UGODNO SE SNALAZE

Mirni, prilagodljivi: Ovi su psi najbolje podnose putovanja

D.A.M.

01.10.2025 u 23:15

Pasmine koje dobro podnose putovanja
Pasmine koje dobro podnose putovanja Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik
Bionic
Reading

Za one koji žele dijeliti avanture sa svojim četveronožnim ljubimcem, ključ je pronaći pasminu koja voli pokret, ali i mirno podnosi gužvu, promjene rutine i nepoznata okruženja. Putovanja avionom, vlakom ili automobilom donose izazove i ljudima i psima - od prilagodbe rasporedu do boravka u novim prostorima - zato je važno birati suputnika po temperamentu, veličini i razini anksioznosti

Pasmine se razlikuju po veličini i temperamentu, što neke izdvaja od drugih u smislu lakšeg organiziranja putovanja, manje potrebnih dodatnih procedura, kao i boljeg podnošenja putovanja i mogućih zdravstvenih tegoba.

vezane vijesti

Cavalier King Charles španijel

Nježni, prilagodljivi i društveni psi koji su odlični suputnici u avionu i hotelu. Zbog male tjelesne građe Cavalier King Charles španijeli idealni su za putovanja u kabini, a njihova prijateljska narav osvaja i osoblje zrakoplovnih kompanija.

Smanjite stres na poslu u pet koraka Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža

Zlatni retriver

Možda nije prvo ime koje se veže uz putovanja, no ova iznimno prijateljska i dresuri sklona pasmina pokazala se kao sjajan partner na putu. Stručnjaci ističu da su labradori uvijek spremni uskočiti u auto i krenuti, nježni su, inteligentni i lako se treniraju, godinama među najpopularnijim psima te se jednako dobro snalaze i kao sportski psi uz lovce i ribolovce na izletima. Odlično slaže sa strancima i drugim psima i nikad neće napraviti eksces na putovanju.

Zlatni retriver
Zlatni retriver Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Pomeranac

Uz pamet i brzinu učenja, bez teškoća se uklapaju u najmanje i najpraktičnije putne nosiljke, a njihova živahnost i druželjubivost čine ih odličnim ljubimcima za male stanove. Privrženi i nježni, Pomeranci se lako zbližavaju s vlasnicima, a zbog kompaktne veličine često putuju kao ručna prtljaga i smještaju se ispod sjedala većine zrakoplovnih prijevoznika.

Pomeranac
Pomeranac Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Jorkširski terijer

Jorkširski terijer je idealan za putovanja zrakoplovom, vlakom ili automobilom. Izrazito su društveni i rado prate vlasnike na putovanjima. Ovaj pas najradije ide u vožnju i uvijek bira društvo ljudi umjesto ostanka kod kuće. Odani i dobro se snalaze u malim prostorima, zbog čega su sjajni suputnici. Bez problema prate tempo aktivnijih planova, hrabri su i samouvjereni te spremni istraživati jednako kao i vlasnici.

Jorkširski terijer
Jorkširski terijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

Čivava

Najmanja pasmina pasa na svijetu, sjajan je izbor za putovanja, osobito zrakoplovom, gdje kompaktna veličina olakšava smještaj i kretanje kroz terminale. Idealne su na dugim letovovima jer im, zbog sitnog tijela, ne treba mnogo tjelovježbe. Za uravnotežen karakter Čivave traže ranu socijalizaciju i navikavanje, a dresura obavljanja nužde može potrajati zbog malog probavnog sustava. Ipak, uz dosljedan rad dostižu visoke standarde poslušnosti i rado prate vlasnike u stopu.

Čivava
Čivava Izvor: Promo fotografije / Autor: Prtomo Freepik / Iakov Filimonov

Patuljasta pudlica

Patuljasta pudlica objedinjuje sve prednosti plemenite pasmine pasa i vrlo je popularna. Inteligentni mali psić voli sudjelovati u svim aktivnostima svoje obitelji pa tako i putovanjima. Odlično se slažu sa svima, savršeni su za putovanja avionom, vožnje automobilom i zabavu, a njihova izloženost novom okruženju i nepoznatim ljudima neće donijeti probleme, jer patuljasta pudlica voli izazove upoznavanja s novim ljudima i zabavama.

Patuljasta pudlica
Patuljasta pudlica Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo Freepik

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POBIJEDITE NESANICU

POBIJEDITE NESANICU

Kako prevariti mozak da zaspi: Ovi neobični trikovi stvarno pale
ZABLISTALA U SPLITU

ZABLISTALA U SPLITU

Jednostavno i efektno: Sandra Bagarić drži se provjerene modne formule
DOBITNI MODELI

DOBITNI MODELI

Ove duge haljine iz Zare kao stvorene su za hladne mjesece

najpopularnije

Još vijesti