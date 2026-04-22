Ovi horoskopski znakovi imali su najteži početak godine i napokon se nešto mijenja

Djevice i Blizanci počeli su 2026. godinu u zbunjujućem i iscrpljujućem ritmu, ali sve ukazuje na to da se situacija napokon mijenja - i to korjenito

Od početka godine oba znaka su se suočavala s nesporazumima, čudnim ponašanjem ljudi iz okoline i osjećajem da stvari jednostavno ne idu kako treba, bez obzira na trud. Merkur, vladajući planet koji dijele, nalazio se u znaku koji mu nije sklon, što se odražavalo na komunikaciju, karijeru i osobne odnose.

Kako je Merkur prešao u Ovna, energija se promijenila i upravo to bi Djevicama i Blizancima moglo donijeti dugo očekivano olakšanje.

Ovan Dan im donosi snažan nalet energije i osjećaj da više ne žele čekati pravi trenutak jer ga žele stvoriti sami. Na poslu bi mogli biti direktniji nego inače, ali će najbolje proći ako brzinu usklade s taktom. U privatnim odnosima osjetit će potrebu da kažu što ih muči, bez uljepšavanja i okolišanja. Večer im donosi priliku da se smire, povuku ručnu i razmisle što im doista daje osjećaj sigurnosti.

Bik Bikovima ovaj dan više odgovara nego prethodni jer napokon hvataju ritam koji im je bliži i prirodniji. Lakše će se usmjeriti na konkretne obveze, financije i planove koji traže strpljenje i realan pristup. U komunikaciji bi mogli biti čvrsti, ali i vrlo uvjerljivi, osobito ako govore iz iskustva. U ljubavi i obitelji tražit će mir, odanost i osjećaj da se na nekoga mogu osloniti.

Blizanci Blizancima dan otvara puno kontakata, poruka i sitnih obveza, zbog čega će morati paziti da se ne rasprše na previše strana. Iako će imati brz um i spreman odgovor na sve, neće svaka rasprava biti vrijedna njihove energije. U poslu bi mogli pokrenuti nešto novo ili prelomiti odluku koju već neko vrijeme odgađaju. Pred kraj dana više će im odgovarati mirnija atmosfera i ljudi uz koje ne moraju stalno biti na oprezu.

Rak Rakovi će biti posebno osjetljivi na ton, atmosferu i ponašanje ljudi oko sebe pa će brzo prepoznati gdje se osjećaju dobro, a gdje ne. Iako će izvana djelovati smireno, iznutra bi mogli voditi važan razgovor sami sa sobom o tome što žele promijeniti. Poslovne obveze tražit će disciplinu, ali i više samopouzdanja nego što im se u prvi mah čini. U ljubavi i obitelji najvažniji će im biti osjećaj pripadnosti i emocionalne stabilnosti.



Lav Lavovima će goditi osjećaj da se stvari ipak kreću, makar ne onoliko brzo koliko bi oni željeli. Moguće je da će preuzeti inicijativu u poslu ili privatnoj situaciji u kojoj drugi oklijevaju. Ipak, dan ih upozorava da nije svaka pobjeda u tome da budu najglasniji, nego da budu najjasniji. Ako uspiju spustiti ego i slušati pažljivije, mogli bi dobiti korisnu informaciju ili podršku.

Djevica Djevice će se najbolje osjećati ako danu daju strukturu i ako ne dopuste tuđem kaosu da im poremeti planove. U poslu bi mogle biti vrlo učinkovite, osobito u svemu što traži preciznost, organizaciju i hladnu glavu. Emotivno, međutim, neće biti toliko distancirane koliko žele djelovati pa bi ih nečija riječ mogla pogoditi više nego što očekuju. Navečer će im odgovarati povlačenje, odmor i mali rituali koji vraćaju osjećaj kontrole.

