je percipiraju kao 'seks simbol'. Objasnila je kako zbog uloga kontroverznih likova mnogi vjeruju da je poznaju. 'Ali me uopće ne poznaju. Stoga kada ljudi pomisle 'Ona je seks simbol' ili 'Ona se tako pozicionira', ja samo mislim – 'Ne, ja se samo osjećam ugodno i radim to za sebe te se osjećam snažno', rekla je Sydney Sweeney.

