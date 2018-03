Pronašli smo najljepše cipele na petu koje će uljepšati svaki proljetni stajling

Konačno je došlo vrijeme da čizme zamijenimo otvorenijom obućom, a posebno se veselimo razigranim modelima štikli idealnima za proljetne mjesece. Kako bismo vam pomogli u odabiru 'the one' cipela na petu, umjesto vas smo obavili zamorniji dio posla i pronašli najljepše, ali i cijenom pristupačne modele za svačiji ukus

Potpetice su s razlogom ženine najbolje prijateljice jer, osim što iz nekog razloga na nas opojno djeluju, imaju moć vizualno izdužiti i suziti nogu. Iako su do prije nekoliko sezona vrtoglavo visoke potpetice bile must have, danas je moda toliko tolerantna i raznolika da je moguće birati između bezbroj modela i da, baš svi su u trendu.