Ove zvukove i mirise u svom automobilu nikada ne smijete ignorirati

1. Miris zapaljenog ulja - ako u kabini automobila ili ispod haube osjetite miris zapaljenog ulja to je jasan znak da vam ulje curi iz motora ili servo upravljača na nešto vruće. To curenje loše je iz dva razloga - prvo da ulje, koje je zapravo krvotok vašeg automobila, nije tamo gdje bi trebao biti i ne održava taj dio podmazanim niti ga čuva od oštećenja. Curenjem na nešto vruće ono je izgaralo, a to u konačnici može dovesti i do požara.