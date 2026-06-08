ASTRO PROGNOZA

Veliki tjedni horoskop: Lavove čeka financijski trijumf, a Ribe prava romantična bajka

P. H.

08.06.2026 u 06:17

Razdoblje od 8. do 15. lipnja 2026. godine obilježeno je snažnim planetarnim kretanjima koja će nas natjerati da preispitamo svoje poslovne ambicije i stabilnost intimnih odnosa.
Razdoblje od 8. do 15. lipnja 2026. godine obilježeno je snažnim planetarnim kretanjima koja će nas natjerati da preispitamo svoje poslovne ambicije i stabilnost intimnih odnosa. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Tjedan pred nama donosi iznimno dinamičnu astrološku sliku u kojoj će Lavovi preuzimati liderske pozicije i nizati financijske pobjede, dok će Djevice svojim oštrim analitičkim okom spašavati suradnike od potencijalno vrlo skupih pogrešaka. U ljubavi će zračni znakovi poput Blizanaca briljirati u flertu, dok će Ribe ploviti nevjerojatno romantičnim vodama prepunima međusobnog povjerenja

Ovnovi u svom ljubavnom životu ovog tjedna osjećaju snažnu želju za raščišćavanjem starih nesuglasica kroz vrlo konstruktivne razgovore koji donose stabilna rješenja. Na radnom mjestu pokazuju nevjerojatnu ambiciju koja ih gura u prvi plan kod nadređenih i osigurava im uspješne pregovore o novim financijskim uvjetima. Iako je njihova tjelesna energija na zavidnoj razini, trebali bi u svoju rutinu uvrstiti više kardio vježbi kako bi što lakše izbacili nakupljeni stres.

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Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kate Hudson
  • Kate Hudson
  • Kate Hudson
Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Bikovima ovaj tjedan donosi prijeko potreban mir u svim intimnim odnosima gdje će nesputano uživati u malim, svakodnevnim ritualima sa svojim partnerima. Njihov profesionalni fokus bit će usmjeren isključivo na dugoročne projekte koji zahtijevaju veliku dozu strpljenja i preciznosti prilikom provjere važnih ugovora. Tjelesno se osjećaju izvrsno i puni su elana, uz preporuku da svoju prehranu obogate sezonskim povrćem kako bi dodatno ojačali imunološki sustav.

Što zvijezde donose Bikovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
  • Melania Trump
Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Blizancima će komunikativnost ovog tjedna biti na samom vrhuncu, što im na privatnom planu donosi brojne prilike za nezaboravan flert i lako osvajanje tuđih srca. Iako su na poslu zatrpani novim informacijama, oni se u tom kreativnom kaosu snalaze bolje od svih te svojim briljantnim idejama privlače važne investitore. Kako njihov mentalni sklop radi ubrzanim tempom, trebali bi redovito odmarati oči od ekrana i posvetiti se meditaciji radi izbjegavanja prolaznih glavobolja.

Što zvijezde donose Blizancima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Heidi Klum
  • Heidi Klum
  • Heidi Klum
  • Heidi Klum
  • Heidi Klum
Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. lipnja 1973. Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Rakovi će svoju urođenu empatiju dovesti do punog izražaja u komunikaciji s voljenima, čime stvaraju iznimno toplu i sigurnu obiteljsku atmosferu. Poslovna situacija zahtijeva od njih mudro povlačenje iz direktnih sukoba i oslanjanje na snažnu intuiciju koja će im donijeti dugo očekivana financijska poboljšanja. Budući da bi im probavni sustav mogao biti blago osjetljiv, moraju birati laganiju hranu i osigurati si izrazito miran noćni san za potpunu regeneraciju.

Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Selena Gomez
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez
  • Selena Gomez
Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: Profimedia / Autor: JC Olivera / Getty images / Profimedia

Lavovima ljubavni život ovog tjedna podsjeća na filmski scenarij prepun strasti i velikih gesti u kojima oni neprestano uživaju u centru pažnje. Profesionalno polje donosi im sjajne prilike za preuzimanje liderskih pozicija i dokazivanje autoriteta kroz motiviranje cijelog tima svojim snažnim optimizmom. Njihova vitalnost je u stalnom porastu, no ipak moraju pripaziti na rad srca i izbjegavati prekomjeran unos kofeina koji ih čini nepotrebno razdražljivima.

Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
  • Jennifer Lopez
Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Djevicama zvijezde u ovom razdoblju donose snažnu potrebu za uvođenjem reda u intimni život i inzistiranje na iskrenoj komunikaciji bez ikakvog skrivanja osjećaja. Njihova prepoznatljiva posvećenost detaljima i duboko analitičko razmišljanje spasit će cijeli radni odjel od jedne potencijalno vrlo skupe i neugodne pogreške. Njihovo tijelo treba hitan odmor od teške hrane kroz lagani proljetni detoks, a redovito istezanje pomoći će im u rješavanju bolne ukočenosti vrata.

Što zvijezde donose Djevicama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Zendaya
  • Zendaya
  • Zendaya
  • Zendaya
Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vage očekuje savršena harmonija u svim partnerskim odnosima jer s neviđenom lakoćom pronalaze kompromise koji njihovu vezu pretvaraju u pravu oazu mira. Njihove diplomatske vještine dolaze do punog izražaja prilikom rješavanja sukoba u timu, dok im kreativni projekti donose posebnu radost i brojne pohvale klijenata. Osjećaju se izvanredno u vlastitoj koži, no moraju održavati dovoljan unos tekućine kako bi sačuvali elastičnost kože i zdrav, njegovan izgled lica.

Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson i Hailey Bieber
  • Dakota Johnson
  • Dakota Johnson
Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Škorpionima će emotivni život biti obilježen dubokom strašću i željom za potpunim spajanjem, uz strogo inzistiranje na apsolutnoj iskrenosti od strane partnera. Na radnom mjestu pokazuju nevjerojatnu fokusiranost na zacrtane ciljeve te s lakoćom razotkrivaju skrivene motive konkurencije, što ih stavlja korak ispred svih. Njihova tjelesna energija zahtijeva snažan ispušni ventil kroz intenzivne sportske aktivnosti, a duboki san bit će im presudan za obnovu cjelokupnog imuniteta.

Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
  • Demi Moore
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Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: EPA / Autor: Andreas Rentz / POOL

Strijelce njihov vedar duh i zarazni optimizam čine najpoželjnijim partnerima koji u vezu unose veliku dozu humora i bez drame rješavaju sve ljubavne probleme. Ovaj im tjedan donosi fantastične prilike za širenje poslovnih vidika, stjecanje novih znanja i briljiranje u svim oblicima zahtjevnih javnih nastupa. Osjećaju se iznimno poletno i potpuno su spremni za brojne avanture, ali moraju pripaziti na opasnost od manjih fizičkih ozljeda uslijed prevelike žurbe.

Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Taylor Swift
  • Taylor Swift
  • Taylor Swift
Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Tatiana / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jarčevima zvijezde savjetuju malo više opuštenosti u ljubavnom životu, gdje oni svoju duboku privrženost uglavnom dokazuju kroz praktične geste i brigu o zajedničkoj budućnosti. Na poslu pokazuju izvanrednu izdržljivost rješavajući najteže poslovne krize potpuno hladne glave, čime osiguravaju izuzetno stabilnu financijsku situaciju. Njihov koštani sustav mogao bi ovih dana biti osjetljiviji nego inače, stoga moraju dobro paziti na kralježnicu i izbjegavati podizanje izrazito teških predmeta.

Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Vodenjacima je ljubavni život prepun neočekivanih obrata, pri čemu traže snažnu intelektualnu povezanost i nipošto ne pristaju na veze koje ih emotivno guše. Njihove inovativne ideje napokon nailaze na plodno tlo kod strogih nadređenih, što im omogućuje briljiranje u timskom radu i brzu implementaciju novih tehnologija. Mentalna napetost njihova je najveća i najozbiljnija prijetnja ovog tjedna, stoga pod hitno moraju pronaći način za opuštanje mozga i izbjegavanje ekrana.

Što zvijezde donose Vodenjacima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Amal Clooney
  • Amal Clooney
  • Amal Clooney
Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Ribe očekuju nevjerojatno romantični trenuci u kojima će nesebično pružati ljubav i podršku partneru, stvarajući time atmosferu apsolutnog međusobnog povjerenja. Njihova prepoznatljiva kreativnost dostiže svoj apsolutni vrhunac, što im donosi briljiranje u umjetničkim zadacima i neočekivanu financijsku nagradu za protekli trud. Njihov imunološki sustav zahtijeva dodatnu pažnju i značajno povećan unos vitamina, a opuštajuća meditacija pokazat će se kao savršen lijek za otklanjanje stresa.

Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Emily Blunt i John Krasinski
  • Emily Blunt i John Krasinski
  • Emily Blunt i John Krasinski
  • Emily Blunt i John Krasinski
Emily Blunt je Riba, rođena je 23. veljače 1983. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

*kreirano uz pomoć AI-ja

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