Vaga Vagama dan donosi potrebu da pomire dvije strane sebe, onu koja želi mir i onu koja zna da bez jasnog stava nema pravog balansa. U odnosima će im smetati grubi tonovi i prenaglašena impulzivnost, ali to ne znači da trebaju prešutjeti ono što im nije po volji. Na poslu bi mogle doći u situaciju da moraju brzo odlučiti, bez previše vaganja i analiziranja. Ako ostanu vjerne sebi, dan im može donijeti više poštovanja nego što očekuju.

Škorpion Škorpionima će ovaj dan odgovarati jer im daje priliku da djeluju odlučno, ali bez nepotrebnog trošenja energije. Dobro će osjetiti gdje treba povući crtu i koje situacije više nemaju smisla produžavati. U poslu su mogući konkretni pomaci, osobito ondje gdje su dugo čekali da se nešto razbistri. U privatnom životu više će im odgovarati iskren razgovor nego površna harmonija bez sadržaja.

Strijelac Strijelci bi mogli osjetiti pojačanu potrebu za kretanjem, promjenom i bijegom od rutine, ali neće sve ovisiti samo o želji nego i o organizaciji. Dan je dobar za inicijativu, dogovore i kratkoročne planove koji mogu brzo dati rezultat. U ljubavi će ih privlačiti ljudi koji su otvoreni, spontani i sigurni u sebe. Ipak, bilo bi dobro da ne preskaču detalje jer bi upravo sitnica mogla odlučiti hoće li nešto završiti uspješno ili ne.

Jarac Jarčevima će 22. travnja donijeti potrebu da stabiliziraju ono što je posljednjih dana bilo pomalo napeto ili nejasno. Na poslu će biti usmjereni na rezultat i neće imati mnogo strpljenja za neodgovornost drugih. U odnosima će, međutim, morati pokazati malo više mekoće jer sama racionalnost neće biti dovoljna. Dan je dobar za financijske odluke, planiranje i vraćanje fokusa na ono što im je dugoročno važno

Vodenjak Vodenjacima dan može donijeti mnogo misli, impulsa i želju da naprave iskorak iz nečega što ih guši ili usporava. Bit će brzi u zaključivanju i još brži u reakciji, pa bi bilo korisno da prije važnog poteza ipak udahnu i provjere sve činjenice. U odnosima ih može iznenaditi nečija emotivnost, osobito ako su računali na hladniji i racionalniji pristup. Najbolje će proći ako spoje hrabrost s obzirom prema tuđim osjećajima.



Ribe Ribama ovaj dan može biti pomalo naporan ako osjete da ih stvarnost tjera na brže odluke nego što im odgovara. Ipak, upravo ih to može pogurnuti da prestanu odgađati nešto što već dugo stoji u zraku. U poslu i svakodnevici koristit će im praktičnost, jasni rokovi i manje oslanjanja na dojam. U ljubavi će tražiti nježnost i sigurnost, ali i potvrdu da druga strana razumije njihovu osjetljivost. Pogledaj detaljni horoskop

Djevice zaokružuju poglavlja Za Djevice je zbunjenost bila posebno izražena u bliskim vezama i poslovnim partnerstvima jer su upravo ta područja bila pod utjecajem energije koja ih je destabilizirala od samog početka godine. Moglo je biti svega: od ljudi koji su se ponašali neočekivano, do osjećaja da nešto nije izrečeno, ali se jasno osjeća u zraku. Sada se otvara prostor za iskrenu komunikaciju i konačno zatvaranje poglavlja koja su ih trošila. Tko odluči imati neugodan, ali iskren razgovor, izaći će iz njega kao zrelija i snažnija osoba.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia





Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Blizanci izlaze iz magle Blizancima je ova godina donijela neobičnu situaciju u kojoj su se osjećali izgubljenima u vlastitom elementu jer im je komunikacija, inače njihova najveća snaga, bila opterećena nesporazumima i nejasnoćama. Poslovni problemi, propusti u komunikaciji s nadređenima i osjećaj da ih se krivo razumije samo su neke od tema s kojima su se nosili.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia



Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia