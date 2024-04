Progovorila o počecima karijere: 'Rekli su mi da moram smršavjeti i uvjerili me da imam krivi nos

'Napokon, nakon dva tjedna manekenstva, pitam ih: 'Nešto nije u redu?' A na to hladno dobijem: 'Nos ti je kriv, nisi simetrična.' I onda, znate, 'Predebela, prevelika, previše plava, pretamna.' Mislim, to je definitivno bilo stresno vrijeme,' rekla je Curtisu Stoneu.

U drugom isječku za nadolazeću epizodu, podijeljenom isključivo za People, Sims se dotakla načina na koji je ušla u razgovor o svom izgledu. Kako je rekla, razlog zbog kojeg je u industriji čula da je prekrupna taj što se pokušavala probiti tijekom onoga što je poznato kao era 'heroinskog chica'.

'Ušla sam u svijet manekenstva, znate, u svijet manekenstva kad je to bila Kate Moss. Bilo je vrlo anoreksično', kaže ona prije nego što je priznala loše konotacije načina na koji je manekenstvo klasificirano 1990-ih. 'Bilo je to odmah nakon Christy Turlington i Cindy [Crawford], tako da je to bilo vrijeme, kao, Kate, gdje je bilo super mršavo, super androgino. Tako da je to bilo malo čudno vrijeme za mene da uđem u industriju,' nastavlja ona.

Molly priznaje da se tijekom 1990-ih - nakon što je napustila školu u Vanderbiltu da bi se posvetila manekenstvu - borila za uspjeh jer nije imala onaj 'jedan pogled' koji je osiguravao poslove. A onda je počela sklapati poslove jer se industrija okrenula. Dobila je naslovnice Vogue España i Vogue France u kasnim 90-ima, a Gisele Bündchen i Karlie Kloss smatra drugim modelima koji su prednjačili u promjeni igre.