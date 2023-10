Ovo je dio Turske koji treba posjetiti, istražiti i doživjeti, a malo toga se zna o njemu

Istanbul, Izmir, Kapadokija, Antalija, Efez, Bodrum... samo su neke od popularnih turskih destinacija, no zemlja bogate kulture, povijesti i prekrasnih krajolika ima još središta koja svakako treba doživjeti. Canakkale je jedno od njih, a od Istanbula se do njega automobilom stiže za četiri i pol sata.

Grad, ujedno luka, nalazi se u istoimenoj pokrajini smještenoj na obje strane Dardanela, morskog prolaza koji povezuje Mramorno i Egejsko more te ujedno dijeli dva kontinenta. Zbog plodnih ravnica, maslinika i borova Canakkale slovi za zelena pluća ove regije. Posjetili smo ga sredinom rujna, kada se ondje održava Troy Culture Road Festival o kulturnim znamenitostima i događajima u toj europsko-azijskoj zemlji.

Nusret (u prijevodu: pobjeda, pomoć) je bio ratni brod osmanske mornarice, minopolagač korišten tijekom Prvog svjetskog rata, a odigrao je ključnu ulogu u bitki na Dardanelima (Canakkale, Galipolje) i promijenio tijek povijesti. Postavio je dvadeset i šest mina na mjestima na kojima protivnici Osmanlija to nisu očekivali u veljači 1915. godine. Tim minama uništeni su britanski brodovi, kao i francuski vojni brod.

Jeste li gledali raskošni holivudski spektakl 'Troja' s Bradom Pittom i Orlandom Bloomom u glavnim ulogama? Na šetalištu uz obalu mora, pored brojnih restorana i kafića, nalazi se replika trojanskog konja (opisanog u Homerovim epovima 'Ilijadi' i 'Odiseji'), napravljena za potrebe snimanja tog filma iz 2004. godine. Turski umjetnik Izzet Senemoglu izgradio je tada 12,5 metara visokog trojanskog konja, a on je poklonjen gradu nakon snimanja filma i smješten na ulazu u Canakkale te danas predstavlja njegovu najpopularniju turističku atrakciju.

Grci su osvojili Troju tako što su, prevarivši Trojance da odlaze, ostavili velikog drvenog konja. Misleći da je on simbol njihove pobjede, Trojanci su ga dovukli unutar svojih zidina, no iz njega su iskočili grčki vojnici

Njemački arheolog Manfred Korfmann zaslužan je za današnji turistički i kulturni sadržaj Canakkalea. Vodio je iskapanja drevne Troje nedaleko od grada u drugoj polovici prošlog stoljeća, čemu je posvetio cijeli svoj život. Njegova obitelj je nakon što je umro (nisu mu dali da bude pokopan u Turskoj) donirala zbirku knjiga Canakkaleu, čija knjižnica danas nosi njegovo ime. Samoga sebe zvao je Osman za vrijeme rada u Turskoj pa je tako dobio to ime u svojoj drugoj zemlji.

Želite li se vratiti s kakvom zgodnom sitnicom i uspomenom, u Canakkaleu se ne smije zaobići, u doslovnom prijevodu - zrcalnu čaršiju Aynalı Çarşı u ulici Çarşı u centru grada, a koja će najzahtjevnije turiste zadovoljiti izborom svojih suvenira. Ime joj se spominje u narodnim pjesmama, a njezina povijest datira iz vremena vladavine osmanskog sultana Abdula Hamida II u 19. stoljeću. Danas se u njoj može kupiti sve od ručno rađenih šarenih marama, nakita, odjevnih predmeta do keramičkih posuda, kozmetike i još svačega, a sve po vrlo prihvatljivim cijenama (za velikog trojanskog konja izdvojit ćete 100 turskih lira, odnosno 25,92 kune). Trgovci su vrlo ljubazni, veseli i gostoljubivi (sporazumjet ćete se čak i ako ne govorite turski), a toplina i srdačnost osjećaju se na svakom koraku.

Drevni grad Asos (Behramkale) i Atenin hram ostavljaju bez daha

Samo 87 kilometara od Canakkalea, sat vremena vožnje, udaljen je čudesan drevni grad Asos. Do arheološkog nalazišta, koje se nalazi na 235 metara visokoj litici iznad mora, dolazi se nakon strmog uspona kroz Behramkale, mirno i pitoreskno mjesto puno kuća sagrađenih od sivog vulkanskog kamena te s mnoštvom štandova koji nude sve od suvenira, nakita, odjeće do začina (poput origana, mažurana, mente, kadulje, majčine dušice, matičnjaka, a oni obilježavaju tu regiju). Osim toga, načičkano je šarmantnim restorančićima s domaćom ponudom hrane i pansionima. Prava je oaza za uživanje - za sva čula. Ovo mjesto malo će koga ostaviti ravnodušnim, osobito kad se stigne na vrh, odakle puca pogled na okolne planine, more i obližnji grčki otok Lezbos.