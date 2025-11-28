Zaboravite na klasične salonke: Ovo su ultimativne cipele za sve haljine, a idu i uz traperice

Stajling u crnoj boji od glave do pete koji je kraljica Letizia odabrala tijekom državnog posjeta Njemačke Španjolskoj iznova je pokazao da je snaga dobrog outfita u detaljima. Slingback salonke s kitten potpeticom potvrdile su se kao jedan od najženstvenijih i najpraktičnijih cipela u svakom modnom ormaru

Kraljica Letizia još je jednom potvrdila svoj status modne ikone čiji se stil temelji na profinjenoj jednostavnosti. Na svečanom prijmu u sklopu državnog posjeta Njemačke Španjolskoj zablistala je u potpuno crnom izdanju koje je naglasilo njezine omiljene slingback cipele s kitten potpeticom.

Kada je riječ o kraljevskim modnim istupima, kraljica Letizija iznova dokazuje da su elegancija i minimalizam nerazdvojni pojmovi. Tako je tijekom drugog dana državnog posjeta Njemačke, predstavila je kombinaciju koja spaja suvremenost i bezvremenski šarm. Riječ je o pažljivo odabranim komadima koji se međusobno nadopunjuju, ali i naglašavaju njezin prepoznatljiv modni potpis.

Crni stajling i efektni detalji Kraljica je nosila elegantan crni kaput brenda Cos od dvostruko tkane vune, model koji se veže u struku i koji joj već godinama vjerno služi kao dio formalne garderobe. Ispod kaputa istaknula se Boss midi haljina izrađena ukrašena resama, vizualno dinamičan komad koji unosi dašak suvremenosti u klasičnu siluetu. Cjelinu je nadopunila satenskom Aquazzura torbicom s kristalnim ukrasom, diskretnim, ali luksuznim detaljem koji je dodatno oplemenio večernji look.

Slingback cipele: elegantan model koji izduljuje siluetu Ipak, najviše pažnje privukle su cipele, slingback salonke Magrit u crnoj lakiranoj koži, model naziva Carlota 40. Slingback je već desetljećima nezaobilazni klasik u ženskoj garderobi jer spaja udobnost i eleganciju. Otvorena peta daje dozu lakoće, a niska kitten potpetica osigurava stabilnost te omogućuje kretanje bez napora, što je osobito važno tijekom zahtjevnih protokolarnih obaveza.

