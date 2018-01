Ribama i Djevicama cvjetat će ruže, a Vagama i Vodenjacima prijete ljubavne muke

Rakovima, djevicama i škorpionima smješi se sreća na ljubavnom planu, a ovnovima i blizancima novi tjedan donosi više obaveza i stresa na radnom mjestu. Vage će se suočiti s financijskim poteškoćama, dok će ribama cvjetati ruže na svim poljima

Ovnovi bi se mogli razočarati u nekoga s kim su bliski. Zbog nezadovoljstva poslovnom situacijom žudit će za promjenom na poslovnom planu, no malo je vjerojatnosti da će pronaći bolji posao. Oprezno s vježbanjem jer postoji opasnost od povreda.

Blizanci neće imati volje za druženje s partnerom i obitelji. Većina će ih ljudi živcirati pa će koristiti svaki trenutak kako bi pobjegli u osamu. Na poslu će biti zatrpani obavezama, no preokrenu li to u svoju korist mogu iskoristiti priliku za napredovanje. Zbog stresa na poslu oslabit će im imunitet pa je moguća opasnost od prehlada i viroza.

Vage će nastojati svima ugoditi, no to im neće poći za rukom. Članovi obitelji pokušat će utjecati na njihov odnos s partnerom. Novac će trošiti bez ikakvog plana, no stanje na računu upozorit će ih da je vrijeme za štednju. Osjete li neobjašnjiv umor ili pospanost, ne bi bilo loše da provjere stanje štitne žlijezde.