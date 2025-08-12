ASHLEY ROBERTS

Šarmantni detalji ovoj su divnoj ljetnoj haljini dali dodatnu privlačnost

E. K.

12.08.2025 u 23:51

Ashley Roberts

Izvor: Profimedia / Autor: rbp MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bionic
Reading

Plavokosa Ashley Roberts londonske ulice uspješno pretvara u živopisnu modnu pistu

Ashley je poznata po svom samouvjerenom i ženstvenom stilu, a njezina pojava u haljini to je potvrdila na najbolji način.

vezane vijesti

Zavodljiva Amerikanka koja godinama živi u Londonu njeguje prepoznatljiv modni izričaj te uvijek za svoja modna izdanja dobiva samo komplimente.

Kako i sama priznaje uživa u modnim eksperimentima i rado nosi odvažne boje, krojeve, uzorke...

Nekadašnja članica grupe The Pussycat Dolls i poznata radijska voditeljica, redovito oduševljava modne znalce, pa je ponovno bila u središtu pozornosti u upečatljivoj svijetloplavoj haljini retro šarma.

Ashley Roberts Izvor: Profimedia / Autor: rbp MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ovoj chic kreaciji idealnoj za ljetne svečane prigode, dodatnu su privlačnost dale efektne mašne, visoki ovratnik i mini dužina koja zgodnoj Ashley odlično pristaje jer ističe njezine zategnute noge.

Look bez greške nadogradila je salonkama u sličnoj nijansi i trendi torbicom u bijeloj boji s potpisom Balenciage koju fashionistice obožavaju.

Kosu je podignula u punđu s nekoliko pramenova koji uokviruju lice dok ni ovoga puta nije zaboravila na svoj omiljeni detalj - sunčane naočale.

vezane vijesti

tportal
