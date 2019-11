Ponijela je na Maldive: Maja Šuput konačno pokazala svoju treću vjenčanicu

Prošlo je pola godine otkako su Maja Šuput i njezin odabranik Nenad Tatarinov uplovili u bračnu luku na spektakularnom vjenčanju u hotelu Meneghetti u Istri. Na svoj veliki dan pjevačica se presvukla dva puta, a treću vjenčanicu koju je nosila jutro nakon velikog slavlja nikada nije podijelila s javnosti - sve do sad

Raskošnu haljinu u kojoj je Maja stala pred oltar i u kojoj je otplesala svoj prvi ples dizajnirao je njezin najbolji prijatelj i stilist Marko Grubnić , a pjevačica se tijekom večeri presvukla u kratku vjenčanicu naše uspješne dizajnerice Matije Vuice u kojoj je plesala do ranih jutarnjih sati.

Od silnog uzbuđenja Maja je potpuno zaboravila podijeliti ovu vjenčanicu sa svojim obožavateljima, no to je učinila tijekom medenog mjeseca. Pjevačica je sa suprugom prije nekoliko dana otputovala na Maldive, a umjesto da vjenčanicu pusti da u ormaru skuplja prašinu, Maja ju je ponijela sa sobom na putovanje koje će pamtiti do kraja života.