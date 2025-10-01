Mirni, prilagodljivi: Ovi su psi najbolje podnose putovanja

Za one koji žele dijeliti avanture sa svojim četveronožnim ljubimcem, ključ je pronaći pasminu koja voli pokret, ali i mirno podnosi gužvu, promjene rutine i nepoznata okruženja. Putovanja avionom, vlakom ili automobilom donose izazove i ljudima i psima - od prilagodbe rasporedu do boravka u novim prostorima - zato je važno birati suputnika po temperamentu, veličini i razini anksioznosti

Pasmine se razlikuju po veličini i temperamentu, što neke izdvaja od drugih u smislu lakšeg organiziranja putovanja, manje potrebnih dodatnih procedura, kao i boljeg podnošenja putovanja i mogućih zdravstvenih tegoba.

Cavalier King Charles španijel Nježni, prilagodljivi i društveni psi koji su odlični suputnici u avionu i hotelu. Zbog male tjelesne građe Cavalier King Charles španijeli idealni su za putovanja u kabini, a njihova prijateljska narav osvaja i osoblje zrakoplovnih kompanija.

Zlatni retriver Možda nije prvo ime koje se veže uz putovanja, no ova iznimno prijateljska i dresuri sklona pasmina pokazala se kao sjajan partner na putu. Stručnjaci ističu da su labradori uvijek spremni uskočiti u auto i krenuti, nježni su, inteligentni i lako se treniraju, godinama među najpopularnijim psima te se jednako dobro snalaze i kao sportski psi uz lovce i ribolovce na izletima. Odlično slaže sa strancima i drugim psima i nikad neće napraviti eksces na putovanju.

Pomeranac Uz pamet i brzinu učenja, bez teškoća se uklapaju u najmanje i najpraktičnije putne nosiljke, a njihova živahnost i druželjubivost čine ih odličnim ljubimcima za male stanove. Privrženi i nježni, Pomeranci se lako zbližavaju s vlasnicima, a zbog kompaktne veličine često putuju kao ručna prtljaga i smještaju se ispod sjedala većine zrakoplovnih prijevoznika.

Jorkširski terijer Jorkširski terijer je idealan za putovanja zrakoplovom, vlakom ili automobilom. Izrazito su društveni i rado prate vlasnike na putovanjima. Ovaj pas najradije ide u vožnju i uvijek bira društvo ljudi umjesto ostanka kod kuće. Odani i dobro se snalaze u malim prostorima, zbog čega su sjajni suputnici. Bez problema prate tempo aktivnijih planova, hrabri su i samouvjereni te spremni istraživati jednako kao i vlasnici.

Čivava Najmanja pasmina pasa na svijetu, sjajan je izbor za putovanja, osobito zrakoplovom, gdje kompaktna veličina olakšava smještaj i kretanje kroz terminale. Idealne su na dugim letovovima jer im, zbog sitnog tijela, ne treba mnogo tjelovježbe. Za uravnotežen karakter Čivave traže ranu socijalizaciju i navikavanje, a dresura obavljanja nužde može potrajati zbog malog probavnog sustava. Ipak, uz dosljedan rad dostižu visoke standarde poslušnosti i rado prate vlasnike u stopu.