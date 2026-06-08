Veliki tjedni horoskop: Lavove čeka financijski trijumf, a Ribe prava romantična bajka

Tjedan pred nama donosi iznimno dinamičnu astrološku sliku u kojoj će Lavovi preuzimati liderske pozicije i nizati financijske pobjede, dok će Djevice svojim oštrim analitičkim okom spašavati suradnike od potencijalno vrlo skupih pogrešaka. U ljubavi će zračni znakovi poput Blizanaca briljirati u flertu, dok će Ribe ploviti nevjerojatno romantičnim vodama prepunima međusobnog povjerenja

Ovnovi u svom ljubavnom životu ovog tjedna osjećaju snažnu želju za raščišćavanjem starih nesuglasica kroz vrlo konstruktivne razgovore koji donose stabilna rješenja. Na radnom mjestu pokazuju nevjerojatnu ambiciju koja ih gura u prvi plan kod nadređenih i osigurava im uspješne pregovore o novim financijskim uvjetima. Iako je njihova tjelesna energija na zavidnoj razini, trebali bi u svoju rutinu uvrstiti više kardio vježbi kako bi što lakše izbacili nakupljeni stres.

Ovan Vladar Mars u harmoničnom aspektu sa Saturnom donosi vam danas nevjerojatnu upornost za dovršavanje dugoročnih i zahtjevnih projektata. Vi s iznimnom lakoćom strukturirate svoje zadatke, ostavljajući nadređene bez teksta vašom visokom razinom profesionalnosti i učinkovitosti. U ljubavnom životu osjećate potrebu za stabilnošću, pa ćete s partnerom pokrenuti ozbiljne razgovore o zajedničkim ulaganjima u budućnosti. Fizički ste iznimno izdržljivi, no pripazite na donji dio leđa prilikom dizanja težih predmeta ili intenzivnih treninga u teretani.

Bik Povoljan utjecaj Jupitera otvara vam iznenadnu mogućnost za poslovno putovanje ili proširenje unosne suradnje sa stranim klijentima. Vi mudro pregovarate o novim uvjetima, pazeći pritom da vaš uloženi trud bude adekvatno i pravedno honoriran u novom ugovoru. Romantična situacija donosi vam puno opuštenosti, a večera u dvoje uz svijeće bit će pun pogodak za osvježavanje strasti. Tjelesno se osjećate izvrsno, uz savjet da svakodnevnu prehranu obogatite sezonskim povrćem kako biste dodatno ojačali svoj imunitet.

Blizanci Zbog snažne aktivnosti Sunca i Merkura u vašem polju osobnog rasta, danas ste prepuni novih, genijalnih ideja koje jedva čekate podijeliti. Vi nevjerojatnom brzinom rješavate administrativne prepreke koje su tjednima kočile napredak cijelog vašeg radnog odjela. Ljubavni odnos zahtijeva malo više vaše prisutnosti u trenutku, stoga odložite mobitel i doista saslušajte što vam partner pokušava reći. Vaša mentalna energija radi sto na sat, pa će vam lagana večernja šetnja biti neophodna za potpuno opuštanje uma prije spavanja.

Rak Mjesečeva faza danas vas potiče na duboko introspektivno razmišljanje i uspješno rješavanje starih, iscrpljujućih emocionalnih obrazaca. Vi radije birate rad iz sjene, obavljajući temeljita istraživanja koja će uskoro rezultirati velikim i vrlo opipljivim poslovnim uspjehom. U odnosu s voljenom osobom pokazujete nevjerojatnu empatiju, pružajući joj sigurno i mirno utočište nakon izrazito napornog dana. Pripazite na osjetljivost probavnog sustava i pokušajte izbjegavati kasne obroke koji bi vam večeras mogli znatno otežati san.

Lav Vaš vladar Sunce u sjajnom aspektu s Uranom donosi vam danas niz nepredvidivih, ali iznimno pozitivnih i zabavnih preokreta na poslu. Vi hrabro izlazite iz svoje zone komfora i predlažete radikalna rješenja koja će momentalno oduševiti i motivirati vašu radnu okolinu. Slobodni pripadnici znaka bit će magnetski privlačni okolini, a jedan naizgled usputni susret mogao bi se pretvoriti u uzbudljivu priču. Osjećate se kao da doslovno možete osvojiti svijet, ali obavezno pijte dovoljno vode kako biste zadržali tu visoku razinu energije.

