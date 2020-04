U vrijeme kada je veliki broj zemalja u svijetu u karanteni, slavni 'Goli kuhar' Jamie Oliver posvetio se pripremi brzih i ukusnih recepata po kojima se i proslavio. Strast prema hrani redovito dijeli sa svojim obožavateljima na YouTubeu, a ovog puta im je pokazao kako brzo i jednostavno napraviti quesadille s povrćem u koje možete ubaciti što god poželite

Omiljeni britanski chef Jamie Oliver oduševio je svoje obožavatelje kada je na svom YouTube kanalu pokrenuo emisiju 'Keep Cooking and Carry On', kojoj je cilj pomoći svima onima u izolaciji pomoći u pripremi brzih i jednostavnih recepata.

Jamie u svojoj online emisiji dijeli korisne kulinarske savjete i trikove uz pomoć kojih je kuhanje lakše i zabavnije, a nedavno je podijelio i recept za brze i jednostavne quesadille s povrćem u koje možete staviti sve što već neko vrijeme stoji u vašem hladnjaku.