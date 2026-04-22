Ovi horoskopski znakovi imali su najteži početak godine i napokon se nešto mijenja

P. H.

22.04.2026 u 19:41

Zašto su Djevice i Blizanci imali najkaotičniji početak godine
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Djevice i Blizanci počeli su 2026. godinu u zbunjujućem i iscrpljujućem ritmu, ali sve ukazuje na to da se situacija napokon mijenja - i to korjenito

Od početka godine oba znaka su se suočavala s nesporazumima, čudnim ponašanjem ljudi iz okoline i osjećajem da stvari jednostavno ne idu kako treba, bez obzira na trud. Merkur, vladajući planet koji dijele, nalazio se u znaku koji mu nije sklon, što se odražavalo na komunikaciju, karijeru i osobne odnose.

Kako je Merkur prešao u Ovna, energija se promijenila i upravo to bi Djevicama i Blizancima moglo donijeti dugo očekivano olakšanje.

Djevice zaokružuju poglavlja

Za Djevice je zbunjenost bila posebno izražena u bliskim vezama i poslovnim partnerstvima jer su upravo ta područja bila pod utjecajem energije koja ih je destabilizirala od samog početka godine. Moglo je biti svega: od ljudi koji su se ponašali neočekivano, do osjećaja da nešto nije izrečeno, ali se jasno osjeća u zraku. Sada se otvara prostor za iskrenu komunikaciju i konačno zatvaranje poglavlja koja su ih trošila. Tko odluči imati neugodan, ali iskren razgovor, izaći će iz njega kao zrelija i snažnija osoba.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Blizanci izlaze iz magle

Blizancima je ova godina donijela neobičnu situaciju u kojoj su se osjećali izgubljenima u vlastitom elementu jer im je komunikacija, inače njihova najveća snaga, bila opterećena nesporazumima i nejasnoćama. Poslovni problemi, propusti u komunikaciji s nadređenima i osjećaj da ih se krivo razumije samo su neke od tema s kojima su se nosili.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Preokret koji dolazi ne znači da će sve odmah biti savršeno, ali znači da su nakupljene situacije napokon dobile smisao i da se polako, ali sigurno vraćaju na pravi kolosijek. Što više preuzmu kontrolu nad vlastitom pričom, to će im ostatak godine ići lakše.

MODNI INDEKS INFLACIJE

MODNI INDEKS INFLACIJE

ZNA TO I EVA

ZNA TO I EVA

IZGLEDA FANTASTIČNO

IZGLEDA FANTASTIČNO