Djevica Merkur vas danas snažno potiče na analizu međuljudskih odnosa na radnom mjestu kako biste otklonili sve skrivene nesuglasice i šumove. Vi preuzimate ulogu glavnog medijatora u timu, uspješno mireći potpuno različite karaktere i usmjeravajući ih prema zajedničkom cilju. Vaš ljubavni život traži hitnu dozu spontanosti, stoga iznenadite partnera nečim što uopće nije bilo upisano u vašem današnjem rasporedu. Zdravstveno ste vrlo stabilni, no pokušajte u svoju dnevnu rutinu ubaciti vježbe istezanja vrata i ramena zbog previše sjedenja za stolom.

Vaga Harmoničan položaj Venere stavlja fokus na vaše obrazovanje, potičući vas na upis tečaja ili brže usvajanje potpuno novih radnih vještina. Vi šarmirate poslovne partnere svojim taktičnim i diplomatskim pristupom, s lakoćom zatvarajući pregovore koji su donedavno bili u slijepoj ulici. Zauzeti pripadnici znaka uživaju u potpunom skladu, provodeći poslijepodne u dubokim, intelektualnim razgovorima s voljenom osobom. Fizički se osjećate poletno i svježe, a bilo kakva kreativna aktivnost danas će dodatno obogatiti vaše duševno zdravlje i mir.

Škorpion Plutonova intenzivna energija danas vas usmjerava na rješavanje vrlo važnih financijskih ili pravnih pitanja koja više ne trpe odgodu. Vi pokazujete izvanrednu koncentraciju pri proučavanju složenih ugovora, ne dopuštajući da vam ijedan sitni detalj ili klauzula promakne. U ljubavi vas očekuju vrlo strastveni trenuci, ali morate dobro paziti da vaša potreba za kontrolom ne uguši partnerovu slobodu izražavanja. Vaše tijelo traži snažan fizički napor kako biste izbacili nakupljeni stres, stoga je posjet teretani ili trčanje idealan izbor za vas večeras.

Strijelac Jupiter vas danas snažno potiče na širenje vaše društvene mreže, otvarajući vam sjajne prilike za upoznavanje vrlo utjecajnih ljudi u vašoj branši. Vi s ogromnim entuzijazmom preuzimate javne zadatke i prezentacije, ostavljajući cijelu publiku zadivljenom vašim sjajnim govorničkim vještinama. Ljubavna situacija je vrlo dinamična i vesela, a vaš partner će s iskrenim oduševljenjem prihvatiti vaš prijedlog za iznenadni večernji izlazak u grad. Zdravlje je odlično, ali zbog povećanog tempa života morate posebno voditi računa o redovitim, toplim i hranjivim obrocima.

Jarac Zbog strogih Saturnovih aspekata, danas ste apsolutno posvećeni maksimalnoj optimizaciji svog radnog vremena i uklanjanju svih distrakcija. Vi pronalazite inovativne načine za inteligentno rezanje troškova u poslovanju, čime direktno osiguravate pohvale visokog menadžmenta. Emotivno ste pomalo rezervirani, no vaš partner potpuno razumije vašu posvećenost karijeri i pruža vam tihu, ali iznimno čvrstu podršku iz pozadine. Vaša vitalnost trenutno najviše ovisi o kvaliteti sna, stoga večeras obavezno isključite sve elektroničke uređaje na vrijeme.

Vodenjak Uranova poticajna energija danas u vama budi snažnu i nezaustavljivu želju za kršenjem starih pravila te uvođenjem svježih metoda rada. Vi apsolutno briljirate u timskim zadacima gdje se cijeni slobodno razmišljanje, rješavajući najteže probleme na potpuno originalan način. U ljubavi tražite jaku intelektualnu stimulaciju, pa će vas jedna duboka i pomalo filozofska rasprava dodatno povezati s partnerom. Osjećate se vrlo energično i poletno, ali pokušajte izbjeći previše kofeina jer bi vam kasnije poslijepodne mogao uzrokovati neugodnu nervozu.

