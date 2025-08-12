Šarmantni detalji ovoj su divnoj ljetnoj haljini dali dodatnu privlačnost

Ashley Roberts
Ashley Roberts
ASHLEY ROBERTS
12.08.2025 u 23:51
Plavokosa Ashley Roberts londonske ulice uspješno pretvara u živopisnu modnu pistu
Ashley je poznata po svom samouvjerenom i ženstvenom stilu, a njezina pojava u haljini to je potvrdila na najbolji način.
Zavodljiva Amerikanka koja godinama živi u Londonu njeguje prepoznatljiv modni izričaj te uvijek za svoja modna izdanja dobiva samo komplimente.
Kako i sama priznaje uživa u modnim eksperimentima i rado nosi odvažne boje, krojeve, uzorke...
Nekadašnja članica grupe The Pussycat Dolls i poznata radijska voditeljica, redovito oduševljava modne znalce, pa je ponovno bila u središtu pozornosti u upečatljivoj svijetloplavoj haljini retro šarma.
Ovoj chic kreaciji idealnoj za ljetne svečane prigode, dodatnu su privlačnost dale efektne mašne, visoki ovratnik i mini dužina koja zgodnoj Ashley odlično pristaje jer ističe njezine zategnute noge.
Look bez greške nadogradila je salonkama u sličnoj nijansi i trendi torbicom u bijeloj boji s potpisom Balenciage koju fashionistice obožavaju.
Kosu je podignula u punđu s nekoliko pramenova koji uokviruju lice dok ni ovoga puta nije zaboravila na svoj omiljeni detalj - sunčane naočale.