Ribe Neptun u vašem prvom polju danas maksimizira vašu prirodnu intuiciju, omogućujući vam da apsolutno bez greške čitate ljude oko sebe. Vi vješto izbjegavate uredske spletke i dramatične kolege, fokusirajući se isključivo na one kreativne aspekte svog posla koji vas istinski ispunjavaju. Romantični odnosi cvjetaju pod okriljem vaše beskrajne brižnosti, a voljena osoba će vas ugodno iznenaditi malim, emotivnim znakom pažnje. Tjelesno ste blago osjetljivi na brze vremenske promjene, stoga se toplo obucite i pijte puno biljnih čajeva za jačanje svog imuniteta. Pogledaj detaljni horoskop

Što zvijezde donose Ovnovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Bikovima ovaj tjedan donosi prijeko potreban mir u svim intimnim odnosima gdje će nesputano uživati u malim, svakodnevnim ritualima sa svojim partnerima. Njihov profesionalni fokus bit će usmjeren isključivo na dugoročne projekte koji zahtijevaju veliku dozu strpljenja i preciznosti prilikom provjere važnih ugovora. Tjelesno se osjećaju izvrsno i puni su elana, uz preporuku da svoju prehranu obogate sezonskim povrćem kako bi dodatno ojačali imunološki sustav. Što zvijezde donose Bikovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL





Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Blizancima će komunikativnost ovog tjedna biti na samom vrhuncu, što im na privatnom planu donosi brojne prilike za nezaboravan flert i lako osvajanje tuđih srca. Iako su na poslu zatrpani novim informacijama, oni se u tom kreativnom kaosu snalaze bolje od svih te svojim briljantnim idejama privlače važne investitore. Kako njihov mentalni sklop radi ubrzanim tempom, trebali bi redovito odmarati oči od ekrana i posvetiti se meditaciji radi izbjegavanja prolaznih glavobolja. Što zvijezde donose Blizancima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. lipnja 1973. Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN





Heidi Klum je Blizanac, rođena je 1. lipnja 1973. Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Rakovi će svoju urođenu empatiju dovesti do punog izražaja u komunikaciji s voljenima, čime stvaraju iznimno toplu i sigurnu obiteljsku atmosferu. Poslovna situacija zahtijeva od njih mudro povlačenje iz direktnih sukoba i oslanjanje na snažnu intuiciju koja će im donijeti dugo očekivana financijska poboljšanja. Budući da bi im probavni sustav mogao biti blago osjetljiv, moraju birati laganiju hranu i osigurati si izrazito miran noćni san za potpunu regeneraciju. Što zvijezde donose Rakovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: Profimedia / Autor: JC Olivera / Getty images / Profimedia



Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: Profimedia / Autor: JC Olivera / Getty images / Profimedia

Lavovima ljubavni život ovog tjedna podsjeća na filmski scenarij prepun strasti i velikih gesti u kojima oni neprestano uživaju u centru pažnje. Profesionalno polje donosi im sjajne prilike za preuzimanje liderskih pozicija i dokazivanje autoriteta kroz motiviranje cijelog tima svojim snažnim optimizmom. Njihova vitalnost je u stalnom porastu, no ipak moraju pripaziti na rad srca i izbjegavati prekomjeran unos kofeina koji ih čini nepotrebno razdražljivima. Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jennifer Lopez je Lav, rođena je 24. srpnja 1969. Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Djevicama zvijezde u ovom razdoblju donose snažnu potrebu za uvođenjem reda u intimni život i inzistiranje na iskrenoj komunikaciji bez ikakvog skrivanja osjećaja. Njihova prepoznatljiva posvećenost detaljima i duboko analitičko razmišljanje spasit će cijeli radni odjel od jedne potencijalno vrlo skupe i neugodne pogreške. Njihovo tijelo treba hitan odmor od teške hrane kroz lagani proljetni detoks, a redovito istezanje pomoći će im u rješavanju bolne ukočenosti vrata. Što zvijezde donose Djevicama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia



Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: Guerin Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vage očekuje savršena harmonija u svim partnerskim odnosima jer s neviđenom lakoćom pronalaze kompromise koji njihovu vezu pretvaraju u pravu oazu mira. Njihove diplomatske vještine dolaze do punog izražaja prilikom rješavanja sukoba u timu, dok im kreativni projekti donose posebnu radost i brojne pohvale klijenata. Osjećaju se izvanredno u vlastitoj koži, no moraju održavati dovoljan unos tekućine kako bi sačuvali elastičnost kože i zdrav, njegovan izgled lica. Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL





Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Škorpionima će emotivni život biti obilježen dubokom strašću i željom za potpunim spajanjem, uz strogo inzistiranje na apsolutnoj iskrenosti od strane partnera. Na radnom mjestu pokazuju nevjerojatnu fokusiranost na zacrtane ciljeve te s lakoćom razotkrivaju skrivene motive konkurencije, što ih stavlja korak ispred svih. Njihova tjelesna energija zahtijeva snažan ispušni ventil kroz intenzivne sportske aktivnosti, a duboki san bit će im presudan za obnovu cjelokupnog imuniteta. Što zvijezde donose Škorpionima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: EPA / Autor: Andreas Rentz / POOL







+2 Demi Moore je Škorpion, rođena je 11. studenog 1962. Izvor: EPA / Autor: Andreas Rentz / POOL

Strijelce njihov vedar duh i zarazni optimizam čine najpoželjnijim partnerima koji u vezu unose veliku dozu humora i bez drame rješavaju sve ljubavne probleme. Ovaj im tjedan donosi fantastične prilike za širenje poslovnih vidika, stjecanje novih znanja i briljiranje u svim oblicima zahtjevnih javnih nastupa. Osjećaju se iznimno poletno i potpuno su spremni za brojne avanture, ali moraju pripaziti na opasnost od manjih fizičkih ozljeda uslijed prevelike žurbe. Što zvijezde donose Strijelcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Tatiana / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Taylor Swift je Strijelac, rođena je 13. prosinca 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Tatiana / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Jarčevima zvijezde savjetuju malo više opuštenosti u ljubavnom životu, gdje oni svoju duboku privrženost uglavnom dokazuju kroz praktične geste i brigu o zajedničkoj budućnosti. Na poslu pokazuju izvanrednu izdržljivost rješavajući najteže poslovne krize potpuno hladne glave, čime osiguravaju izuzetno stabilnu financijsku situaciju. Njihov koštani sustav mogao bi ovih dana biti osjetljiviji nego inače, stoga moraju dobro paziti na kralježnicu i izbjegavati podizanje izrazito teških predmeta. Što zvijezde donose Jarcima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Vodenjacima je ljubavni život prepun neočekivanih obrata, pri čemu traže snažnu intelektualnu povezanost i nipošto ne pristaju na veze koje ih emotivno guše. Njihove inovativne ideje napokon nailaze na plodno tlo kod strogih nadređenih, što im omogućuje briljiranje u timskom radu i brzu implementaciju novih tehnologija. Mentalna napetost njihova je najveća i najozbiljnija prijetnja ovog tjedna, stoga pod hitno moraju pronaći način za opuštanje mozga i izbjegavanje ekrana. Što zvijezde donose Vodenjacima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Amal Clooney je Vodenjak, rođena je 3. veljače 1978. Izvor: Profimedia / Autor: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Ribe očekuju nevjerojatno romantični trenuci u kojima će nesebično pružati ljubav i podršku partneru, stvarajući time atmosferu apsolutnog međusobnog povjerenja. Njihova prepoznatljiva kreativnost dostiže svoj apsolutni vrhunac, što im donosi briljiranje u umjetničkim zadacima i neočekivanu financijsku nagradu za protekli trud. Njihov imunološki sustav zahtijeva dodatnu pažnju i značajno povećan unos vitamina, a opuštajuća meditacija pokazat će se kao savršen lijek za otklanjanje stresa. Što zvijezde donose Ribama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.

Emily Blunt je Riba, rođena je 23. veljače 1983. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia



Emily Blunt je Riba, rođena je 23. veljače 1983. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia